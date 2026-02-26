Total Lunar Eclipse2026: 3 માર્ચે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ, સૂતકનો સમય, સૂતક દરમિયાન કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ, ચંદ્રગ્રહણ ક્યાં દેખાશે?
chandra grahan lab lagega:3 માર્ચે પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ લાગવાનું છે. આ ચંદ્ર ગ્રહણ ભારતમાં પણ દેખાશે. ચંદ્ર ગ્રહણ દરમિયાન સૂતક કાળ લાગૂ હોય છે. આ દરમિયાન કેટલાક કામો કરવાની મનાઈ હોય છે.
- 3 માર્ચે પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ લાગવાનું છે, આ વર્ષનું પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ છે, જે ભારતમાં પણ દેખાશે
- ગ્રહણ દરમિયાન સવારથી લાગૂ થશે સૂતક કાળ
- સૂતક કાળ દરમિયાન આ કામ કરવાનું ટાળવું જોઈએ
3 માર્ચે પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ લાગવાનું છે, આ વર્ષનું પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ છે, જે ભારતમાં પણ દેખાશે. ખગોળશાસ્ત્રીઓ માટે આ ખાસ રહેવાનું છે. તમે ભારતમાં છો તો તેના સમયને લઈને ધ્યાન રાખો, કારણ કે જ્યારે ચંદ્રમા દેખાશે તો ગ્રહણ લાગી જશે. જ્યોતિષિય દ્રષ્ટિ અનુસાર આ ગ્રહણ સિંહ રાશિમાં લાગી રહ્યું છે, તેથી સિંહ રાશિના જાતકો પર તેનો ખાસ પ્રભાવ પડશે. તમને જણાવી દઈએ કે પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં ગ્રસ્તોદિત રૂપમાં ગ્રહણ લાગશે. ચંદ્રગ્રહણ મધ્યાહ્ન 3.20 કલાકે શરૂ થશે અને સાંજે 6.47 કલાકે મોક્ષ હશે, જ્યાસે સૂતકકાળ ગ્રહણના 9 કલાક પહેલા શરૂ થઈ જશે.
ક્યાં દેખાશે આંશિક અને ક્યાં પૂર્ણ ગ્રહણ
આ ચંદ્રગ્રહણ એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, એન્ટાર્કટિકા, ઉત્તરી તથા દક્ષિણી અમેરિકા તથા રશિયામાં 15.20થી 18.47 સુધી દેખાશે, ભારત સિવાય પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, ન્યૂઝીલેન્ડ, ઈરાન, ઈરાક, ઓસ્ટ્રેલિયા, નોર્થ અમેરિકા, રશિયા, એશિયામાં આ પૂર્ણ ચંદ્ર ગ્રહણ દેખાશે. ભારતમાં તે 20 મિનિટ જ મોક્ષના રૂપમાં દેખાશે.
સૂતક દરમિયાન લોકોએ શું સાવધાની રાખવી જોઈએ
ગ્રહણ દરમિયાન શાસ્ત્રોક્ત નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. સૂતકકાળમાં સંયમ રાખો, ગ્રહણના સમયે ભગવાનનો જાપ કરો તથા વૃદ્ધ તથા બીમાર લોકોને છોડીને ખાનપાનથી દૂર રહો. ગર્ભવતી મહિલાઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તો ચંદ્રની મહાદશા અથવા અંતર્દશાથી પ્રભાવિત લોકોએ વિશેષ સાવધાની રાખવી જોઈએ. ફાગણ પૂનમ એટલે કે હોળીનું પર્વ અને ચંદ્ર ગ્રહણ એક જ દિવસે છે. 3 માર્ચે ગ્રસ્ત ઉદિત ચંદ્ર ગ્રહણ રહેશે. સૂતકકાળમાં મંદિરોમાં પૂજાથતી નથી. ભગવાનનું ધ્યાન મનમાં કરો. જાપ કરો.
ચંદ્રગ્રહણનો સૂતકકાળ ક્યારે લાગશે
જ્યોતિષાચાર્યો અનુસાર ગ્રહણનો સૂતક કાળ સવારે 6.47 કલાકે શરૂ થઈ મોક્ષ સુધી પ્રભાવી રહેશે. સાંજે 6.47 કલાક સુધી ધુલેન્ડી પર્વ પર સૂતકનો પડછાયો રહેશે. પરંતુ ચંદ્રગ્રહણના દિવસે હોળી રમવામાં આવશે નહીં, કારણ કે તે સમયે સૂતક લાગૂ હશે અને સૂતકમાં જળનો ઉપયોગ કરાતો નથી. ચંદ્રમાને જળના કારક માનવામાં આવે છે, તેથી તે દિવસે હોળી ન રમો અને જળથી હોળી રમવા પર માનસિક અશાંતિ કે નકારાત્મક પ્રભાવ પડે છે.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન મંદિરના કપાટ રહેશે બંધ
ઘણી જગ્યાએ ગ્રહણનો સૂતકકાળ સવારે 6 કલાક 27 મિનિટથી શરૂ થઈ જશે અને ઘણી જગ્યાએ મંદિરોમાં 9 કલાકથી સૂતક કાળ શરૂ થશે. મંદિરના કપાટ ત્રણ માર્ચે સવારે સાડા પાંચ કલાકે ખુલશે અને આરતી બાદ 6 કલાક 10 મિનિટે બંધ થઈ જશે. જે રાત્રે 8.30 કલાકે ફરી ખુલશે.
