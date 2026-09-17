/શનિની સાડાસાતી: 11 ડિસેમ્બર સુધી વક્રી શનિ કોને રાહત આપશે અને કોણે ઝેલવા પડશે પડકારો? ખાસ જાણો

જ્યોતિષમાં શનિદેવને કર્મ અને ન્યાયના કારક ગણવામાં આવે છે. શનિ વ્યક્તિને તેના કર્મો મુજબ ફળ આપે છે. આ કારણે શનિની ચાલમાં થનારા કોઈ પણ ફેરફાર જ્યોતિષમાં ખુબ મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે. વર્ષ 2026માં શનિદેવ મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે અને હાલ વક્રી અવસ્થામાં છે. શનિ 27 જુલાઈ 2026ના રોજ વક્રી થયા હતા અને 11 ડિસેમ્બર 2026 સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે.
કઈ રાશિઓ પર સાડાસાતી
કુંભ રાશિવાળા માટે રાહતનો સંકેત
મીન રાશિ પર સાડાસાતીની પરાકાષ્ઠા
મેષ રાશિવાળા માટે સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો
11 ડિસેમ્બર સુધી કેમ મહત્વપૂર્ણ છે શનિની વક્રી અવસ્થા?
કોને મળી શકે છે રાહત?
કુંભ રાશિવાળા માટે સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો ચાલુ છે. આથી તેમને ધીરે ધીરે રાહત અને સ્થિરતાના સંકેત મળી શકે છે. જ્યારે મીન રાશિવાળા માટે હજુ પણ સાડાસાતીનો પ્રભાવ અપેક્ષાકૃત વધુ મનાઈ રહ્યો છે. મેષ રાશિવાળા માટે આ શરૂઆતનો તબક્કો છે. આથી તેમના માટે આવનારા સમયમાં ધૈર્ય અને અનુશાસન જાળવી રાખવાની જરૂર પડશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)