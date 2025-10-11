Prev
શનિની ઊંધી ચાલમાં જબરદસ્ત ધમાલ, 27 નવેમ્બર સુધી આ 3 રાશિઓને જલસો પડી જશે, એશ કરશો એશ..

જુલાઈ મહિનાથી શનિ ઊંધી ચાલ ચાલે છે. શનિની વક્રી ચાલથી કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત સફળતા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

શનિની ચાલમાં ફેરફારથી કેટલીક રાશિના જાતકોના આવનારા સમયમાં લાભ જોવા મળી શકે છે. શનિ કર્મફળના દાતા ગણાય છે. જુલાઈ મહિનાથી શનિ વક્રી અવસ્થામાં છે. વક્રી અવસ્થામાંથી 28 નવેમ્બરે સવારે માર્ગી થશે. આવામાં 27 નવેમ્બર સુધી શનિ વક્રી અવસ્થામાં ગોચર કરશે. શનિની ઉલ્ટી  ચાલથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી શકે છે. 

મીન રાશિમાં ઉલ્ટી ચાલમાં શનિ ખુબ ધમાલ મચાવશે. 27 નવેમ્બર સુધી આ 3 રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ થશે!

મિથુન રાશિ
મીન રાશિમાં વક્રી શનિ મિથુન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને કરિયર લાઈફમાં અનેક ટાસ્ક મળી શકે છે. જે તમારા ગ્રોથમાં મદદ કરી શકે છે. આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના વધુ છે. વેપારીઓને સારા ઈન્વેસ્ટર્સ મળી શકે છે. લવ લાઈફમાં થોડા ઉતાર ચડાવ આવશે જેને વાતચીતથી પહોંચી વળાય. 

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મીન રાશિમાં વક્રી શનિ ગૂડ ન્યૂઝ લાવી શકે છે. તમારી લાઈફમાં પોઝિટિવિટી રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં થોડા ઉતાર ચડાવ આવશે. આથી હેલ્થ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ફરવા જઈ શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. 

સિંહ રાશિ
મીન રાશિમાં વક્રી શનિ સિંહ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહી શકે છે. સમાજમાં તમારી પદ પ્રતિષ્ઠા વધશે. શનિના શુભ પ્રભાવથી અનેક કાર્યોમાં સફળતા મળશે. આર્થિક મામલાઓમાં તમારે સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવાની જરૂર છે. રોકાણમાં અનેક નવા વિકલ્પો આ દરમિયાન મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

