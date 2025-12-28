Prev
Vastu Tips: ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી છે કે નહીં જાણવાની સરળ રીત, ઘરની એનર્જી સુધારવાના ઉપાયો પણ જાણી લો

Vastu Tips For Negative Energy: ઘરમાં લડાઈ-ઝઘડા વધી જાય, ઘરમાં પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ જાય તો તેનું કારણ ઘરમાં વધેલી નેગેટિવ એનર્જી પણ હોય શકે છે. ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી છે કે નહીં જાણવાની રીત અને તેનાથી છુટકારો મેળવવાના ઉપાયો પણ આજે તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:26 PM IST

Vastu Tips: ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી છે કે નહીં જાણવાની સરળ રીત, ઘરની એનર્જી સુધારવાના ઉપાયો પણ જાણી લો

Vastu Tips For Negative Energy: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં પોઝિટિવ એનર્જી અને નેગેટિવ એનર્જી એમ બંને પ્રકારની એનર્જી હોય છે. જો ઘરમાં પોઝિટિવ એનર્જીનું પ્રવાહો હોય તો ઘરમાં ઓફિસમાં અને જીવનમાં શાંતિ, સુખ અને સમૃદ્ધિ રહે છે. પરંતુ જો નેગેટિવ એનર્જી વધી જાય તો ઘરમાં સ્થિતિ બગાડવા લાગે છે. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે લડાઈ-ઝઘડા થાય છે માનસિક તણાવ રહે છે અને અન્ય સમસ્યા પણ વધવા લાગે છે. ક્યારેક જીવનમાં સમસ્યાઓ વધવા લાગે તો એ વાત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ કે ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી વધી ગઈ તો નથી ને. 

વાસ્તુશાસ્ત્રમાં એવી રીત પણ જણાવવામાં આવેલી છે જેના દ્વારા તમે જાણી શકો છો કે ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી તો નથી ને ? આજે તમને જણાવ્યું કે ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું અને જો નેગેટિવ એનર્જી હોય તો તેને દૂર કરવા શું કરવું ?

ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી છે કે નહીં જાણવાની રીત 

એક કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરો અને તેમાં સાથે થોડું ગંગાજળ મિક્સ કરો. આ પાણીમાં ગુલાબના પાન ઉમેરો અને ઘરના કોઈ ખૂણામાં છુપાવીને રાખી દો. 24 કલાક સુધી આ ગ્લાસને રાખી મૂકો. 24 કલાક પછી ગ્લાસ ને બહાર કાઢો અને જુઓ કે પાણીનો રંગ બદલાયો છે કે નહીં.. જો પાણીનો રંગ બદલી ગયો હોય તો ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી હશે. જો પાણીના રંગમાં ફેરફાર ન થાય તો નેગેટીવ એનર્જી ન હોય ઘરમાં વધતી સમસ્યાનું કારણ વાસ્તુદોષ હોઈ શકે છે. 

નેગેટીવ એનર્જી દૂર કરવાના ઉપાય 

- વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી હોય તો તેને દૂર કરવા માટે મુખ્ય દ્વારને હંમેશા સાફ રાખો. મુખ્ય દ્વારમાંથી જ સકારાત્મક અને નકારાત્મક ઉર્જા ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. મુખ્ય દરવાજાની સામે ક્યારેય ગંદકી એકઠી થવા ન દો. 

- જો ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જા વધારે હોય તેવું હોય તો ઘરમાં પોતા કરવાના પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને પોતા કરો. જો પોતું કરવાના પાણીમાં સિંધવ મીઠું ઉમેરો તો વધારે સારું. 

- નેગેટિવ એનર્જીને દૂર કરવા માટે પાણીમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને ઘરના દરવાજા, બારી અને લોકને લીંબુવાળા પાણીથી સાફ કરો. 

- નેગેટિવ એનર્જીને દૂર કરવાનો સૌથી અસરકારક ઉપાય છે કે તમે એક લાલ કપડામાં સવા કિલો આખું મીઠું બાંધી ઘરમાં કોઈ સ્થાને છુપાવીને રાખી દો. આ પોટલી એવી જગ્યાએ રાખવી છે બહારથી આવતા લોકોની નજર ન પડે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

