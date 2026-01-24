Prev
Tortoise Ring: કાચબાની રીંગ પહેરવાથી જાગી જાય સુતુ ભાગ્ય, પણ આ 4 રાશિના લોકોએ પહેરવાનું ટાળવું

Tortoise Ring Astrology: કાચબાની વીંટી પહેરવાથી જીવનમાં ધન, શાંતિ અને સાકારાત્મક ઊર્જા વધે છે તેવું માનવામાં આવે છે. જો કે દરેક રાશિ માટે આ વીંટી શુભ નથી. જો કેટલીક રાશિના લોકો આ વીંટી પહેરે તો જીવનમાં પ્રતિકૂળતા વધી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:39 AM IST

Tortoise Ring Astrology: તમે ઘણા એવા લોકો જોયા હશે જેમણે હાથમાં કાચબાના શેપ વાળી વીંટી પહેરી હોય.. કાચબાવાળી વીંટી ફક્ત ફેશન એસેસરી નથી પરંતુ તેને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને વાસ્તુશાસ્ત્ર સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. માન્યતાઓ અનુસાર જો યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય વ્યક્તિ કાચબાની વીંટી પહેરે તો તેનું સૂતુ ભાગ્ય જાગી જાય છે. પરંતુ તેનાથી વિરુદ્ધ જો તેના નિયમોની અવગણના કરવામાં આવે તો આ વીંટી નુકસાનનું કારણ પણ બની શકે છે. તેથી કોઈની દેખાદેખીમાં કાચબાની વીંટી પહેરી લેતા પહેલા તેનાથી થતા લાભ, વીંટી પહેરવાની રીત, વીંટી કોણે ન પહેરવી અને વીંટી પહેર્યા પછી કઈ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે તે જાણવું જોઈએ. 

કાચબાની વીંટીનું ધાર્મિક મહત્વ 

વાસ્તુ અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કાચબો સ્થિરતા, ધીરજ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક ગણાય છે. કાચબો ભગવાન વિષ્ણુના કૂર્મ અવતારથી પણ સંબંધિત છે તેથી આ વીંટી ધારણ કરવી શુભ ફળ આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ વીંટી લોકો જીવનમાં સંતુલન અને સ્થાયિત્વ લાવવા માટે પહેરતા હોય છે. 

કાચબાની વીંટી પહેરવાના ફાયદા 

આર્થિક લાભના યોગ 

માન્યતાઓ અનુસાર કાચબો માં લક્ષ્મીને અતિપ્રિય છે. કાચબાની વીંટી પહેરવાથી ઘરમાં ધન આગમનના મુખ્ય રસ્તા ખુલે છે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય છે તેવી માન્યતા છે. 

આત્મવિશ્વાસ અને માનસિક શાંતિ 

કાચબો ધીરજ અને શાંતિનું પ્રતીક છે. માન્યતા છે કે કાચબાની વીંટી ધારણ કરવાથી વ્યક્તિમાં આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને સ્ટ્રેસ ઘટે છે સાથે જ માનસિક શાંતિનો અનુભવ થાય છે. 

સકારાત્મક ઉર્જા 

કાચબાની અંગૂઠી નકારાત્મક ઊર્જાને દૂર કરીને જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સકારાત્મકતા વધારવામાં મદદ કરે છે તેવું પણ માનવામાં આવે છે. 

કઈ ધાતુની હોવી જોઈએ કાચબાની વીંટી? 

વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર જો તમારે કાચબાની વીંટી પહેરવી હોય તો ચાંદી સૌથી ઉત્તમ ધાતુ ગણાય છે. તે માનસિક સંતુલન બનાવી રાખે છે અને શુભ ફળ આપે છે. જો કુંડળીમાં અનુકૂળ હોય તો આ વીંટીને સોના કે તાંબામાં ધારણ કરી શકાય છે. પરંતુ આ વીંટી માટે ચાંદી સૌથી પ્રભાવી ગણાય છે. 

કાચબાની વીંટી પહેરવાની વિધિ 

કાચબાની વીંટી પહેરતા પહેલા તેના નિયમો વિશે જાણવું જરૂરી છે. જેમકે વીંટી પહેરી હોય ત્યારે કાચબાનું મુખ કઈ તરફ હોવું જોઈએ ? ઘણા લોકો વીંટી પહેરવામાં આ ભૂલ કરતા હોય છે. નિયમ અનુસાર વીંટી પહેરો ત્યારે કાચબાનું મુખ હંમેશા વીંટી ધારણ કરનારની તરફ હોવું જોઈએ જેથી જીવનમાં ધન આકર્ષિત થાય. સાથે જ કાચબાની વીંટી જમણા હાથની મધ્યમાં કે તર્જની આંગળીમાં જ પહેરવી જોઈએ. આ વીંટી ધારણ કરવા માટે શુક્રવાર સૌથી સારો દિવસ ગણાય છે. 

કઈ રાશિના લોકોએ ન પહેરવી કાચબાની વીંટી

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કાચબાની વીંટી શુભ ફળ આપે છે અને આર્થિક સમૃદ્ધિ આકર્ષિત કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે પરંતુ આ વીંટી મેષ, વૃશ્ચિક, મીન અને કર્ક રાશિના લોકો માટે શુભ નથી.. આ રાશિના લોકોએ જો કાચબાની વીંટી પહેરવી હોય તો તે પહેલાં વિશેષ સાવધાની રાખવી જોઈએ. આ રાશિના તત્વો સાથે કાચબાનો પ્રભાવ પ્રતિકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. તેથી આ વીંટી ધારણ કરતા પહેલા નિષ્ણાંતની સલાહ લેવી.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

