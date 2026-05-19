/Vakri Shani: ભારે હોય છે શનિની વક્રી ચાલ, પરંતુ આ 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકી જશે, બનાવશે ધનાઢ્ય!

Vakri Shani: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિની વક્રી ચાલ 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. આ રાશિવાળા ખુબ લાભ મેળવી શકે છે. તમારા અટકેલા કામ પાર પડી શકે છે. જાણો આ યાદીમાં તમારી રાશિ છે કે નહીં.
કર્મફળ દાતા શનિ જ્યારે પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરે છે ત્યારે તેની અસર રાશિઓ પર જોવા મળે છે. 27 જુલાઈના રોજ શનિ વક્રી ચાલ એટલે કે ઉલ્ટી ચાલ ચલવાનું શરૂ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિની આ ચાલ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે શનિનું વક્રી હોવું સકારાત્મક જોવા મળી રહ્યું છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળશે. અટકેલા કામો પૂરા થશે. લાંબા સમયથી ફસાયેલા નાણા પણ પાછા મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ગોલ્ડન પીરિયડ રહેશે. શનિની ઉલ્ટી ચાલ તમને માલમાલ કરી શકે છે. ધન સંબંધિત મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. મનગમતી નોકરી મળવાના યોગ છે. જે લોકો વિદેશ વેપાર કરે છે તેમને છપ્પરફાડ ફાયદો થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિનાજ જાતકો માટે પણ શનિની વક્રી ચાલ શુભ જોવા મળી રહી છે. તમારી સુખ સુવિધાઓમાં ફાયદો થઈ શકે છે. નવું મકાન કે લક્ઝરી ગાડી ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કોઈ બીમારી ઠીક થઈ શકે છે. ઘરનો માહોલ ખુબ સારો રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે શનિનું વક્રી હોવું લાભકારી રહેશે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસમાં સફળતા મળી શકે છે. રોકાણથી તમને સારો લાભ થઈ શકે.
વક્રી શનિનો મુખ્ય પ્રભાવ
આમ તો જ્યારે શનિ વક્રી અવસ્થામાં હોય ત્યારે કાર્યોમાં વિલંબ થઈ શકે. પરંતુ તમને તમારા નિર્ણયો પર ફરીથી વિચાર કરવાની પણ તક આપે છે. અધૂરા કામ પૂરા થાય અને હિસાબ કિતાબ ચૂકતે થાય તેવો સમય હોય છે. તમારા ધૈર્યની પરીક્ષા કરાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને અનુશાસન, મહેનત અને વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવા પર ભાર મૂકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)