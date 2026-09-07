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Vastu tips: ધન અને સુખ આકર્ષિત કરવાનો અચૂક ઉપાય, ઘરના ઉંબરા પાસે રાખી દો આ નાનકડી વસ્તુ

Vastu tips for Main Door: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં એવા ઘણા ઉપાયો જણાવેલા છે જેના વિશે માનવામાં આવે છે કે આ ઉપાયો કરવાથી ધન લાભ થઈ શકે છે. આજે તમને આવા જ એક ઉપાય વિશે જણાવીએ. આ ઉપાય ધન લાભ માટે અચૂક ગણાય છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:31 PM IST
Vastu tips: ધન અને સુખ આકર્ષિત કરવાનો અચૂક ઉપાય, ઘરના ઉંબરા પાસે રાખી દો આ નાનકડી વસ્તુ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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