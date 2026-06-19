/નોસ્ટ્રાડેમસ કરતા પણ આગળ છે ભવિષ્યવાણી કરનારા ભારતના આ 5 સંતો, જાણો તેમની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણીઓ

Future Predictions: નોસ્ટ્રાડેમસ એક પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવાણી કરનારા અને ચિકિત્સક હતા. તેમણે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. તેઓ તેમની રહસ્યમય ભવિષ્યવાણીઓ માટે જાણીતા છે. વિશ્વ વિખ્યાત નોસ્ટ્રાડેમસ ઉપરાંત, ઘણા મહાન ભારતીય સંતો અને ઋષિઓ છે, જેમણે સદીઓ પહેલા ભવિષ્યની ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. ભારતીય સંતોની ભવિષ્યવાણીઓ સ્થાનિક ભાષાઓમાં હોવાથી એટલી જાણીતી નહોતી. ચાલો કેટલાક મહાન ભારતીય ભવિષ્યવેત્તાઓ અને ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણીએ.
સંત સૂરદાસ
સંત સૂરદાસ એક મહાન સંત-કવિ હતા. તેઓ ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત હતા. તેમણે કળિયુગમાં ધર્મ અને નૈતિકતાના પતન વિશે વાત કરી હતી. તેમણે કળિયુગ દરમિયાન દુષ્કાળ અને રોગચાળાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. સંત સૂરદાસે એવો પણ સંકેત આપ્યો હતો કે, મુશ્કેલ સમયમાં, એક સંતનો જન્મ થશે જે સમાજમાં શાંતિ સ્થાપિત કરશે.
સંત દેવત આયત
સંત દેવત આયત ગુજરાત અને રાજસ્થાન પ્રદેશોના લોક સંત, કવિ અને ભક્ત હતા. તેમના વિશે ઘણી લોકકથાઓ લોકપ્રિય છે. તેઓ એક પ્રબોધક તરીકે પણ જાણીતા છે. તેઓ ભવિષ્યવાણી કરે છે કે ભવિષ્યમાં, ધર્મ માત્ર એક બનાવટી બની જશે. આધુનિક સમયમાં સંદેશાવ્યવહારના માધ્યમોનો વિકાસ થશે.
સંત માવજી મહારાજ
સંત માવજી મહારાજે તેમના લખાણોમાં અનેક ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. તેઓ આધુનિક યુગમાં ટેકનોલોજીના ઉદય અને મોટા યુદ્ધોનો ઉલ્લેખ કરે છે.
સંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ
મહારાષ્ટ્રના મહાન સંત, દાર્શનિક અને યોગી સંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ માટે જાણીતા છે. તેમનું કાર્ય, જ્ઞાનેશ્વરી, ધર્મના ભવિષ્યની ઝલક આપે છે. તેમણે તેમના સમય માટે એક આદર્શ સમાજની કલ્પના કરી હતી અને તેના વિશે જાગૃતિ ફેલાવી હતી.
સંત અચ્યુતાનંદ દાસ
સંત અચ્યુતાનંદ દાસ ઓડિશાના એક મહાન સંત, કવિ અને દાર્શનિક હતા. તેમણે અનેક ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ગ્રંથોની રચના કરી હતી, જે ભવિષ્યના સંકેતો આપે છે. સંત અચ્યુતાનંદ દાસે ભવિષ્યમાં મોટા યુદ્ધો અને કુદરતી ફેરફારોની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)