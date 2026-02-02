Prev
ગણતરીના કલાકોમાં કુંભ રાશિમાં બનશે શક્તિશાળી યોગ, 3 રાશિવાળા પર ધનની દેવીની કૃપા થશે, ભાગ્ય ઉઘડી જશે

ગ્રહ ગોચરની રીતે ફેબ્રુઆરી મહિનો ખાસ છે. આ મહિનામાં અનેક શુભ અશુભ સંયોગ  બની રહ્યા છે. જો કે કુંભ રાશિમાં બુધ, શુક્ર અને રાહુની યુતિથી એક શુભ સંયોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ જ શુભ ગણાઈ રહ્યો છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 02, 2026, 08:38 AM IST

રાહુ એ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ છાયા ગ્રહ કે પાપી ગ્રહ, રહસ્યમયી ગ્રહ તરીકે ગણાય છે. જ્યારે બુધ એ ગ્રહોના રાજકુમાર ગણાય છે અને શુક્ર દૈત્યોના ગુરુ અને સુખ-સંપત્તિ, વૈભવ, એશોઆરામના કારક ગ્રહ ગણાય છે. આ ત્રણેય ગ્રહોની શનિની રાશિ  કુંભમાં યુતિ થશે તે દુર્લભ હશે. આ યુતિ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ કુંભ  રાશિમાં શુક્ર, બુધ અને રાહુ એક સાથે ભેગા થશે અને ત્રિગ્રહી યોગ સર્જાશે. પંચાંગ મુજબ બુધ કુંભ રાશિમાં 3 ફેબ્રુઆરીએ ભ્રમણ કરશે. જ્યારે 6 ફેબ્રુઆરીએ શુક્ર પણ કુંભ રાશિમાં જશે અને રાહુ તો પહેલેથી જ કુંભમાં છે. જાણો કોને લાભ થઈ શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ
આ ત્રિગ્રહી યોગના નિર્માણથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. સુખ શાંતિ અને સુવિધાઓમાં વધારો થશે. માનસિક રીતે રાહત લાગશે. કાર્યક્ષેત્રે નવી ઓળખ મળી શકે છે. નવી જવાબદારીઓ તમને સોંપાઈ શકે છે. નોકરીયાતોને પદ કે વેતન સંલગ્ન સારા સમાચાર મળી શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ ત્રિગ્રહી યોગ આર્થિક રીતે સુખાકારી લાવી શકે છે. અચાનક ધનલાભના પ્રબળ યોગ બનશે. જેનાથી અટવાયેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. જૂની આર્થિક ચિંતા હશે તો રાહત મળી શકે છે. જે પૈસા લાંબા સમયથી અટવાયેલા હતા તે પાછા મળવાના સંકેત છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ફેબ્રુઆરીનો મહિનો સારો રહી શકે છે. ત્રિગ્રહી યોગના પ્રભાવથી આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા મજબૂત થઈ શકે છે. જે લોકો રોકાણની યોજના ઘડતા હશે તેમના માટે આ સમય ફાયદાકારક રહી શકે છે. વાહન કે સંપત્તિ ખરીદીના યોગ બનશે. લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

