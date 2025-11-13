Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Guruwar ke Upay: ઘરમાં પૈસાની તંગીથી પરેશાન થઈ ગયા છો ? દર ગુરુવારે કરો હળદરનો આ ઉપાય, ઘરમાં થવા લાગશે ધનના ઢગલા

Guruwar Haldi ke Upay: ગુરુવારના દિવસે હળદરના કેટલાક ઉપાય કરવાથી આર્થિક સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળી શકે છે અને જીવનમાં શાંતિ, સૌભાગ્ય અને સ્થિરતા આવે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ગુરુવારના સરળ અને ચમત્કારી ઉપાયો વિશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:46 AM IST

Guruwar Haldi ke Upay: હિંદુ ધર્મમાં ગુરુવારનો દિવસ ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત માનવામાં આવે છે. આ દિવસે ભક્ત શ્રદ્ધાથી ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરે છે અને વ્રત કરી તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ગુરુવારનો સંબંધ પીળા રંગ અને દેવ ગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે પણ હોય છે. તેથી આ દિવસે પીળી વસ્તુઓના દાનનું મહત્વ છે. ગુરુવારના કેટલાક ઉપાયો પણ જણાવેલા છે જેને કરવાથી જીવનની બાધાઓ દુર થાય છે અને આર્થિક સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમાં સૌથી પ્રભાવશાળી ઉપાય છે હળદરના. 

આજે તમને હળદરના કેટલાક ઉપાયો વિશે જણાવીએ જેને ગુરુવારે કરવાથી વ્યક્તિનું ભાગ્ય ચમકી જાય છે. દર ગુરુવારે હળદરના આ ઉપાયો કરી લેવાથી જીવનમાં રાજયોગ જેવું સુખ ભોગવવા મળી શકે છે તેવી માન્યતા છે. 

સુખ-સમૃદ્ધિ માટેનો ઉપાય 

ગુરુવારે સવારે સ્નાન કરી પીળા વસ્ત્ર ધારણ કરી ભગવાન વિષ્ણુની વિધિવત પૂજા કરો. પૂજા પછી એક ગ્લાસ પાણીમાં હળદર મિક્સ કરી ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર છાંટો. વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર આ ઉપાયથી ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થાય છે. જો પરિવારમાં ક્લેશ રહેતો હોય તો આ ઉપાય વિશેષ લાભ કરે છે. 

ગુરુ ગ્રહને મજબૂત કરવાના ઉપાય

જો કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહ નબળો હોય તો દર ગુરુવારે સ્નાન કરવાના પાણીમાં હળદર ઉમેરી નહાવાનું રાખો. જે લોકોના લગ્નમાં બાધા આવતી હોય તેમણે પણ ગુરુવારે આ કામ કરવું જોઈએ. તેનાથી વૈવાહિક જીવનમાં સ્થિરતા અને શુભતા આવે છે. 

લક્ષ્મી પ્રાપ્તિના ઉપાય

ગુરુવારે સ્નાન કરી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો. એક લોટામાં પાણી ભરી તેમાં હળદર ઉમેરી તુલસીને અર્પણ કરો. તુલસીના છોડમાં માં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. આ ઉપાય કરવાથી ધન તેમજ સમૃદ્ધિના દ્વાર ખુલી જાય છે. દર ગુરુવારે આ રીતે તુલસીમાં જળ અર્પણ કરનારના ઘરમાં લક્ષ્મીજીનો સ્થાયી વાસ થાય છે. 

કરિયરમાં પ્રગતિ માટે ઉપાય

ગુરુવારે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવાની સાથે કેળાના ઝાડની પણ વિશેષ પૂજા કરવાનું મહત્વ છે. આ દિવસે પાણીમાં હળદર ઉમેરી કેળાના ઝાડનો અભિષેક કરો. આમ કરવાથી ભગવાન વિષ્ણુની સાથે દેવગુરુ બૃહસ્પતિના પણ આશીર્વાદ મળે છે અને આર્થિક લાભ તેમજ પદોન્નતિ થાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

