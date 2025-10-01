Vastu for Money: વાસ્તુ અનુસાર વ્યક્તિની આ 6 ભુલ બને છે ધન હાનિનું કારણ, જાણી અને સુધારી લો આજથી જ
Vastu for Money: વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર વ્યક્તિની કેટલીક ભુલ ધન હાનિનું કારણ બની શકે છે. આ ભુલ કે ખરાબ આદતો વ્યક્તિની આર્થિક ઉન્નતિમાં બાધા બને છે. તેથી વ્યક્તિએ આ આદતોને છોડી દેવી જોઈએ.
Vastu for Money: આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ સુખ-સુવિધાથી ભરપૂર જીવન જીવવા માંગે છે. પરંતુ લાખ પ્રયત્ન કર્યા છતાં તેમના હાથમાં ધન ટકતું નથી. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આમ થવાનું કારણ વ્યક્તિને પોતાની કેટલીક ખરાબ આદતો હોઈ શકે છે. આપણી કેટલીક ખરાબ આદતો આર્થિક ઉન્નતિમાં બાધા બની શકે છે. હવે પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે એવી તો કઈ ખરાબ આદતો કે ભુલ હોય છે જે વ્યક્તિને આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ કરે છે તેનો જવાબ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં છે.
વાસ્તુશાસ્ત્રમાં વ્યક્તિને કેટલીક ભુલ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેના કારણે તેના ઘરમાં માતા લક્ષ્મીનો વાસ થતો નથી એટલે કે તેના જીવનમાં પૈસાની બરકત રહેતી નથી. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ધન હાનીના કારણો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
તુલસીનો છોડ ખોટી દિશામાં રાખવો
હિન્દુ ધર્મમાં તુલસીને માં લક્ષ્મીનું જ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે તુલસીનો છોડ પૂજનીય હોય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ ઘરની દક્ષિણ દિશામાં તુલસીનો છોડ રાખે છે તો આર્થિક હાનિ થાય છે. તુલસીનો છોડ ઘરમાં હંમેશા ઉત્તર પૂર્વ એટલે કે ઈશાન ખૂણામાં રાખવો જોઈએ.
દિવસ રાત એક જ બેડસીટ રાખવી
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જે ઘરમાં બેડ પર પાથરેલી ચાદર દિવસે અને રાત્રે બદલતી નથી તે પણ દોષ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે સવારથી રાત સુધી એક જ ચાદર પાથરી રાખવામાં આવે તેના પર સૂવું ઠીક નથી. આમ કરવાથી ઘરની બરકત અટકે છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર દિવસે જે ચાદર બેડ પર પાથરી હોય તેના પર સૂવું નહીં. રાત્રે સૂતા પહેલા ચાદર બદલી લેવી જોઈએ.
મુખ્ય દ્વારનો દોષ
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જે વ્યક્તિ મુખ્ય દ્વારનું અપમાન કરે છે તેના ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિનું આગમન થતું નથી. મુખ્ય દ્વાર ખોલો એટલે તુરંત જ જૂતા ચપ્પલ રાખેલા હોય તે અશુભ ગણાય છે. જોતા ચપ્પલ ને ઠોકર મારીને બહાર જવું પણ અશુભ ગણાય છે. આમ કરવાથી માતા લક્ષ્મી રુષ્ટ થાય છે.
સફાઈ કર્યા વિના ખાવું પીવું
ઘણા લોકો સવારે જાગીને ઘરમાં જાડુ કર્યા વિના જ ખાવા પીવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં સાફ-સફાઈ કરતા પહેલા કોઈપણ ખાબુ કે પીવું અશુભ ગણાય છે. આમ કરવું વાસ્તુદોષનું કારણ બને છે અને આર્થિક સંઘર્ષનો સામનો પણ કરવો પડે છે.
ભોજન બનાવતી વખતે ચાખવું
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ભોજન બનાવતી વખતે ઘરની મહિલા જો પોતે ખાવાનું ચાખે અને એઠું કરે તો તે પણ અશુભ ગણાય છે. આમ કરવાથી માં અન્નપૂર્ણા નારાજ થાય છે અને ઘરમાં ધન સંપદા આવતી નથી તેથી ભોજન બનાવ્યા પછી સૌથી પહેલા ભગવાન માટે અલગ કાઢો અને પછી જ પોતે ખાવું જોઈએ.
મીઠું
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર મીઠું સ્ટીલ કે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં રાખવું પણ આર્થિક તંગીનું કારણ બની શકે છે. તેથી મીઠું હંમેશા કાચના વાસણમાં જ રાખવું જોઈએ.
