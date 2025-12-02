Prev
Trigrahi Yog 2026: 200 વર્ષ બાદ મકર રાશિમાં બનશે ત્રિગ્રહી યોગ, આ જાતકોનો શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ!

Trigrahi Yog 2026: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિથી નવું વર્ષ ખાસ રહેવાનું છે કારણ કે ત્રણ ગ્રહ મળી શક્તિશાળી ત્રિગ્રહી યોગ બનાવશે. આ યોગ બનવાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને ફાયદો થશે. આવો તમને જણાવીએ આ કઈ રાશિ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:50 PM IST

Trigrahi Yog 2026: નવા વર્ષના પહેલા મહિના જાન્યુઆરીમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ સૂર્ય, બુધ અને શુક્ર મકર રાશિમાં એક સાથે આવવાથી બનશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ યોગ 200 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે 17 જાન્યુઆરીથી 3 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી આ યોગ બનશે. જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે આ ત્રણેય ગ્રહ કોઈ રાશિમાં એક સાથે આવે છે તો ઘણા જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જાય છે. આવો તમને જણાવીએ જાન્યુઆરીમાં ત્રિગ્રહી યોગથી કઈ રાશિના જાતકોને લાભ થશે.

મેષ રાશિઃ ત્રિગ્રહી યોગ લાભકારી રહેશે
મેષ રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ ખુબ લાભકારી માનવામાં આવી રહ્યો છે. તમારી ધન-સંપત્તિમાં વધારો થશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાનો સંકેત છે. કમાણીના નવા માર્ગ ખુલશે. નોકરીમાં પ્રગતિ થશે કે નવી નોકરી મળી શકે છે. બિઝનેસમાં સારો લાભ થશે.

ધન રાશિઃ કરિયરમાં નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરશે
ધન રાશિના જાતકોને આ યોગને કારણે કરિયરમાં નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત થશે. નવી નોકરી અને પ્રમોશન મળવાનો યોગ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સારા પરિણામ મળશે. અચાનક વિદેશ યાત્રા પર જવાનો યોગ બનશે, જેનાથી તમને ખૂબ લાભ થશે.

મીન રાશિઃ દરેક કામમાં સફળતા મળવાનો યોગ
ત્રિગ્રહી યોગ મીન રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. આ યોગ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે અને પ્રગતિના નવા માર્ગ ખોલશે. જે લોકો કારોબાર શરૂ કરવા ઈચ્છે છે તેના માટે સમય અનુકૂળ છે. રોકાણથી લાભ થશે. કરિયરમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે. પ્રમોશનનો યોગ બની રહ્યો છે. કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

