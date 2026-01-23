Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

સોમનાથ મંદિરની જગ્યાએ આ મુઘલ બાદશાહે બનાવી હતી મસ્જિદ, જાણો મસ્જિદ હટાવી કોને બનાવ્યું મંદિર ?

Somnath Reconstruction: સોમનાથ મંદિર હિન્દુ ધર્મમાં ખૂબ જ પવિત્ર છે. મુઘલ શાસન દરમિયાન તેનો વારંવાર નાશ કરવામાં આવ્યો અને તેનું પુનર્નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. ચાલો તેના ઇતિહાસનું વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:16 PM IST

Trending Photos

સોમનાથ મંદિરની જગ્યાએ આ મુઘલ બાદશાહે બનાવી હતી મસ્જિદ, જાણો મસ્જિદ હટાવી કોને બનાવ્યું મંદિર ?

Somnath Reconstruction: ગુજરાતના પ્રભાસ પાટણમાં સ્થિત, સોમનાથ મંદિર હિન્દુ ધર્મના સૌથી પવિત્ર સ્થળોમાંનું એક છે. તે ભગવાન શિવને સમર્પિત 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંનું પ્રથમ છે. તેનો ઇતિહાસ વારંવાર વિનાશ અને પુનર્નિર્માણ દ્વારા લખાયેલો છે. મુઘલ સમ્રાટ ઔરંગઝેબને એવો શાસક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેણે 18મી સદીની શરૂઆતમાં મંદિરને તોડી પાડવા અને તેના સ્થાને મસ્જિદ બનાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ચાલો તેના ઇતિહાસ વિશે જાણીએ.

ઔરંગઝેબનો આદેશ

Add Zee News as a Preferred Source

ઔરંગઝેબે તેના શાસનકાળ દરમિયાન અનેક હિન્દુ મંદિરો સામે આદેશો જારી કર્યા. ઐતિહાસિક રેકોર્ડ અનુસાર, 1706 એડીમાં, તેમણે આદેશ આપ્યો કે જો સોમનાથમાં હિન્દુ પૂજા ચાલુ રહે, તો માળખાને સંપૂર્ણપણે નાશ કરીને તેની જગ્યાએ મસ્જિદ બનાવવી જોઈએ. આ આદેશ તેના શાસનકાળ દરમિયાન મંદિરને નુકસાન પહોંચાડવાના અગાઉના પ્રયાસોને અનુસરે છે. આ જ કારણ છે કે મૂળ મંદિર સ્થળ પર અથવા તેની ખૂબ નજીક મસ્જિદ બનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, મુઘલ શાસન દરમિયાન ત્યાં ઔપચારિક હિન્દુ પૂજા બંધ થઈ ગઈ હતી.

ઔરંગઝેબ પહેલા વારંવાર હુમલાઓ

સોમનાથને નિશાન બનાવનાર ઔરંગઝેબ પહેલો શાસક નહોતો. સદીઓથી મંદિર પર અનેક વખત હુમલા થયા હતા. 1026માં, મહમૂદ ગઝનવીએ મંદિર લૂંટ્યું અને જ્યોતિર્લિંગનો નાશ કર્યો. બાદમાં 1299માં અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિઓ, 1395 માં ઝફર ખાન અને 1451માં મહમૂદ બેગડા જેવા શાસકો હેઠળ હુમલાઓ થયા. દરેક વખતે, સ્થાનિક શાસકો અથવા ભક્તો દ્વારા મંદિરનું પુનર્નિર્માણ કરવામાં આવ્યું.

સ્વતંત્રતા અને સરદાર પટેલ દ્વારા એક મુખ્ય નિર્ણય

નવેમ્બર 1947માં જૂનાગઢના વિલીનીકરણ પછી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથના ખંડેરોની મુલાકાત લીધી. તેઓ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવ અને સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાનના પ્રતીક તરીકે મંદિરનું પુનર્નિર્માણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો.

મહાત્મા ગાંધીની સલાહ

મહાત્મા ગાંધીએ સોમનાથના પુનર્નિર્માણને ટેકો આપ્યો, પરંતુ સલાહ આપી કે કોઈ સરકારી ભંડોળનો ઉપયોગ ન થાય. તેમણે આગ્રહ કર્યો કે મંદિર જાહેર દાનથી ફરીથી બનાવવામાં આવે.

મંદિરના પુનર્નિર્માણ પ્રક્રિયા દરમિયાન, મુઘલ કાળ દરમિયાન બાંધવામાં આવેલી મસ્જિદ અને અન્ય બાંધકામોને મૂળ સ્થળ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ઓક્ટોબર 1950માં આ બાંધકામોને થોડા દૂર ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આનાથી મૂળ ગર્ભગૃહની આસપાસનો વિસ્તાર સાફ થઈ ગયો જેથી મંદિરને તે જ સ્થાને ફરીથી બનાવી શકાય જ્યાં તે સદીઓથી હતું.

સોમનાથ મંદિરનું પુનર્નિર્માણ

નવા સોમનાથ મંદિરનો શિલાન્યાસ 1950માં કરવામાં આવ્યો હતો. ચાલુક્ય સ્થાપત્ય શૈલીમાં બનેલ, મંદિર ફરી એકવાર અરબી સમુદ્રના કિનારે ઉભું થયું. 11 મે, 1951ના રોજ, ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ, ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે ઔપચારિક રીતે જ્યોતિર્લિંગને પવિત્ર કર્યું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Somnath Temple historySomnath templeAurangzebmughal emperorSomnath mosqueSardar PatelSomnath reconstructionJyotirlingaPrabhas PatanGujarati News

Trending news