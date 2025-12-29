Vastu Tips: ઘરના રસોડામાં કયા રંગોનો ઉપયોગ કરવો શુભ અને કયા રંગ કરવા અશુભ જાણો
Vastu Tips For Kitchen: રસોડામાં કરેલા રંગનો પ્રભાવ આખા ઘર પર પડે છે. તેથી જ એ વાતની જાણકારી હોવી જરુરી છે કે ઘરના રસોડામાં કયા રંગ કરવા જોઈએ અને કયા રંગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આજે તમને આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપીએ.
Trending Photos
Vastu Tips For Kitchen: વાસ્તુશાસ્ત્રમાં ઘરના દરેક ખૂણા વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઘરમાં કઈ જગ્યાએ કઈ વસ્તુ રાખવી અને કઈ વસ્તુ ન રાખવાથી લઈને ઘરના કયા રૂમમાં કેવો રંગ કરવો તેના વિશે પણ જાણકારી આપેલી છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરના રંગનો પણ ઘરના વાસ્તુ પર પ્રભાવ પડે છે. ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જાનો પ્રવાહ ઘરના રસોડામાંથી સૌથી વધારે આવે છે. તેથી જરૂરી છે કે ઘરના રસોડા સંબંધિત કેટલાક વાસ્તુ નિયમોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
જેમકે ઘરના રસોડાની દિવાલ પર કયો રંગ કરવો અને કયા રંગનો ઉપયોગ ભૂલથી પણ ન કરવો. આ અંગે આજે તમને જાણકારી આપીએ. રસોડું ઘરનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હોય છે. રસોડામાં બનેલી રસોઈ ઘરના દરેક વ્યક્તિ આરોગે છે તેથી જો રસોડામાં કોઈ દોષ હોય તો તેનો પ્રભાવ પણ દરેક વ્યક્તિ પર પડે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરના રસોડામાં રંગ ધરાવતી વખતે કયા રંગનો ઉપયોગ કરવો અને કયા રંગથી દૂર રહેવું તે જાણવું જરૂરી છે. જો તમે આ અંગે ન જાણતા હોય તો આજે તમને આ અંગે જાણકારી મળી જશે.
રસોડા માટે શુભ રંગ
- વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરના રસોડામાં સફેદ કે ક્રીમ રંગ કરાવો શુભ રહે છે આ રંગનો ઉપયોગ કરવાથી વાસ્તુદોષ દૂર થાય છે અને ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ જળવાઈ રહે છે.
- રસોડામાં કરવા માટે લાઈટ પીળો રંગ પણ સારો ગણાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આછો પીળો રંગ ઉર્જા અને ખુશીઓનું પ્રતિક હોય છે રસોડામાં આ રંગ કરાવવાથી સકારાત્મકતા વધે છે અને પરિવારમાં ખુશીઓ જળવાઈ રહે છે.
- વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર પ્રકૃતિ અને તાજગીનો રંગ એટલે કે લીલો રંગ પણ રસોડા માટે શુભ ગણાય છે. ઘરમાં તેનાથી ઉર્જા સંતુલિત રહે છે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે.
- વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર અગ્નિ તત્વ એટલે કે નારંગી રંગ પણ રસોડા માટે સારો છે. રસોડાની દિવાલ પર નારંગી રંગનો ઉપયોગ કરવાથી ઘરમાં ઉત્સાહ અને ખુશીઓ બની રહે છે તેનાથી ઘરનું વાસ્તુ પણ સારું રહે છે અને સુખ-સમૃદ્ધિ વધતી રહે છે.
રસોડા માટે અશુભ રંગ
- વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર રસોડામાં ક્યારેય કાળો રંગ કરાવવો નહીં. કાળો રંગ નકારાત્મકતાનું પ્રતીક છે. ઘરના રસોડાની દિવાલનો કાળો રંગ ધનહાનિ તેમજ ખરાબ સ્વાસ્થ્ય આકર્ષિત કરે છે.
- આ સિવાય બ્લુ કે જાંબલી રંગ પણ રસોડા માટે યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉર્જા અસંતુલિત રહે છે અને ઘરમાં નકારાત્મકતા વધે છે.
- રસોડાની દિવાલનો રંગ ભૂરો પણ ન કરાવો. તેનાથી ઘરના સભ્યોમાં ઉદાસી વધે છે અને જીવનમાં અસ્થિરતા આવે છે.
રસોડાની દિશા અનુસાર શુભ રંગ
- રસોડું દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં હોય તો તે શુભ ગણાય છે આ દિશા અગ્નિ તત્વની છે. જો રસોડું આ દિશામાં હોય તો રસોડામાં નારંગી લાલ કે ગુલાબી રંગ કરાવવો શુભ ગણાય છે.
- ઘરનું રસોડું ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં હોય તો ત્યાં સફેદ ક્રીમ કે લાઈટ બ્રાઉન રંગ કરી શકાય છે.
- ઉત્તર દિશામાં રસોડું હોય તો તેને પણ શુભ માનવામાં આવે છે. ઉત્તર દિશા ધનની દિશા છે અને રસોડું આ દિશામાં હોય તો રસોડામાં આછો લીલો કે પછી વાદળી રંગ કરાવી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે