/જન્માષ્ટમી પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન કરતી વખતે આ એક ભૂલ પડી શકે છે ભારે, પળભરમાં ધોવાઈ જશે બધા જ પુણ્ય!

Janmashtami 2026: જન્માષ્ટમી પર, ભગવાન કૃષ્ણના ભક્તો તેમની ખૂબ જ ભક્તિથી પૂજા કરે છે. આ દિવસે, ભગવાન કૃષ્ણને સમર્પિત પ્રખ્યાત મંદિરોમાં ભારે ભીડ ઉમટે છે. લોકો દૂર-દૂરથી ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પૂજા કે દર્શન કરતી વખતે ક્યારેય ભગવાન કૃષ્ણની પીઠ તરફ ન જોવું જોઈએ? એવું કહેવાય છે કે ભગવાન કૃષ્ણની પીઠ પર પાપ રહે છે, અને જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ તેમની પીઠ તરફ જુએ છે, ત્યારે તેમના પાપોની સંખ્યા આપમેળે વધી જાય છે? આ પાછળ કાલાયવન, ભગવાન કૃષ્ણ અને રાજા મુચુકુંડ સંબંધિત એક પૌરાણિક કથા પણ પ્રચલિત છે.
જ્યારે કૃષ્ણનો સામનો કાલાયવન સાથે થયો
પૌરાણિક કથા અનુસાર, ભગવાન કૃષ્ણ જરાસંધ સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, જરાસંધનો સાથી કાલાયવન પણ કૃષ્ણ સામે લડવા માટે પહોંચ્યો. કાલાયવન ભગવાન કૃષ્ણને દ્વંદ્વયુદ્ધ માટે પડકાર ફેંક્યો. કાલયવન એક ભ્રામક રાક્ષસ હતો જેને વરદાન મળ્યું હતું કે કોઈ તેને યુદ્ધભૂમિમાં હરાવી શકશે નહીં. તેથી, ભગવાન કૃષ્ણ યુદ્ધભૂમિમાંથી ભાગી ગયા. કાલયવન પણ તેનો પીછો કરવા લાગ્યો. આ ઘટનાને કારણે ભગવાન કૃષ્ણ રણછોડ નામથી ઓળખાયા છે.
ભગવાન પણ તેનો નાશ કરી શક્યા નહીં
ખરેખર, ભગવાન કૃષ્ણ કાલયવનની શક્તિ અને તેના પાછલા જન્મના ગુણોને જાણતા હતા. કાલયવનના ભૂતકાળના ગુણોનો પ્રભાવ એટલો ઊંડો હતો કે ભગવાન પણ તેનો નાશ કરી શક્યા નહીં. ભગવાન કોઈ વ્યક્તિને તેના ગુણોનો પ્રભાવ ઓછો થાય તે પહેલાં સજા કરતા નથી. તેથી, તેને સીધો મારવાને બદલે, ભગવાન કૃષ્ણ તેને બીજી દિશામાં લઈ જવાનું પસંદ કર્યું.
કાલયવન આ ભૂલ કરી અને તેના બધા ગુણોનો નાશ થયો
જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ યુદ્ધભૂમિમાંથી ભાગી ગયા, ત્યારે કાલયવન તેમની પાછળ દોડ્યો, તેમની પીઠ તરફ જોતો રહ્યો. ધાર્મિક માન્યતામાં, ભગવાનની પીઠ અધર્મ સાથે સંકળાયેલી છે, અને તેને જોવાથી વ્યક્તિના ગુણો ઓછા થાય છે. આ કારણોસર, તેમની પીઠ જોવી અશુભ માનવામાં આવે છે. કાલયવન આ ભૂલ કરી અને તેના બધા ગુણોનો નાશ થયો.
દેવોના રાજા ભગવાન ઇન્દ્ર તરફથી તેમને એક ખાસ વરદાન
આ પછી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ગુફામાં પહોંચ્યા. રાજા મુચુકુંદ ત્યાં ગાઢ નિદ્રામાં હતા. દેવોના રાજા ભગવાન ઇન્દ્ર તરફથી તેમને એક ખાસ વરદાન મળ્યું હતું કે જે કોઈ તેમને જગાડશે તે તેમને જોઈને રાખ થઈ જશે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગુપ્ત રીતે તેમના એક વસ્ત્ર મુચુકુંડ પર મૂક્યા. પાછળથી, કાલયવન તેમને કૃષ્ણ સમજી ગયો. કૃષ્ણ સમજીને તેણે મુચુકુંડને જગાડ્યો. આંખો ખોલતા જ રાજાની નજર કાલયવન પર પડી, અને તે રાખ થઈ ગયો. આજે, એવી પ્રચલિત માન્યતા છે કે ભક્તોએ ક્યારેય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પીઠ તરફ ન જોવું જોઈએ.