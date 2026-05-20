/કિન્નર જો આ એક વસ્તુ આપે તો ભૂલેચૂકે ના ન પાડતા, ફટાક દઈને લઈ લેજો, ઘરમાં પૈસાની રેલમછેલ થશે!

Kinnar Blessings: કિન્નરોના આશીર્વાદ મળવા એ ભાગ્યમાં બદલાવ લાવનારું બની શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કિન્નરોને બુધ ગ્રહ સાથે સંબંધ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કિન્નર જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુ આપે તો તેનું ખુબ મહત્વ રહેતું હોય છે. જાણો એવી તે કઈ વસ્તુ છે કે જ્યારે તે કિન્નર કોઈને આપે તો ભાગ્ય બદલનારું બની રહે છે?
કોઈ શુભ પ્રસંગે ઘરે કિન્નરો આવતા હોય છે અને શુકન લઈને જતા હોય છે. ટ્રેનોમાં પણ જોવા મળે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કિન્નરોનો સંબંધ બુધ ગ્રહ સાથે હોવાનું મનાય છે. બુધ ગ્રહ એ વાણી અને બુદ્ધિના કારક ગ્રહ ગણાય છે. એવું કહેવાય છે કે કિન્નરો દ્વારા કહેવામાં આવેલી વાત સાચી પડતી હોય છે. આ કારણસર દરેક જણ કિન્નરોના આશીર્વાદ લેવા માંગતા હોય છે. એવું પણ કહેવાય છે કે કિન્નરો દ્વારા અપાયેલા આશીર્વાદથી વ્યક્તિનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે તેમના દ્વારા અપાયેલી એક ખાસ વસ્તુ તમને માતાલક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા અપાવી શકે છે. જાણો એ કઈ વસ્તુ છે.
કિન્નર પાસેથી મળેલી આ વસ્તુ સાચવી રાખવી
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે કોઈ કિન્નર તમને 1, 2 કે 5 રૂપિયાનો સિક્કો આપે તો સમજી જજો કે તમારું ભાગ્ય ચમકવાનું છે. કિન્નરો દ્વારા અપાયેલો આ સિક્કો એ માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ ગણવામાં આવે છે. એમાં પણ જો બુધવારે તમને આ સિક્કો મળે તો તે વધુ શુભ ગણાય છે.
સિક્કો મળે પછી શું કરવું
કિન્નરો દ્વારા મળેલો આ સિસ્કો ખુબ જ મહત્વ ધરાવે છે અને ખાસ ગણાય છે. તેને ભૂલેચૂકે વાપરી નાખવાની ભૂલ કરતા નહીં. સિક્કો ઘરમાં આવ્યા બાદ તેને ગંગાજળથી શુદ્ધ કરી લેવો. અને પછી તેને લાલ કે પીળા કપડાંમાં લપેટી લેવો. ત્યારબાદ માતા લક્ષ્મીનું ધ્યાન ધરીને તેના પર તિલક અને ચોખા લગાવો અને પોટલી બાંધીને તમારા ઘરની તિજોરી કે તે સ્થળે મૂકી દેજો જ્યાં તમે કિંમતી વસ્તુઓ મૂકતા હોવ. આ ઉપરાંત તમે આ સિક્કાને તમારા પર્સમાં પણ મૂકી શકો.
કરામતી સિક્કાના ફાયદા
