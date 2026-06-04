/આજે બનશે અત્યંત અશુભ યોગ, છતાં આ રાશિવાળાનું કશું બગડશે નહીં, ઉલ્ટું બંપર ધનલાભ થશે! કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં વૈદ્યૃતિ યોગને સૌથી વધુ અશુભ અને બાધા પેદા કરનારો યોગ ગણવામાં આવે છે. આ યોગ સૂર્ય અને ચંદ્રમાના દેશાંતરના વિશેષ યોગથી બને છે અને તેના પ્રભાવથી જીવનમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ પેદા થઈ શકે છે. આ યોગ દરમિયાન જાતકોને ધન સંબંધિત મુશ્કેલીઓ, દાંપત્ય જીવનમાં અસંતુલન, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત પરેશાનીઓ અને માનસિક તણાવનો સામનો કરવાનો વારો આવે છે. જ્યોતિષીઓ દ્વારા આ યોગને નકારાત્મક શક્તિઓને પ્રબળ કરનારો ગણવામાં આવે છે. આથી આ સમય દરમિયાન સતર્ક રહેવું જરૂરી હોય છે. જો કે આમ છતાં આવો અશુભ યોગ કેટલીક રાશિઓને સારું ફળ આપશે. જાણો તે લકી રાશિઓને શું ફાયદો થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આર્થિક રીતે ખુબ ફળદાયી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી મહેનતને ઓળખ મળશે. સીનિયર્સ તમારા કામને બિરદાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલું ધન પાછું મળી શકે છે. રોકાણ માટે સારો સમય છે. પરિવારમાં સુખ શાંતિનો માહોલ રહેશે. જીવનસાથીનો ભરપૂર સહયોગ મળશે.
સિંહ રાશિ
સૂર્યની આ સ્થિતિથી સિંહ રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ ખુબ વધશે. સમાજ અને કાર્યક્ષેત્રે પદ પ્રતિષ્ઠા વધશે. રાજકારણ કે સામાજિક કાર્યો સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટું પદ મળી શકે છે. નવી વ્યવસાયિક સંધિ થઈ શકે છે. જેનાથી ભવિષ્યમાં તગડો નફો થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. તમે પોતે ઉર્જાવાન મહેસૂસ કરશો.
તુલા રાશિ
વૈદ્યૃતિ યોગ તુલા રાશિના જાતકોના જીવનમાં સંતુલન અને ખુશીઓ લઈને આવશે. જે લોકો નવી નોકરીની શોધમાં હશે તેમને મનગમતી તક મળી શકે છે. કાર્યસ્થળે કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. જેનાથી બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. મિત્રો સાથે સારો સમય વીતશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્યનો પૂરો સાથ આપનારો રહેશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ વધશે. કોઈ લાંબી કે લાભકારી યાત્રાના યોગ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ખાસ અનુકૂળ છે. પરીક્ષાઓમાં સારા પરિણામ મળશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
વૈદ્યૃતિ યોગ દરમિયાન શું કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)