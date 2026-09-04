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જન્માષ્ટમી પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન કરતી વખતે આ એક ભૂલ પડી શકે છે ભારે, પળભરમાં ધોવાઈ જશે બધા જ પુણ્ય!

Janmashtami 2026: શું તમે જાણો છો કે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કે દર્શન કરતી વખતે ક્યારેય આ કામ ન કરવું જોઈએ? લોકના જણાવ્યા મુજબ ક્યારેય ભગવાન કૃષ્ણની પીઠ તરફ ન જોવું જોઈએ, એવું કહેવાય છે કે ભગવાનની પીઠ પર પાપનો વાસ છે, અને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે તેમની પીઠ સામે જુએ છે, ત્યારે પાપોની સંખ્યા વધવા લાગે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:24 PM IST
જન્માષ્ટમી પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન કરતી વખતે આ એક ભૂલ પડી શકે છે ભારે, પળભરમાં ધોવાઈ જશે બધા જ પુણ્ય!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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