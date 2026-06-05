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આ વર્ષે મિથુન રાશિમાં સુર્યના પ્રવેશ પર બનશે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી મળશે શુભ ફળ, જાણો

Mithun Sankranti: આ વર્ષે, સૂર્ય જૂન મહિનામાં મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મિથુન સંક્રાંતિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે આ દિવસે કઈ વસ્તુઓનું દાન કરવું અને કયા શુભ સમયે દાન કરવું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 05, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:54 PM IST
આ વર્ષે મિથુન રાશિમાં સુર્યના પ્રવેશ પર બનશે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી મળશે શુભ ફળ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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