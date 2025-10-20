Toran Vastu Tips: તહેવારમાં તોરણ બાંધવાના ફાયદા, તોરણ સુકાઈ જાય તો શું કરવું ?
Toran Vastu Tips: દિવાળીના દિવસો દરમિયાન ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર આસોપાલવનું તોરણ લગાડવામાં આવે છે. આ તોરણ સુકાઈ જાય પછી લોકો તેને કચરામાં ફેંકી દેતા હોય છે. આ ભુલ કરવાથી દોષ લાગે છે. આજે તમને જણાવીએ તોરણ સુકાઈ જાય તો તેનું શું કરવું.
Toran Vastu Tips: દિવાળી જેવા ખાસ તહેવાર પર ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર તોરણ લગાવવામાં આવે છે. મોટાભાગે આ તોરણ આંબાના પાન અથવા આસોપાલવના પાનનું હોય છે. તોરણ ફક્ત સજાવટ માટે જ નહીં પરંતુ વાસ્તુશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ લાભકારક માનવામાં આવે છે. આજે તમને ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર તોરણ લગાવવાના ફાયદા જણાવીએ અને સાથે જ એ જણાવીએ કે તોરણ જ્યારે સુકાઈ જાય તો તેનું શું કરવું જોઈએ ?
ઘરમાં તોરણ લગાવવાના ફાયદા
ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર તોરણ લગાવવાથી સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર વધે છે અને નકારાત્મક ઉર્જા ઘરમાં પ્રવેશ કરતી નથી. સાથે જ ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર તોરણ લગાવવાથી વાસ્તુદોષથી પણ રાહત મળે છે. ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર તોરણ લગાવવાથી ઘરમાં સુખ, શાંતિનું વાતાવરણ રહે છે અને ઘરના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે તેમજ સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ મળે છે.
તોરણ બનાવવા માટે આંબાના પાનનો ઉપયોગ કરવો શુભ ગણાય છે. આ સિવાય આસોપાલવના પાનનો તોરણ પણ લગાવી શકાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્રમાં માનવામાં આવે છે કે તોરણ બનાવવા માટે 5, 7, 11 કે 21 પાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સાથે જ પાન ઉપર પીળા કે લાલ ચંદનથી શુભ લાભ લખવા પણ જરૂરી હોય છે.
તોરણ સુકાઈ જાય પછી શું કરવું?
ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર લગાવેલું તોરણ એક કે બે દિવસમાં જ સુકાઈ જતું હોય છે. ઘણા લોકો સુકાયેલા તોરણને ઉતારીને કચરામાં ફેંકી દેતા હોય છે તો કેટલાક લોકો દિવસો સુધી તોરણ ઉતારતા જ નથી. વાસ્તુશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આ બંને ભૂલ હાનિકારક છે. વાસ્તુશાસ્ત્રનું માનીએ તો તોરણના પાન સુકાઈ જાય એટલે તેને તુરંત ઉતારી લેવું જોઈએ.
સુકાયેલું તોરણ ઉતાર્યા પછી તેને કચરામાં ફેંકવાની ભૂલ ન કરવી. તોરણ સુકાઈ જાય પછી તેને ઉતારીને પવિત્ર નદીમાં પ્રવાહિત કરવું જોઈએ. જો આસપાસ કોઈ નદી કે વહેતું પાણી ન હોય તો આ તોરણને માટીમાં દબાવી પણ શકાય છે તેનાથી દોષથી બચી જવાય છે. સુકાયેલું તોરણ ઉતાર્યા પછી ફરીથી નવું તોરણ લગાવી દેવું જોઈએ.
