આજે સૂર્યગ્રહણ : તમામ રાશિઓમાં જીવનમાં થશે મોટી ઉથલપાથલ, મકર-કુંભ-વૃશ્ચિકવાળા ખાસ સાવધાન રહેજો
Surya Grahan Horoscope : વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે થશે. સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા માટે શ્રાદ્ધ વિધિ પણ આ દિવસે કરવામાં આવશે. ભારતીય માનક સમય મુજબ, આ સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 11:00 થી 3:23 વાગ્યા સુધી ચાલશે. ભારતમાં સૂર્યગ્રહણ દેખાશે નહીં, અને તેનો સૂતક કાળ માન્ય રહેશે નહીં. તેમ છતાં, જ્યોતિષીઓએ લોકોને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે. આ મહિનાની 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચંદ્રગ્રહણ પણ થયું હતું, જે ભારતમાં દેખાઈ આવ્યું હતું.
Surya Grahan 2025: વર્ષનું બીજું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ આજે, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ થશે. આ સૂર્યગ્રહણ સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા સાથે જોડાયેલું છે. ગ્રહણ રાત્રે 11 વાગ્યે શરૂ થશે અને સવારે 3:23 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. આનો અર્થ એ કે ગ્રહણનો કુલ સમયગાળો 4 કલાક અને 23 મિનિટનો રહેશે.
જ્યારે ચંદ્ર પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે આવે છે અને સૂર્યને ઢાંકી દે છે, ત્યારે સૂર્યગ્રહણ થાય છે. તે સમયે સૂર્યનો પ્રકાશ આંશિક અથવા સંપૂર્ણપણે ઢંકાઈ જાય છે અને આકાશમાં એક અદ્ભુત દૃશ્ય દેખાય છે. ચંદ્રગ્રહણના દસ દિવસ બાદ સૂર્યગ્રહણ આવ્યું છે. આ વખતે સૂર્યગ્રહણ ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ રાત્રે ૧૧:૧૫ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ રાત્રે ૦૧:૪૨ વાગ્યા સુધી ચાલશે. આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, તેથી પરંપરાગત દૃષ્ટિકોણથી કોઈપણ પ્રકારના ગ્રહણ-સ્નાન કે સૂતકનું પાલન કરવાની જરૂર નથી.
સૂર્યગ્રહણ કેટલો સમય અંધારું રહેશે?
ગણેશજી કહે છે કે આ ગ્રહણનું વિશેષ મહત્વ છે કારણ કે તે સર્વપિત્રે અમાવાસ્યાના અંતે થઈ રહ્યું છે. આ દિવસે, જો તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રાદ્ધ કર્મ કરશો, તો તમને તમારા પૂર્વજો (પિતૃઓ) ના આશીર્વાદ મળશે અને પિતૃ દોષથી મુક્તિનો માર્ગ મોકળો થશે. આ દિવસે કયો જાપ અને દાન મહત્વપૂર્ણ છે? બધી માહિતી માટે આગળ વાંચો!
મેષ
ગ્રહણ તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. કાર્યસ્થળ પર સ્પર્ધા વધશે અને દુશ્મનો સક્રિય થઈ શકે છે. પાચન અથવા થાક જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. જો તમે શિસ્તબદ્ધ રહેશો અને ધીરજથી કામ કરશો, તો તમે આ સમયને તકમાં ફેરવી શકશો.
વૃષભ
આ ગ્રહણ તમારા પાંચમા ભાવને અસર કરશે. પ્રેમ સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે અને બાળકોની ચિંતાઓ વધી શકે છે. સર્જનાત્મક કાર્યમાં કામચલાઉ અવરોધો આવશે, જે મનને વિચલિત કરશે. ધીરજ રાખો કારણ કે ગ્રહણ પછી નવી પ્રેરણા અને સકારાત્મકતા પાછી આવશે.
મિથુન
ગ્રહણ તમારા ચોથા ભાવમાં થશે. કૌટુંબિક વાતાવરણમાં તણાવ અને અસ્થિરતા વધી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય અથવા ઘરના મામલાઓ અંગે ચિંતા રહેશે. આ સમયે મિલકત અથવા ઘર સંબંધિત નિર્ણયો મુલતવી રાખવાનું વધુ સારું રહેશે.
કર્ક
ગ્રહણ તમારા ત્રીજા ભાવને અસર કરશે. ભાઈ-બહેનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે અને ટૂંકી યાત્રાઓમાં અવરોધો આવશે. તમારી વાણી અને વાતચીત શૈલી પ્રભાવિત થશે, તેથી કડવાશ ટાળો. જો તમે સંયમ રાખશો, તો આ સમય તમારા વિચારોને સુધારવાની તક બનશે.
સિંહ
ગ્રહણ તમારા બીજા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. નાણાકીય બાબતોમાં મૂંઝવણ અને ખર્ચ વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે પૈસાને લઈને વિવાદ શક્ય છે. તમારે વાણીમાં કડવાશ ટાળવી જોઈએ અને નાણાકીય નિર્ણયો વિચારપૂર્વક લેવા જોઈએ.
કન્યા
ગ્રહણ તમારા પોતાના લગ્ન ભાવ (પ્રથમ ભાવ) માં પડી રહ્યું છે. તમારા વ્યક્તિત્વ, આત્મવિશ્વાસ અને સ્વાસ્થ્યને અસર કરશે. તમે અસુરક્ષિત અનુભવી શકો છો અને માનસિક દબાણ વધી શકે છે. આ આત્મનિરીક્ષણ કરવાનો અને પોતાને નવી દિશા આપવાનો સમય છે.
તુલા
ગ્રહણ તમારા બારમા ભાવમાં થશે. ખર્ચ વધશે અને માનસિક શાંતિ ઓછી થશે. વિદેશ સંબંધિત કામમાં ઊંઘની સમસ્યાઓ અથવા અવરોધો શક્ય છે. ધ્યાન, પ્રાર્થના અને દાન દ્વારા માનસિક સંતુલન શોધવાનો આ સમય છે.
વૃશ્ચિક
ગ્રહણ તમારા અગિયારમા ભાવમાં પડી રહ્યું છે. મિત્રો અથવા સામાજિક વર્તુળમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભમાં વિલંબ શક્ય છે અને તમારા સપનાઓની પરિપૂર્ણતા હાલ પૂરતું મુલતવી રાખી શકાય છે. આ સમયે તમારે ધીરજ અને દૂરંદેશી અપનાવવી પડશે.
ધન
આ ગ્રહણ તમારા દસમા ભાવને અસર કરશે. કારકિર્દી અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠાની કસોટી થશે. વરિષ્ઠ અથવા અધિકારીઓ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. કોઈપણ મોટો નિર્ણય લેતા પહેલા ગંભીરતાથી વિચાર કરવો સલાહભર્યું છે.
મકર
ગ્રહણ તમારા નવમા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. નસીબ નબળું પડી શકે છે અને ધાર્મિક શ્રદ્ધાની કસોટી થશે. મુસાફરી અને શિક્ષણ સંબંધિત કાર્યમાં અવરોધ આવી શકે છે. છતાં, આ સમય તમને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ વધુ ઊંડાણ આપશે.
કુંભ
ગ્રહણ તમારા આઠમા ભાવને અસર કરશે. અચાનક પરિવર્તન અને માનસિક અસ્થિરતા શક્ય છે. શેર કરેલા પૈસા, વીમા અથવા કર સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. આ સમય તમારા જીવનમાં સ્વ-પરિવર્તન અને ઊંડા ચિંતનની તક પણ આપશે.
મીન
ગ્રહણ તમારા સાતમા ભાવમાં થશે. વિવાહિત જીવન અને વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં તણાવ શક્ય છે. સંબંધો માટે સમજણ અને ધીરજની જરૂર છે. જો તમે પ્રામાણિકપણે કામ કરશો, તો આ સમય સંબંધોને નવા સ્તરે લઈ જવાની તક બનશે.
સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન આટલું જરૂર કરજો, ફાયદામાં રહેશો
ભલે આ સૂર્યગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, પરંતુ તે ચોક્કસપણે દરેક ચંદ્ર રાશિને અસર કરશે. આ ઉપાયો રક્ષણ અને શાંતિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. ઓમ સૂર્યાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરો અને સૂર્યને પાણી અર્પણ કરો. ગ્રહણ સમાપ્ત થયા પછી ગોળ, ઘઉં અને લાલ કપડાનું દાન કરો. પૂર્વજોના આશીર્વાદ માટે શ્રાદ્ધ વિધિ કરો, કારણ કે આ ગ્રહણ સર્વપિત્રે અમાવાસ્યાના અંતે છે. ક્રોધ અને અહંકારથી દૂર રહો. ધ્યાન, સાધના અને પ્રાર્થનાથી સકારાત્મક ઉર્જા પ્રાપ્ત થશે. આ ગ્રહણ આત્મનિરીક્ષણ અને સ્વ-પરિવર્તનનો સમય છે. સંયમ, ભક્તિ અને પૂર્વજોના આશીર્વાદથી, તમને આવનારા સમયમાં નવી દિશા અને પ્રગતિ મળશે.
