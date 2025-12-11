Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Tulsi Kanthi: તુલસીની કંઠી પહેરવાથી તન-મન થાય છે શુદ્ધ, જાણો પહેરવાનો નિયમ અને ચમત્કારી લાભ વિશે


Tulsi Kanthi: હિંદુ ધર્મમાં તુલસીને પૂજનીય માનવામાં આવે છે. તુલસીની પૂજાથી જેટલું પુણ્યફળ મળે છે એટલા જ ચમત્કારી લાભ તુલસીની માળા કે કંઠી ધારણ કરવાથી થાય છે. આજે તમને જણાવીએ તુલસીની કંઠીની શક્તિ અને તેને પહેરવાથી થતા લાભ વિશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:55 AM IST

Tulsi Kanthi: સનાતન ધર્મમાં તુલસીને પવિત્ર અને પૂજનીય માનવામાં આવે છે. દરેક ઘરમાં તુલસીનો છોડ હોય છે અને ઘરમાં તેની પૂજા પણ થતી હોય છે. જે રીતે તુલસીનો છોડ શુભતા, શાંતિ અને સકારાત્મક ઊર્જાનું પ્રતીક છે તેવી જ રીતે તુલસીની કંઠી પણ વ્યક્તિના જીવનનો ઉદ્ધાર કરી શકવાની શક્તિ ધરાવે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ભગવાન વિષ્ણુ એ શાલીગ્રામ સ્વરૂપ પણ એટલે જ ધારણ કર્યું હતું કે તે દેવી તુલસીના ચરણો પાસે રહી શકે. આ જ કારણ છે કે તુલસીને વિષ્ણુપ્રિયા પણ કહેવામાં આવે છે. 

તુલસીનો છોડ લીલો હોય ત્યારે જેટલો શક્તિશાળી અને ચમત્કારી છે એટલી જ શક્તિશાળી અને ચમત્કારી તુલસીની કંઠી હોય છે. તુલસીમાં એવા તત્વ હોય છે જે શરીર અને વાતાવરણ બંનેને શુદ્ધ કરે છે. આ છોડમાં પ્રાકૃતિક ઔષધીય ગુણ પણ હોય છે તેથી આયુર્વેદમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

તુલસીની કંઠી કે માળા પહેરવાના ફાયદા 

હિન્દુ પરિવારોમાં તુલસીની પૂજા એટલા માટે પણ કરવામાં આવે છે કે ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે. તેવી જ રીતે તુલસીની કંઠી પહેરવી પણ શુભ ગણાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર તુલસીની કંઠી પહેરવાથી બુધ અને ગુરુ ગ્રહ મજબૂત થાય છે. તેનાથી બુદ્ધિ, જ્ઞાન, યશ અને સમૃદ્ધિ વધે છે. ભગવાન વિષ્ણુ અને શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત તુલસીની કંઠી કે માળા અવશ્ય ધારણ કરે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર તુલસીની કંઠી ધારણ કરવાથી મન અને આત્મા પવિત્ર બને છે. 

તુલસીની કંઠી કે માળાને લઈને એવું પણ માનવામાં આવે છે કે જે કંઠી ધારણ કરનારને નરકની યાતના ભોગવવી પડતી નથી. તુલસીની કંઠી ધારણ કરનારને જન્મ-મરણના ચક્કરમાંથી મુક્તિ મળે છે. કંઠી પહેરીની સ્નાન કરવાથી બધા જ તીર્થોમાં સ્નાન કર્યાનું ફળ મળે છે. જે ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત હોય છે તે તુલસીની કંઠી અચૂક પહેરે છે. 

તુલસીની માળા કે કંઠી પહેરતા પહેલા કેટલાક નિયમનું પાલન કરવું પણ જરૂરી છે. જેમકે કંઠી પહેરતા પહેલા ગંગાજળથી શુદ્ધ કરી તડકો દેખાડી પછી ભગવાન શ્રી હરિની સ્તુતિ કરીને તેને ધારણ કરવી જોઈએ. જે વ્યક્તિ ગળામાં તુલસીની કંઠી કે માળા પહેરે તેણે માંસ, મદિરા અને ડુંગળી-લસણથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ. તામસિક વસ્તુઓ તુલસીની પવિત્રતાથી વિપરીત ગણાય છે. 

ક્યારે પહેરી શકાય તુલસીની કંઠી?

તુલસીની માળા કે કંઠી કોઈપણ દિવસે ધારણ કરી શકાય છે પરંતુ જો તમે ગુરુવારે આ કામ કરો તો તેનાથી બમણું ફળ મળે છે. તુલસીની કંઠી કે માળા સરળતાથી મળી રહે છે પરંતુ તે અસલી છે કે નકલી તે જોઈને માળા ખરીદવી જોઈએ. કંઠી અને માળા અસલી છે કે નહીં તે જાણવા માટે પહેરતા પહેલા તેને 30 મિનિટ પાણીમાં પલાળો. જો માળામાંથી રંગ ન નીકળે તો સમજી લેવું કે તે તુલસીમાંથી જ બનેલી છે જો તેમાંથી રંગ છૂટે તો સમજી લેજો કે તે તુલસી નથી લાકડું છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

