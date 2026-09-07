/Vastu tips: ધન અને સુખ આકર્ષિત કરવાનો અચૂક ઉપાય, ઘરના ઉંબરા પાસે રાખી દો આ નાનકડી વસ્તુ

Vastu tips for Main Door: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરના મુખ્ય દ્વારમાંથી ફક્ત લોકોની જ અવરજવર થાય છે એવું નથી. ઘરના મુખ્ય દ્વારના માધ્યમથી જ ઘરમાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને પ્રકારની ઊર્જા પણ વહે છે. ઘરના મુખ્ય દ્વારને ઉર્જા અને ભાગ્યનો કેન્દ્ર પણ ગણવામાં આવે છે. વાસ્તુ સિદ્ધાંત અનુસાર જો ઘરના મુખ્ય દ્વારમાં જ વાસ્તુદોષ હોય તો ઘરની ઉર્જાનો પ્રવાહ બરાબર રહેતો નથી. જેના કારણે ઘરમાં રહેતા લોકોને આર્થિક તંગી, ઝઘડા, કરિયરમાં પ્રગતિમાં બાધા, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘરના મુખ્ય દ્વારના આવા દોષને દૂર કરીને સકારાત્મક ઊર્જા આકર્ષિત કરવાનો સરળ ઉપાય પણ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં જણાવેલો છે.
વાસ્તુશાસ્ત્રમાં એવા કેટલાક ઉપાયો પણ જણાવેલા છે જેમાં તોડફોડ કર્યા વિના ઘરના દોષને દૂર કરી શકાય છે. આવો જ એક ઉપાય ઘરના મુખ્ય દ્વાર સંબંધિત છે. વાસ્તુશાસ્ત્રનો આ સરળ અને અચૂક ઉપાય ગણાય છે. જેને કરવાથી ઘરની આર્થિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. કારણ કે આ ઉપાય ઘરમાં પોઝિટિવ એનર્જી નું સંતુલન વધારે છે.
મુખ્ય દ્વારનો અચૂક ઉપાય
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં પોઝિટિવ એનર્જી વધારવી હોય અને સુખ, સમૃદ્ધિ આકર્ષિત કરવી હોય તો તેના માટે ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર તાંબા અથવા પિત્તળના વાસણમાં સ્વચ્છ જળ ભરીને રોજ રાખવું જોઈએ. પાણી ભરવા માટે તાંબા કે પિત્તળના લોટાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને અન્ય પાત્રનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. પાણી શાંતિ, પવિત્રતા અને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક ગણાય છે. તાંબા કે પિત્તળ ના વાસણમાં પાણી ભરીને ઘરની બહારની તરફ રાખવું જોઈએ. જેથી ઘરની બહાર રાખેલું પાણી નકારાત્મક એનર્જીને અંદર આવવાથી રોકે.
પાણીનો અચૂક ઉપાય કરવાની રીત
ઘરના ઉંબરા બહાર પાણી રાખવાનો આ ઉપાય કરવાની રીત પણ જાણી લો. એકવાર તો ધ્યાનમાં રાખવી કે આ ઉપાય તાંબા કે પિત્તળના વાસણમાં જ કરવાનો અન્ય ધાતુના વાસણનો ઉપયોગ કરવો નહીં. તાંબાના પાત્રમાં તાજું પાણી ભરી તેમાં થોડા ફૂલ અને ચપટી હળદર મિક્સ કરો. ત્યાર પછી આ પાત્રને ઘરની બહારની તરફ રાખી દો. સવારે સ્નાન કરી સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરી રોજ કળશમાં પાણી ભરીને ઘરના મુખ્ય દ્વારની બહાર રાખો અને બીજા દિવસે સવારે તે પાણીને ઝાડમાં પધરાવી નવું પાણી ફરીથી ભરો.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આ ઉપાય કરનારના ઘરમાં ધનની ખામી રહેતી નથી. આ ઉપાય કરવાની સાથે ઘરના મુખ્ય દ્વારની બંને તરફ સ્વસ્તિકનું નિશાન પણ કરવું. જે લોકોના ઘરમાં વારંવાર આર્થિક સંકટ હોય અને લોકો વચ્ચે ઝઘડા થતા હોય તેઓ મુખ્ય દ્વાર સંબંધિત આ ઉપાય અપનાવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)