લોટ સાથે જોડાયેલી આ 1 ભૂલ લાવી શકે છે મોટી મુસીબત! આ ચમત્કારી ઉપાયો ખોલી શકે છે તમારા નસીબના તાળા
Vastu Upay: આપણા રસોડામાં રાખેલી દરેક વસ્તુનું પોતાનું એક મહત્વ હોય છે, અને તેમાંથી એક છે લોટ....વડીલો કહે છે કે જે ઘરના રસોડામાં અન્ન (લોટ)નું સન્માન થાય છે, ત્યાં ક્યારેય આર્થિક તંગી આવતી નથી.
Vastu Upay: વાસ્તુશાસ્ત્રમાં રસોડાને ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. રસોડામાં રાખેલો લોટ માત્ર પેટ ભરવાનું સાધન નથી, પરંતુ તે સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, લોટનો સીધો સંબંધ ચંદ્ર અને શુક્ર ગ્રહ સાથે છે, જે મનની શાંતિ અને સુખ-સુવિધાઓના કારક છે. જો રસોડામાં લોટને યોગ્ય રીતે રાખવામાં આવે અને તેને બાંધતી વખતે ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે, તો ઘરમાં સકારાત્મકતાની સાથે આર્થિક તંગી પણ દૂર રહે છે. ચાલો જાણીએ લોટ સાથે જોડાયેલા એવા ચમત્કારી વાસ્તુ ઉપાયો જે તમારા નસીબના તાળા ખોલી શકે છે...
લોટનો ડબ્બો ક્યારેય ખાલી ન થવા દો
- જેવો તમને અહેસાસ થાય કે લોટ ખતમ થવા આવ્યો છે, તરત જ નવો લોટ ભરી દો. ડબ્બાને સંપૂર્ણપણે ખાલી કરવો એ ઘરમાં કંગાળી કે અછતનો સંકેત માનવામાં આવે છે. હંમેશા થોડો લોટ બાકી હોય ત્યારે જ નવો ઉમેરી દેવો જોઈએ.
સિક્કાનો પ્રયોગ
- નવો લોટ ભરતા પહેલા ડબ્બાના તળિયે એક સાફ સિક્કો મૂકી દો. એવી માન્યતા છે કે આમ કરવાથી ઘરમાં ક્યારેય ધન-ધાન્યની કમી રહેતી નથી અને બરકત જળવાઈ રહે છે.
ધન લાભ માટેના નાના ઉપાયો
- તુલસીના પાન: જો ઘરમાં પૈસાની તંગી રહેતી હોય, તો લોટના ડબ્બામાં 5 તુલસીના પાન રાખી દો. તેનાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે.
- ચપટી હળદર: લોટ બાંધતી વખતે તેમાં થોડી હળદર ઉમેરો. તેનાથી ભાગ્ય સાથ આપવા લાગે છે અને સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે.
લોટ બાંધતી વખતે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો
- આંગળીઓના નિશાન: લોટ બાંધ્યા પછી તેના પર તમારી આંગળીઓના નિશાન જરૂર બનાવો. એકદમ ગોળ અને લીસો લોટ 'પિંડ' સમાન માનવામાં આવે છે, જે અશુભ ગણાય છે. આંગળીઓના નિશાન તેને પરિવારના ભોજન માટે શુભ બનાવે છે.
- તાજો લોટ: હંમેશા તાજો લોટ જ વાપરવાનો આગ્રહ રાખો. બહુ જૂનો કે વાસી લોટ ઘરમાં આળસ અને નકારાત્મકતા લાવે છે.
યોગ્ય દિશા અને સાફ-સફાઈ
- ક્યાં રાખવો: લોટનો ડબ્બો રસોડાની દક્ષિણ-પશ્ચિમ (South-West) અથવા પશ્ચિમ દિશામાં રાખવો સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.
- સ્વચ્છતા: ડબ્બાને હંમેશા ઢાંકીને રાખવો અને સમયાંતરે તેને સાફ કરતા રહેવું. ગંદો ડબ્બો રાખવાથી ઘરમાં માનસિક તણાવ વધી શકે છે.
