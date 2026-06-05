/આ વર્ષે મિથુન રાશિમાં સુર્યના પ્રવેશ પર બનશે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી મળશે શુભ ફળ, જાણો

Mithun Sankranti: વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્ય દેવ ગ્રહોના રાજા હોવા છતાં, ધાર્મિક માન્યતાઓની વાત કરીએ તો, તેમને દેવતા તરીકે પૂજવામાં આવે છે. દર મહિને, સૂર્ય પોતાની રાશિ બદલે છે. તે જે રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તેને તે રાશિની સંક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. હાલમાં, સૂર્ય વૃષભ રાશિ, શુક્ર ગ્રહમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. ટૂંક સમયમાં, સૂર્ય બુધ, મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેને મિથુન સંક્રાંતિ કહેવામાં આવશે. મિથુન સંક્રાંતિ પર સૂર્ય દેવની પૂજા અને પ્રાર્થના કરવાનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ મિથુન સંક્રાંતિ વિશે ચોક્કસ તારીખ અને અન્ય માહિતી.
મિથુન સંક્રાંતિનો સમય શું છે?
વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, સૂર્ય 15 જૂન, 2026 ના રોજ બપોરે 12:58 વાગ્યે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને આગામી એક મહિના માટે આ રાશિમાં ગોચર કરશે. સૂર્યનો મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ મિથુન સંક્રાંતિ તરીકે ઓળખાય છે. આ દિવસ સૂર્ય દેવના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શ્રેષ્ઠ દિવસ માનવામાં આવે છે. સૂર્યના ગોચરના દિવસે તેની પૂજા કરવાથી જીવનના દરેક વળાંક પર ઉર્જા, સફળતા અને પ્રગતિના દ્વાર ખુલે છે.
મિથુન સંક્રાંતિ 2026 પર પુણ્યકાલ (પવિત્ર સમય) અને સૂર્યોદયનો સમય
મિથુન સંક્રાંતિ પર પુણ્યકાલ (પવિત્ર સમય) અને મહા પુણ્યકાલ (મહાન પુણ્યકાલ) ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન દાન, જપ અને પૂજા કરવી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પૂજા કરવાથી અનેકગણું ફળ મળે છે.
મિથુન સંક્રાંતિ પર પુણ્યકાલ (પવિત્ર સમય): બપોરે 12:59થી 7:20
મિથુન સંક્રાંતિ પર મહા પુણ્યકાલ (મહાન પુણ્યકાલ): બપોરે 12:59 થી 3:19
સૂર્યોદયનો સમય: સવારે 5:45
મિથુન સંક્રાંતિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ ક્યારે શરૂ થશે?
મિથુન સંક્રાંતિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે, જે સવારે 5:23થી 7:08 સુધી ચાલશે. ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આ અતિ શુભ યોગ દરમિયાન નવું કાર્ય શરૂ કરવું શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે.
મિથુન સંક્રાંતિ પર શું કરવું?
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, મિથુન સંક્રાંતિ પર સૂર્યોદય સમયે સૂર્યદેવને લાલ ચંદન, ફૂલો, ચોખાના દાણા અને કુમકુમ મિશ્રિત પાણી અર્પણ કરવું ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. જે લોકો આમ કરે છે તેમને સારા સ્વાસ્થ્ય, કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ, વ્યવસાય સંબંધિત અવરોધો દૂર થાય છે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થાય છે. મિથુન સંક્રાંતિ પર સૂર્ય મંત્રોનો જાપ કરવાથી સૂર્યદેવના વિશેષ આશીર્વાદ મેળવવામાં પણ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ દિવસે આદિત્ય હૃદય સ્તોત્રનો પાઠ કરીને અને સૂર્ય ચાલીસાનો પાઠ કરીને તમારા મનને શાંત કરવાથી આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ કૌશલ્ય પણ વધી શકે છે. ખ્યાતિ, સન્માન અને ખુશીમાં વધારો થઈ શકે છે, અને તમારા પિતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે.
મિથુન સંક્રાંતિ પર તમારે કઈ વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ?
મિથુન સંક્રાંતિ પર કેટલીક વસ્તુઓનું દાન કરવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે સંક્રાંતિ પર શું દાન કરવું.
ચોખા, ઘઉં, ગોળ, છત્રી, સુતરાઉ કપડાં, ચંપલ અને પંખાનું દાન
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)