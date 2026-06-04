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આજે બનશે અત્યંત અશુભ યોગ, છતાં આ રાશિવાળાનું કશું બગડશે નહીં, ઉલ્ટું બંપર ધનલાભ થશે! કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે કોઈ ગ્રહ ગોચર કરે ત્યારે અનેક યોગનું નિર્માણ થાય છે. જેમાંનો એક છે વૈદ્યૃતિ યોગ. વૈદિક પંચાંગ મુજબ આજે એટલે કે 4 જૂનના રોજ સૂર્ય અને ચંદ્રમાની એક વિશેષ સ્થિતિથી વૈધૃતિ યોગ બનશે જે જ્યોતિષની દ્રષ્ટિ ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે તેની ગણતરી અશુભ યોગમાં થાય છે. આજે સાંજે 6.09 કલાકે આ યોગ શરૂ થશે. આ યોગનો પ્રભાવ તમામ રાશિના જાતકો પર જોવા મળશે પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી ભાગ્યશાળી રહેશે જેમને આ અશુભ યોગથી પણ બંપર લાભ  થઈ શકે છે. આર્થિક મોરચે અને કરિયરમાં જબરદસ્ત પ્રગતિ થઈ શકે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:05 AM IST
આજે બનશે અત્યંત અશુભ યોગ, છતાં આ રાશિવાળાનું કશું બગડશે નહીં, ઉલ્ટું બંપર ધનલાભ થશે! કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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