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નોસ્ટ્રાડેમસ કરતા પણ આગળ છે ભવિષ્યવાણી કરનારા ભારતના આ 5 સંતો, જાણો તેમની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણીઓ

Future Predictions: ભારતમાં ઘણા મહાન સંતો થયા છે, જેમણે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી, જે સાચી સાબિત થઈ છે. મહાન ભારતીય સંતો અને ઋષિઓએ ઘણા વર્ષો પહેલા ભવિષ્યના સંકેતો આપ્યા છે. ચાલો આ ભારતીય મહાન સંતો અને તેમની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:51 PM IST
નોસ્ટ્રાડેમસ કરતા પણ આગળ છે ભવિષ્યવાણી કરનારા ભારતના આ 5 સંતો, જાણો તેમની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણીઓ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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નોસ્ટ્રાડેમસ કરતા પણ આગળ છે ભારતના આ 5 સંતો, જાણો તેમની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણીઓ
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