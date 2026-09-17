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શનિની સાડાસાતી: 11 ડિસેમ્બર સુધી વક્રી શનિ કોને રાહત આપશે અને કોણે ઝેલવા પડશે પડકારો? ખાસ જાણો

Shani Sada Sati: જે રાશિઓ પર હાલ સાડાસાતીનો પ્રભાવ ચાલુ છે અને એમાં પણ વક્રી અવસ્થામાં શનિ હોય ત્યારે કોને રાહત મળી શકે અને કોણે સાવધાની વર્તવી તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 17, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:40 PM IST
શનિની સાડાસાતી: 11 ડિસેમ્બર સુધી વક્રી શનિ કોને રાહત આપશે અને કોણે ઝેલવા પડશે પડકારો? ખાસ જાણો
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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