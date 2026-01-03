Prev
વાસ્તુશાસ્ત્ર: આ 5 ઉપાયો દેવાનો બોજ કરશે દૂર, ઘરમાં પૈસા લાવશે અને સુખ-સમૃદ્ધિમાં કરશે વધારો !

Vastu Shastra: જો ઘરમાં વાસ્તુ દોષ હોય, તો દેવું વધે છે, પૈસા ટકતા નથી અને નાણાકીય સમસ્યાઓ ભારે થઈ જાય છે. જોકે, કેટલાક સરળ વાસ્તુ ઉપાયો અપનાવવાથી દેવાનો બોજ ઓછો થઈ શકે છે, પૈસા આકર્ષિત થઈ શકે છે અને ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વધી શકે છે.
 

Jan 03, 2026

Vastu Shastra: વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર, ઘરની વસ્તુઓની દિશા અને સ્થિતિ પૈસાના પ્રવાહને અસર કરે છે. જો ઘરમાં વાસ્તુ દોષ હોય, તો દેવું વધે છે, પૈસા ટકતા નથી અને નાણાકીય સમસ્યાઓ ભારે થઈ જાય છે. જોકે, કેટલાક સરળ વાસ્તુ ઉપાયો અપનાવવાથી દેવાનો બોજ ઓછો થઈ શકે છે, પૈસા આકર્ષિત થઈ શકે છે અને ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વધી શકે છે. આ ઉપાયો ઘરમાંથી નકારાત્મક ઉર્જા દૂર કરે છે અને દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદ લાવે છે. નિયમિત અભ્યાસ કરવાથી થોડા મહિનામાં જ સ્પષ્ટ તફાવત દેખાઈ શકે છે. 

મુખ્ય દરવાજાની સફાઈ અને શુભ પ્રતીકો

મુખ્ય દરવાજો ઘરમાં સંપત્તિ અને ઉર્જાનો પ્રવેશદ્વાર છે. જો દરવાજા પર કચરો, પગરખાં અથવા અવરોધો હોય, તો સંપત્તિ સ્થિર થાય છે અને દેવું વધે છે. ઉપાય: દરરોજ દરવાજો સાફ કરો, ગંગાજળ છાંટો, અને સ્વસ્તિક અથવા ઓમનું ચિહ્ન દોરો. પ્રવેશદ્વાર પર લાલ તોરણ અથવા ઘંટડી મૂકો. બહાર લીંબુ અને મરચાં લટકાવો. આ નકારાત્મક ઉર્જા દૂર કરે છે અને પૈસાનો પ્રવાહ વધારે છે. આ દેવું ચૂકવવાની ક્ષમતા વધારે છે અને ઘરમાં સમૃદ્ધિ લાવે છે.

ઉત્તરમાં કુબેર યંત્ર

ઉત્તર દિશા કુબેરની છે. અહીં ગંદકી દેવાને વધારે છે. ઉપાય: ઉત્તર દિશાને સાફ રાખો અને ત્યાં કુબેર યંત્ર અથવા તિજોરી મૂકો. તિજોરીમાં થોડી નોટો અને લાલ કપડું મૂકો. શુક્રવારે કુબેર મંત્ર "ઓમ કુબેરાય નમઃ" નો જાપ કરો. આ સંપત્તિ એકઠી કરવામાં મદદ કરે છે અને દેવું ઘટાડે છે. ઉત્તરમાં પાણીનો ફુવારો અથવા માછલીઘર રાખવાથી પૈસાનો પ્રવાહ પણ વધે છે.

નૈઋત્ય ખૂણો મજબૂત કરો

નૈઋત્ય દિશા સ્થિરતાની દિશા છે. જો અહીં કોઈ ખામી હોય તો દેવું વધે છે. ઉપાય: આ ખૂણાને ભારે વસ્તુઓથી ભરો - જેમ કે લોખંડનું કબાટ અથવા ભારે ફર્નિચર. લાલ કે પીળા રંગોનો ઉપયોગ કરો. અહીં હનુમાનનો ફોટો મૂકો અને મંગળવારે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો. આનાથી સ્થિરતા આવે છે અને દેવું ચૂકવવાની શક્તિ મળે છે. ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વધે છે.

રસોડું અને અગ્નિ ખૂણાનું શુદ્ધિકરણ

રસોડું દક્ષિણપૂર્વ દિશામાં હોવું જોઈએ. જો અહીં ખામી હોય તો પૈસાનો બગાડ થાય છે અને દેવું વધે છે. ઉપાય: રસોડું સાફ રાખો અને લાલ રંગનો ઉપયોગ કરો. દરરોજ સવારે અગ્નિ ખૂણામાં ઘીનો દીવો પ્રગટાવો. ફ્લોર પર મીઠાથી સાફ કરો. શુક્રવારે લક્ષ્મી પૂજા કરો. આનાથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિ આવે છે અને દેવાનો બોજ ઓછો થાય છે.

ઘરમાં મીઠું અને લીંબુનો ઉપાય

દેવાનું મુખ્ય કારણ નકારાત્મક ઉર્જા છે. ઉપાય: દરેક રૂમમાં દરિયાઈ મીઠાનો એક વાટકો મૂકો અને તેને અઠવાડિયામાં બદલો. મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર લીંબુ અને મરચું લટકાવો. શનિવારે મીઠાના પાણીથી ફ્લોર પર સાફ કરો. આનાથી રાહુ-કેતુ દોષ દૂર થાય છે અને દેવું ઓછું થાય છે. ઘરમાં પૈસા રહે છે અને સુખ વધે છે.

આ વાસ્તુ ઉપાયો અપનાવવાથી દેવાનો બોજ ઓછો થાય છે અને ઘરમાં ધન અને સમૃદ્ધિ આવે છે. જો નિયમિતતા અને નિષ્ઠાથી કરવામાં આવે તો, તમને થોડા મહિનામાં ફરક દેખાશે. વાસ્તુ એક્સપર્ટની સલાહ લીધા પછી જ ઉપાય શરૂ કરો.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

