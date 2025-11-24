Tulsi Upay: તુલસીનું પાન પણ હોય છે ચમત્કારી, આ રીતે ઘરમાં ઉપાય કરવાથી વધારી શકે છે ધન-સંપત્તિ
Tulsi Upay: તુલસી પવિત્ર છોડ છે. તેમાં માં લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે તેવી માન્યતા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં કહેવાયું છે કે એકાદશી જેવા ખાસ દિવસે તુલસીના પાનનો એક ઉપાય કરી લેવામાં આવે તો વ્યક્તિની વર્ષોની ગરીબી પણ દુર થઈ શકે છે.
Tulsi Upay: સનાતન ધર્મમાં તુલસીને પૂજનીય છોડ માનવામાં આવે છે. કહેવામાં આવે છે કે આ છોડમાં સ્વયં દેવી લક્ષ્મી વાસ કરે છે તેથી જ જે ઘરમાં રોજ તુલસીની સેવા પૂજા થતી હોય ત્યાં લક્ષ્મીજીની કૃપા હંમેશા રહે છે. એકાદશી સહિત વિશેષ પર્વ પર તુલસીની પૂજા કરીને કેટલાક દિવ્ય ઉપાય કરવાથી પણ લાભ થાય છે. આજે તમને તુલસીના પાનનો આવો જ એક ચમત્કારી ઉપાયો જણાવીએ. આ ઉપાય વિશે માનવામાં આવે છે કે તેને કરનારની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે.
અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ પૈસાની તંગીથી પરેશાન હોય અને આવકના સાધન વધારવા હોય તો આ ઉપાય કરવો જોઈએ જેમાં સવારે સ્નાન કરી તુલસીને પ્રણામ કરી તેનો એક પાન તોડી લેવું અને તેને લાલ રંગના કપડામાં રાખવું ત્યાર પછી આ કપડાને માતા લક્ષ્મીના ચરણોમાં રાખી ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થાય તેવી કામના કરવી.
ત્યાર પછી આ પાન અને લાલ કપડાને ધન રાખવાની જગ્યા અથવા તિજોરીમાં સાચવીને રાખી દો આ કામ કરવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થશે અને માતા લક્ષ્મીનો વાસ ઘરમાં રહેશે. માન્યતા તો છે કે આ ઉપાય કરવાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરવા લાગે છે. આ કામ કરનારના જીવનમાંથી ગરીબી દૂર થઈ જાય છે.
આ સિવાય રવિવાર, એકાદશી કે કોઈ ખાસ પર્વ હોય ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુને તુલસીનું એક પાન અર્પણ કરવું. જો તમે આ કાર્ય એકાદશી નીતિથી પર કરવાના હોય તો તુલસીનું પાન એક દિવસ અગાઉ તોડી લેવું એકાદશીના દિવસે તુલસીનું પાન તોડવાની મનાઈ હોય છે. તુલસીનું પાન ભગવાન વિષ્ણુને અત્યંત પ્રિય હોય. જો તમે ભગવાન વિષ્ણુને તુલસી અર્પણ કરો છો તો તમને ઇચ્છિત વરદાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
આ ઉપાય કરતી વખતે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે તુલસીનું પાન એકાદશી કે રવિવારના દિવસે તોડવું નહીં. ઉપરાંત આ ઉપાય માટે તુલસીનું કરમાયેલું પાન પણ લેવું નહીં. તુલસીના છોડમાંથી તાજુ પાન જ તોડવું. તુલસીનું પાન રાખવા માટે કાળા કે સફેદ રંગના કપડાનો ઉપયોગ પણ ન કરવો ફક્ત લાલ રંગનો જ ઉપયોગ કરવો. તુલસીનો સ્પર્શ કરતા પહેલા સ્નાન કરવું જરૂરી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
