Unique Baby Names: દિવાળી પર દીકરા કે દીકરીનો જન્મ થાય તો તેને આપો લક્ષ્મી-ગણેશ સંબંધિત યુનિક નામ
Unique Baby Names With Meaning: દિવાળીના સમયે ઘરમાં દીકરા કે દીકરીનો જન્મ થાય તો નવજાત શિશુનું નામ રાખવા માટે ભગવાન ગણેશ અને માતા લક્ષ્મી સંબંધિત સુંદર નામ પસંદ કરી શકો છો. ચાલો તમને જણાવીએ યુનિક નામ અને તેના અર્થ.
Unique Baby Names With Meaning: હિન્દુ ધર્મ અનુસાર બાળકના જન્મ પછી તેનું નામ રાખવું એક મહત્વની પ્રક્રિયા હોય છે.. બાળકના નામનો પ્રભાવ તેના જીવન પર પણ પડે છે. તેથી જ મોટાભાગના લોકો બાળકનું નામ સમજી વિચારીને રાખતા હોય છે. બાળકના નામનો અર્થ શુભ થાય તે વાતનું ધ્યાન પણ લોકો રાખતા હોય છે.
દિવાળીનો સમય નજીક આવી રહ્યો. દિવાળી આસપાસના દિવસોમાં જો ઘરે દીકરી કે દીકરાનો જન્મ થાય તો તેના માટે ગણેશજી કે લક્ષ્મીજી સંબંધિત યુનિક નામ રાખી શકાય છે. તો ચાલો જાણીએ દિવાળી સમયે ઘરમાં બાળકનો જન્મ થાય તો તેના માટે તમે કેવા નામની પસંદગી કરી શકો છો અહીં તમને યુનિક નામની સાથે તેના અર્થ વિશે પણ જાણકારી આપવામાં આવી છે.
દીકરા માટે યુનિક નામ
અથર્વ - અથર્વનો અર્થ થાય છે જ્ઞાન. અથર્વ ગણેશજીનું એક નામ પણ છે અને ચાર વાદમાંથી એક વેદ પણ છે. દીકરાની રાશિ અ અક્ષર પરથી હોય તો તમે આ નામ રાખી શકો છો.
શુભમ - શુભમનો અર્થ પણ થાય છે શુભ કરનાર, કાર્યોમાં સકારાત્મક લાવનાર એટલે કે ગણેશજી છે. દીકરાનું નામ તમે શુભમ પણ રાખી શકો છો
વિનાયક- ગણેશજીને વિનાયક પણ કહેવામાં આવે છે જેનો અર્થ થાય છે બાધા હટાવનાર આ એક સુંદર અને યુનિક નામ છે.
કવિશ - કવિશ નામનો અર્થ કવિઓના રાજા થાય છે અને આ નામ પણ ભગવાન ગણેશ સંબંધિત છે.
ગૌરીક - બેબી બોય માટે ગૌરીક નામ પણ પસંદ કરી શકો છો. ભગવાન ગણેશને અનેક નામથી બોલાવવામાં આવે છે જેમાંથી એક નામ આ પણ છે.
અદ્વૈથ - અદ્વૈથ નામનો અર્થ અનોખો થાય છે. જેના જેવું બીજું કોઈ ન હોય તેવું. જેમ દેવતાઓમાં ભગવાન ગણેશ સૌથી અલગ અને સૌથી ખાસ છે.
અશ્ઋથ - અશ્ઋથનો અર્થ આશ્રય આપનાર થાય છે અને રક્ષા કરનાર થાય છે. આ નામ પણ ભગવાન ગણેશ સંબંધિત હોય છે.
દીકરી માટે માં લક્ષ્મી સંબંધિત સુંદર નામ
પદ્મિની- કમળ જેવી સુંદર
ઐશ્વર્યા- ધનસંપદા
અદિત્રિ - માં લક્ષ્મીનું એક નામ છે જેનો અર્થ થાય છે સર્વોચ્ચ સન્માન
દેવા શ્રી - માં લક્ષ્મીનું નામ છે.
કલ્યાણી - કલ્યાણીનો અર્થ થાય છે કલ્યાણ કરનાર અર્થાત માં લક્ષ્મી
ઉર્વી - ઉર્વી પણ મા લક્ષ્મી નું એક નામ છે.
આ સિવાય દીકરીને તમે કમલા, શ્રી, પદ્મા જેવા સુંદર નામ પણ આપી શકો છો.
