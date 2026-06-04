/સૂર્યવંશીના વૈભવને ચમકાવશે ગ્રહોની આ જુગલબંધી ! કુંડળીનો 11મો ભાવ આપી રહ્યો છે મોટા સંકેત

Vaibhav Suryavanshi Kundli : જ્યોતિષ નિષ્ણાતોના મતે, વૈભવની કુંડળીનો 11મો ભાવ એવા મજબૂત સંકેતો આપી રહ્યો છે કે તે ગ્લોબલ સુપરસ્ટાર બનવાનું નક્કી છે. આ ભાવમાં ચાર શુભ ગ્રહોની યુતિ સૂચવે છે કે આ ખેલાડી નજીકના ભવિષ્યમાં ક્રિકેટની દુનિયા પર રાજ કરી શકે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, કુંડળીનો 11મો ભાવ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો તેને આવક, ઇચ્છા પૂરતી અને લાભનું ઘર માનવામાં આવે છે. વૈશ્વિક સ્તરે વ્યક્તિની સફળતા આ જ ભાવ દ્વારા નક્કી થાય છે.
વૈભવની કુંડળીનો 11મો ભાવ સૌથી મજબૂત
27 માર્ચ, 2011ના રોજ જન્મેલા વૈભવ સૂર્યવંશીની કુંડળી પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે 11મો ભાવ હકીકતમાં તેની કુંડળીનું સૌથી મજબૂત પાસું છે. તેમાં ચાર શુભ ગ્રહો બુધ, સૂર્ય, ગુરુ અને મંગળની અદ્ભૂત જુગલબંધી બની રહી છે, જે અત્યંત દુર્લભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય સિદ્ધાંતો અનુસાર, જ્યારે શુભ ગ્રહો આ ભાવમાં એકસાથે સ્થિત હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિ જીવનમાં અપાર સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. આવા વ્યક્તિઓ સામાન્ય રીતે વિશ્વવ્યાપી ખ્યાતિ અને માન્યતા મેળવે છે.
ગ્લોબલ સુપરસ્ટાર બનવાના મજબૂત સંકેત
કુંડળીના 11મા ભાવમાં અસાધારણ ગ્રહોની યુતિ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે વૈભવ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતના ગૌરવનો ધ્વજ લહેરાવશે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, આવનારા વર્ષો વૈભવ સૂર્યવંશી માટે અસાધારણ રીતે તેજસ્વી સાબિત થવાના છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, લાભના ભાવમાં ઘણા બધા શુભ ગ્રહોની હાજરી વૈભવની કુંડળીમાં એક અત્યંત શક્તિશાળી યોગ બનાવે છે, જે નિઃશંકપણે તેને વૈશ્વિક ખ્યાતિ અપાવશે.
કેમ ખાસ છે ચાર મુખ્ય ગ્રહોની જુગલબંધી ?
ચાર મુખ્ય ગ્રહો બુધ, સૂર્ય, ગુરુ અને મંગળ 11મા ભાવમાં એકસાથે સ્થિત છે. ત્યારે એ જાણીએ કે આ જુગલબંધી વૈભવને કેવી રીતે ફાયદો કરાવશે...
11મા ભાવમાં સ્થિત ગુરુ, પોતાની રાશિમાં રહે છે, આ સ્થાન 11મા ભાવને અપવાદરૂપે મજબૂત અને શક્તિશાળી બનાવે છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે અગિયારમા ભાવનો સ્વામી પોતાની રાશિમાં સ્થિત હોય છે, ત્યારે તે વ્યક્તિની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે અને તેને જીવનમાં અપાર સંપત્તિ અને ખ્યાતિ આપે છે.
વધુમાં આ ભાવમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ વ્યક્તિના વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નેતૃત્વના ગુણો વિકસાવવામાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતિ મેળવવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થાય છે.
તેનાથી વિપરીત આ ભાવમાં બુધનું સ્થાન વ્યક્તિને બુદ્ધિ અને મજબૂત વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતાઓથી સંપન્ન કરે છે. આ સ્થિતિમાં બુધ નબળો હોવા છતાં અહીં ગુરુની એક સાથે શક્તિ નીચભંગ રાજયોગને જન્મ આપે છે, જે એક શક્તિશાળી યુતિ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને પણ સફળતામાં પરિવર્તિત કરવાની ક્ષમતા આપે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.