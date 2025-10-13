Prev
Tulsi Niyam: તુલસીમાં જળ અર્પણ કરતી વખતે ન કરવી આ 5 ભુલ, પાણીની જેમ વહી જશે ઘરનું ધન

Tulsi Niyam: તુલસીના છોડમાં જળ અર્પણ કરવું અને તેની નિયમિત પૂજા કરવાથી ઘરમાં ધન-ધાન્ય વધે છે. પરંતુ જો તુલસીની પૂજા કરતી વખતે આ વાતોનું ધ્યાન ન રાખવામાં આવે તો ઘરમાં ગરીબી અને સમસ્યાઓ વધે છે.
 

Tulsi Niyam: હિન્દુ ધર્મમાં તુલસી એકમાત્ર છોડ નથી પરંતુ તેને દેવી તરીકે સંબોધવામાં પણ આવે છે અને પૂજવામાં પણ આવે છે. તુલસીનો છોડ અતિ પવિત્ર અને પૂજનીય છે. તુલસીમાં ઔષધીય ગુણ પણ હોય છે તેથી તેનું મહત્વ વધી જાય છે. માન્યતા છે કે તુલસીના છોડમાં માતા લક્ષ્મીનો સાક્ષાત વાસ હોય છે જે ઘરમાં તુલસીનો છોડ હર્યો ભર્યો હોય ત્યાં માતા લક્ષ્મીની કૃપા હંમેશા વર્ષથી રહે છે. 

ભગવાન વિષ્ણુને પણ તુલસી અતિ પ્રિય છે તેવામાં તુલસીની પૂજા સવારે અને સાંજે કરવામાં આવે તો ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે છે. રોજ સવારે તુલસીમાં જળ ચઢાવવાની અને સાંજે દીવો કરવાની પ્રથા છે સવારે સાંજે તુલસીની પૂજા કરવાથી ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન રહે છે.. પરંતુ તુલસીની પૂજા દરમ્યાન કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. 

તુલસી પૂજા સંબંધિત નિયમ 

તુલસીજીને જળ ચડાવવાના અને તેની પૂજા કરવાના પણ નિયમ છે જેનું પાલન કરવું જરૂરી છે. જો આ નિયમનો પાલન કરવામાં ન આવે તો મા તુલસી દેવી લક્ષ્મી અને ભગવાન વિષ્ણુ ત્રણેય ક્રોધિત થઈ જાય છે અને ધનહાની સાથે ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ ગરીબી પણ ઘેરી વડે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ તુલસીમાં જળ ચડાવવાના કયા નિયમો છે. 

એકાદશીની તિથિ હોય ત્યારે તુલસીમાં ભૂલથી પણ જળ અર્પણ કરું નહીં. આ તિથિ પર તુલસીજી પણ ભગવાન વિષ્ણુ માટે એકાદશીનું વ્રત રાખે છે જો તમે એકાદશી પર જળ ચડાવો છો તો તેમનું વ્રત તૂટી જાય છે અને માતા લક્ષ્મી રુષ્ઠ થઈ જાય છે જેના કારણે ઘરમાં ધનહાની થઈ શકે છે. તેથી એકાદશી હોય ત્યારે તુલસીજી પાસે સવારે અને સાંજે દીવો કરવો. 

તુલસીજીને રોજ જળ ચડાવી શકાય છે. અમુક તિથિને બાદ કરીને નિયમિત જળ ચઢાવવો કારણ કે ઘરમાં તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય તેને પણ અશુભ ગણવામાં આવે છે. પાણીના અભાવના કારણે તુલસી સુકાઈ જાય તો ધનહાની અને નકારાત્મક ઊર્જાનો પ્રવેશ ગણવામાં આવે છે. 

પુરાણો અનુસાર સવારે તુલસીજીને જળ અર્પણ કરતી વખતે સિવાયેલા ન હોય તેવા કપડાં ધારણ કરવા જોઈએ.

માન્યતા છે કે તુલસીનો છોડ યોગ્ય દિશામાં ન હોય તો પણ વસ્તુ ખરાબ થાય છે. તુલસીને દક્ષિણ દિશામાં રાખવા વર્જિત છે. આ દિશામાં તુલસીનો છોડ રાખવાથી નકારાત્મક ઉર્જા અને વાસ્તુદોષ વધે છે. તુલસીનો છોડ રાખવા માટે ઉત્તર દિશા ઉત્તમ છે. 

ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર તુલસીને જળ આપવાનો સૌથી સારો સમય સૂર્યોદયનો હોય છે. જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થતો હોય ત્યારે તુલસીનો જળ આપવાથી સૌથી શુભ ફળ મળે છે. આ સિવાય બપોરના સમયે કે રાતના સમયે તુલસીને જળ આપવાથી આર્થિક સંકટ અને ધનહાની વધી શકે છે.

