Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /સૂર્યવંશીના વૈભવને ચમકાવશે ગ્રહોની આ જુગલબંધી ! કુંડળીનો 11મો ભાવ આપી રહ્યો છે મોટા સંકેત

સૂર્યવંશીના 'વૈભવ'ને ચમકાવશે ગ્રહોની આ જુગલબંધી ! કુંડળીનો 11મો ભાવ આપી રહ્યો છે મોટા સંકેત

Vaibhav Suryavanshi Kundli : IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ હવે દરેક જગ્યાએ ચર્ચા છે કે શું ક્રિકેટ જગતને નવો ગ્લોબલ સુપરસ્ટાર મળી ગયો છે. ખાસ વાત એ છે કે વૈભવની કુંડળી પણ ઈન્ટરનેશનલ સુપરસ્ટાર બનવાના મજબૂત સંકેત આપી રહી છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:06 PM IST
સૂર્યવંશીના 'વૈભવ'ને ચમકાવશે ગ્રહોની આ જુગલબંધી ! કુંડળીનો 11મો ભાવ આપી રહ્યો છે મોટા સંકેત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગેસ સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી માટે ચૂકવવા પડશે રૂપિયા 25 ? ગ્રાહકોએ આ નિયમ જાણવા જરૂરી
Chhotu Gas Cylinder12 min ago
2
crime news19 min ago
3
Pahlaj Nihalani24 min ago
4
Rajesh Exports35 min ago
5
Rajkot Crime45 min ago