Auspicious Signs: તુલસી સંબંધિત આ સંકેત મળે તો સમજી લેવું ભાગ્ય પલટી મારવાનું છે, લાભ થવાનો હોય તે પહેલા થાય છે આવું
Auspicious Signs: હિંદુ ધર્મમાં તુલસી અત્યંત પવિત્ર ગણાય છે. તુલસીને માં લક્ષ્મીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આજે તમને તુલસી સંબંધિત શુભ સંકેત વિશે જણાવીએ. આ સંકેત ત્યારે મળે છે જ્યારે અચાનક ભાગ્ય પલટી મારવાનું હોય.
Auspicious Signs: હિન્દુ ધર્મમાં તુલસીના છોડને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે આ ફક્ત એક ઔષધીય છોડ નથી પરંતુ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ તેને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તુલસીની પૂજા કરવાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. માન્યતા છે કે રોજ તુલસીમાં જળ અર્પણ કરી દીવો કરવાથી સાધક પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા વરસે છે અને ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિનું વાતાવરણ બને છે. તમારા ઘરમાં જે તુલસીનો છોડ હોય તેમાં કેટલાક પ્રકારના સંકેત મળે તો તેને પણ અવગણવા નહીં. આવા સંકેતો ક્યારે મળે છે જ્યારે વ્યક્તિનું ભાગ્ય પલટી મારવાનું હોય અથવા તો તેને અચાનક જ મોટો લાભ થવાનો હોય.
તુલસીના છોડના શુભ સંકેત
ઘરમાં રાખેલો તુલસીનો છોડ સ્વસ્થ અને લીલો હોય તો તેને શુભ ગણવામાં આવે છે. તુલસીનો છોડ દિવસેને દિવસે મોટો થાય અને હર્યો ભર્યો રહે તો માનવામાં આવે છે કે દેવી લક્ષ્મીની કૃપા પરિવાર પર બની રહે છે. તુલસીનો છોડ અચાનક જ લીલોછમ્મ થવા લાગે તો ધન સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળે છે તેવી માન્યતા છે.
તુલસીજીને વિષ્ણુપ્રિયા પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે ભગવાન વિષ્ણુને તુલસી અતિ પ્રિય છે. તુલસી વિના ભગવાન વિષ્ણુ નો ભોગ અધૂરો ગણાય છે. જો ઘરમાં જાતે જ તુલસીનો છોડ ઉગી જાય તો તેને સૌથી શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુની કૃપા પરિવાર પર થાય છે ત્યારે ઘરમાં તુલસી અચાનક ઉગે છે.
ગરમીના દિવસોમાં તુલસીનો છોડ થોડો સુકાઈ જાય તે સામાન્ય છે પરંતુ અચાનક જ કોઈ પણ કારણ વિના તુલસી સુકાવા લાગે તો તેને નેગેટીવ એનર્જીનો સંકેત માનવામાં આવે છે.
કોઈપણ કારણસર ઘરમાં તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય તો તેને ઘરમાં રાખવો નહીં. તુલસીને સન્માન પૂર્વક માટીમાંથી કાઢીને નદીમાં વિસર્જિત કરી દેવા અને દેવી-દેવતાઓની ક્ષમા યાચના કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
