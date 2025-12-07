Prev
Tridashank Yog 2025: શનિ-શુક્રએ બનાવ્યો ત્રિદશાંક યોગ, વર્ષના અંતે આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Tridashank Yog 2025: શનિ અને શુક્રના 108 ડિગ્રીના ખૂણા પર આવવાથી ત્રિદશાંક યોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ યોગ ત્રણ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. આ રાશિઓના જાતકોના જીવનમાં ધનલાભ, સકારાત્મકતા, સફળતા અને નવી તકોની ભરમાર થશે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:58 PM IST

Tridashank Yog 2025: ન્યાયના દેવતા શનિ અને સુખના દાતા શુક્ર વચ્ચે એક ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આ બન્ને ગ્રહો એકબીજાથી 108 ડિગ્રીના ખૂણા પર સ્થિત થઈને ત્રિદશાંક યોગ બનાવી રહ્યા છે, જે ત્રણ રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યોતિષવિદોનું કહેવું છે કે, આ દુર્લભ યોગના કારણે ત્રણ રાશિના લોકોના જીવનમાં ધન-ધાન્ય, સકારાત્મકતા અને સફળતાનું આગમન થશે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

વૃષભ રાશિ
શુક્ર-શનિનો શુભ યોગ તમારા માટે સકારાત્મક પરિણામો આપનારો સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતાં મજબૂત થશે અને તમે ધીરજ રાખીને નિર્ણયો લેશો. તમને મહેનતનું પૂરું ફળ મળશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પણ સારી રહેશે. બિઝનેસ કરતા જાતકોને સારો લાભ થવાની સંભાવના છે. તેમજ જૂના રોકાણમાંથી પણ મોટો ફાયદો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

મકર રાશિ
ત્રિદશાંક યોગ તમારા માટે દરેક ક્ષેત્રમાં લાભનો સંકેત આપી રહ્યો છે. તમને માનસિક રીતે શાંતિ અને રાહત મળશે. રચનાત્મક કાર્યો સાથે જોડાયેલા લોકોને નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સુખદ યાત્રાનો યોગ પણ બની રહ્યો છે. જીવનસાથી અથવા પાર્ટનર સાથે ચાલી રહેલી ગેરસમજો ઓછી થશે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સંબંધોમાં મજબૂતી આવશે.

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને ત્રિદશાંક યોગના કારણે ઘણાં શુભ ફળ મળવાની સંભાવના છે. સમાજમાં તમારું સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમને મહેનતનો પૂરો લાભ મળશે. નોકરીમાં પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે અને મોટી ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસો સફળ થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં સુધારો આવશે અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ પણ જળવાઈ રહેશે.

(Disclaimer- પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

