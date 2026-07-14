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રાતોરાત પલટાશે કિસ્મત! હથેળીના આ ચિહ્નો સીધું અપાવે છે 'મંત્રી પદ', તમારી હથેળીમાં છે?

તમારું નસીબ તમારી હથેળીમાં છુપાયેલું છે. હસ્તરેખા શાસ્ત્ર અનુસાર, હથેળીમાં રહેલી રેખાઓ અને પર્વતોનું  વિશેષ મહત્વ હોય છે. વ્યક્તિના હાથ પર બનેલા કેટલાક ખાસ ચિહ્નો દ્વારા તેના સ્વાસ્થ્ય, ભાગ્ય અને જીવનમાં આવનારા બદલાવોનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે. જેમાંથી કેટલાક નિશાન ખૂબ જ દુર્લભ અને 'રાજયોગ' આપનારા માનવામાં આવે છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 14, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:12 PM IST
રાતોરાત પલટાશે કિસ્મત! હથેળીના આ ચિહ્નો સીધું અપાવે છે 'મંત્રી પદ', તમારી હથેળીમાં છે?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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