Spiritual

Worst Couples: આ તારીખે જન્મેલા લોકો બને છે સૌથી ખરાબ કપલ, બંને વચ્ચે રહે છે 36નો આંકડો!

Worst Couples According To Numerology: મૂળાંક દ્વારા વ્યક્તિના જીવન સાથે જોડાયેલી ઘણી વાતોની જાણકારી મેળવી શકાય છે. તેવામાં આજે અમે તમને તે મૂળાંકવાળા કપલ વિશે જણાવીશું, જે અંક જ્યોતિષ અનુસાર સૌથી બેકાર કપલ સાબિત થાય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:33 PM IST

Trending Photos

અંક જ્યોતિષમાં મૂળાંકનું વિશેષ મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. તેના દ્વારા વ્યક્તિના જીવનના રહસ્યો વિશે જાણી શકાય ચે, જેમ કે તેના વ્યવહાર, તેનું ભવિષ્ય, તેનું લગ્ન જીવન વગેરે. તેવામાં આજે અમે તમને તે બે મૂળાંક વિશે જણાવીશું જે સૌથી ખરાબ કપલ સાબિત થાય છે.

આ લોકોએ ન કરવા જોઈએ લગ્ન-
કોઈપણ મહિનાની 1, 10, 19 કે 28 તારીખે જન્મેલા લોકોનો અંક 1 માનવામાં આવે છે. 1 એ સૌથી શક્તિશાળી અંકોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. તેમનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે, તેથી આ અંક ધરાવતા લોકો ખૂબ જ મહેનતુ હોય છે. તેમની પાસે મજબૂત નેતૃત્વ કૌશલ્ય પણ હોય છે અને તેઓ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હોય છે. કોઈપણ મહિનાની 4, 13, 22 કે 31 તારીખે જન્મેલા લોકોનો અંક 4 માનવામાં આવે છે. આ અંક રાહુ ગ્રહ દ્વારા શાસિત છે, જે તેમને ખૂબ જ હઠીલા અને સ્વભાવના બનાવે છે.

હોય છે અહંકારી
મૂળાંક 4ના જાતક ખરાબ આદતોની સંગતમાં જલ્દી આવી જાય છે. એટલું જ નહીં તેમાં અહંકાર ભરેલો હોય છે, તેવામાં તે બીજા પર પોતાના નિર્ણયો થોપવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેના કારણે લગ્ન જીવનમાં મુશ્કેલી આવે છે. મૂળાંક 1 અને 4ની જોડી સારી માનવામાં આવતી નથી, જો તેના લગ્ન થાય તો વિવાદ થાય છે અને બંનેને એકબીજા સાથે બનતું નથી.

હોય છે ભાવનાત્મક અંતર
તો જો કોઈનો જન્મ કોઈ મહિનાની 2, 11, 20 કે 29 તારીખે થયો હોય તો તેનો મૂળાંક 2 કહેવાશે. તેના સ્વામી ગ્રહ ચંદ્રમા હોય છે. આ મૂળાંકના લોકો હંમેશા ભાવુક જોવા મળે છે. તે દરેક સાથે સારૂ વર્તન કરે છે. તો મૂળાંક 4ના લોકો પર રાહુનો પ્રભાવ હોય છે, જેનાથી તે મનમોજી પ્રવૃતિના હોય છે. તેવામાં જો મૂળાંક 2 અને 4 વાળા આપસમાં લગ્ન કરે છે તો તેનામાં ભાવનાત્મક અંતર જોવા મળે છે.

લગ્ન જીવનમાં આવે છે સમસ્યા
જે લોકોનો જન્મ કોઈ મહિનાની 3, 12, 21, 30 તારીખે થાય છે તેનો મૂળાંક 3 માનવામાં આવે છે. આ મૂળાંકના સ્વામી ગ્રહ ગુરૂને માનવામાં આવે છે, તો જો તમારો જન્મ કોઈ મહિનાની 8, 17 કે 26 ના થાય તો મૂળાંક 8 માનવામાં આવે છે, તેના સ્વામી ગ્રહ શનિ હોય છે. શનિ અને ગુરૂમાં મિત્રતાનો ભાવ હોતો નથી, તેવામાં જો મૂળાંક 3 અને 8ના લોકો લગ્ન કરે છે તો બંનેમાં તાલમેલ જોવા મળતો નથી, જેના કારણે લગ્ન જીવનમાં મુશ્કેલી આવે છે.

બંને વચ્ચે બનતું નથી
કોઈપણ મહિનાની 5, 14 અને 23 તારીખે જન્મેલા લોકોનો અંક 5 બુધ ગ્રહ દ્વારા સંચાલિત હોય છે. તેઓ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને સ્વતંત્ર હોય છે, પૈસા કમાવવાની તેમની પાસે મજબૂત કુશળતા હોય છે. 7, 16 અને 25 તારીખે જન્મેલા લોકોનો અંક 7 હોય છે. તેઓ કેતુથી પ્રભાવિત હોય છે, જેના કારણે તેઓ આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ ઝુકાવ ધરાવે છે. પરિણામે, 5 અને 7 અંક ધરાવતા લોકોની વિચારધારા અલગ અલગ હોય છે, જેના કારણે ઘણીવાર તેમની વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે.

ડિસ્ક્લેમર
અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય માન્યતા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
 

worst zodiac couples

