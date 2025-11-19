Dhan Potli: ઘરે બનાવો ચમત્કારી ધનની પોટલી, તિજોરીમાં રાખશો એટલે ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા
Dhan Ki Potli : ઘરમાં ધન સમૃદ્ધિ વધારવાના ઉપાયો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, વાસ્તુ શાસ્ત્ર અને લાલ કિતાબમાં દર્શાવેલા છે. ઘરમાં ધનની આવક વધારવી હોય તો તિજોરીમાં ધનની પોટલી રાખવી જરૂરી છે. આ પોટલી કેવી રીતે બને આજે તમને જણાવી દઈએ.
Trending Photos
Dhan Ki Potli : ધન, સમૃદ્ધિ વધારવાના ઉપાય જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા છે. જેમાંથી એક ઉપાય વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાય ચમત્કારી હોવાની માન્યતા છે. માન્યતા છે કે તિજોરીમાં ધનની પોટલી બનાવીને રાખવાથી તુરંત ફાયદો જોવા મળે છે. અનેક લોકો એવા હશે જેવો ધન આકર્ષિત કરવાના ઉપાયો વિશે જાણવા માંગતા હોય છે. આજે તમને આ ચમત્કારી ઉપાય વિશે જણાવી દઈએ ઘરની તિજોરીમાં તમારે એક પોટલી બનાવીને રાખવાની છે.
ધનની આ પોટલીને શક્તિશાળી અને ચમત્કારી માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ પોટલીમાં એવી વસ્તુ મૂકવામાં આવે છે જે ધન આકર્ષિત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ વસ્તુઓ પણ સામાન્ય હોય છે પરંતુ લોકો તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા નથી તેથી તેમને ફાયદો થતો નથી જો તમે આ વસ્તુઓથી એક પોટલી બનાવીને તિજોરીમાં સ્થાપિત કરી દેશો તો ઘરમાં ધનની આવક વધી જશે તેવું માનવામાં આવે છે.
ધનની પોટલી બનાવવા માટે તમને કેટલીક વસ્તુની જરૂર પડશે. આ વસ્તુમાં લાલ અથવા પીળું વસ્ત્ર, સાત પીળી કોડી, પાંચ કમલ ગટ્ટા, આખા ધાણા, ચાંદી અથવા તાંબાના સિક્કા, એક મુઠ્ઠી ચોખા, હળદરની ત્રણ ગાંઠ, બે એલચી, બે લવિંગ અને અત્તરની જરૂર પડશે.
ઘર માટે ધનની પોટલી બનાવવાની હોય તે દિવસે સવારે વહેલા જાગી જવું અને સ્નાન કરીને સાફ કપડાં પહેરવા. જો તમે લાલ સફેદ કે ગુલાબી કપડા પહેરો તો સૌથી સારું. ત્યાર પછી મંદિરની સફાઈ કરો અને ગંગાજળ છાંટી પવિત્ર કરો. મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો અને ઘી નો દીવો કરો. એક થાળીમાં ધનની પોટલી બનાવવા માટેની બધી જ સામગ્રી રાખો અને તેના પર ગંગાજળ છાંટો. હવે આ થાળીને માં લક્ષ્મીના ચરણોમાં રાખો અને "ॐ શ્રીં હ્રીં શ્રીં કમલે કમલાલયે પ્રસીદ શ્રીં હ્રીં શ્રીં ॐ મહાલક્ષ્મયૈ નમ:" મંત્રની 108 વખત જાપ કરો. ત્યાર પછી જે વસ્ત્ર લીધું હોય તેમાં બીજી બધી સામગ્રીને વચ્ચે મૂકીને લાલ દોરાથી પોટલી બનાવી લો.
હવે આ પોટલી ને ઘરમાં જ્યાં તમે પૈસા રાખતા હોય તે જગ્યાએ શુભ મુહૂર્તમાં મૂકી દો એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે આ પોટલીની સાથે તિજોરીમાં કોઈ લોઢાની વસ્તુ કે કોઈ ધારદાર વસ્તુ ન હોય. જો ઘરમાં તિજોરી ન હોય તો આ પોટલીને તમે ભગવાન કુબેરની દિશા એટલે કે ઉત્તર દિશા અથવા પૂર્વ દિશામાં રાખી શકો છો. પોટલીને એવી જગ્યાએ રાખવી જ્યાં તેના પર બહારના કોઈ વ્યક્તિની નજર ન પડે. દર શુક્રવારે તિજોરી ખોલી પોટલીને પ્રણામ કરો અને થોડા સમય પછી જૂની પોટલીને નદીમાં પ્રવાહિત કરી ફરીથી નવી પોટલી બનાવી તે જગ્યાએ રાખી દો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે