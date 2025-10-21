જો તમારા હાથમાં પણ નથી ટકતા પૈસા તો અપનાવો આ વાસ્તુ ઉપાય, પૈસાથી ભરાઈ જશે તિજોરી
Vastu Tips For Money : પૈસા દરેક માણસ માટે જરૂરી છે, તેથી દરેક વ્યક્તિ વધુ કમાવા અને વધુ બચત કરવા માંગે છે, પરંતુ ઘણી વખત વધુ કમાવા છતાં ઘણા લોકોના ઘરમાં પૈસા ટકતા નથી, આ માટે વાસ્તુ દોષોને ઘણી હદ સુધી જવાબદાર માનવામાં આવે છે, ત્યારે આ લેખમાં આવા વાસ્તુ દોષોને દૂર કરવાના ઉપાયો જાણીશું.
Vastu Tips For Money : પૈસા હંમેશા મનુષ્ય માટે જરૂરી રહ્યા છે. તેથી દરેક વ્યક્તિ પૈસા કમાવવા અને બચાવવા માંગે છે. જો કે, ક્યારેક ઘણું કમાવવા છતાં પૈસા તેમના હાથમાં ટકતા નથી. આ વાસ્તુ દોષને કારણે પણ થાય છે. આ દોષ ધનની દેવી લક્ષ્મીને નારાજ કરે છે અને ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જાની હાજરી વધારે છે. જો કે, વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં આના માટે ઉપાયો પણ છે.
દિવાલો પરથી નિશાન દૂર કરો
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર, ઘર કે દુકાનની દિવાલો પરની ગંદકી નકારાત્મક ઉર્જાને આમંત્રણ આપે છે. એવું કહેવાય છે કે દેવી લક્ષ્મી એવી જગ્યાએ વાસ કરતી નથી જ્યાં ગંદકી અને અવ્યવસ્થા હોય. તેથી દિવાલોની સ્વચ્છતા પર ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે, ખાસ કરીને ઉત્તર કે ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં દિવાલોને સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રાખવી. આ દિશા કુબેર અને વિષ્ણુ સાથે સંકળાયેલી છે. જો તમને દિવાલોમાં તિરાડો કે ભીનાશ દેખાય, તો તેને તાત્કાલિક રિપેર કરાવો. વાસ્તુ અનુસાર, ઘરની દિવાલોને રંગતી વખતે તેજસ્વી અને હળવા રંગોનો ઉપયોગ કરવાથી નાણાકીય સ્થિરતા વધે છે.
કરોળીયાના જાળા
કરોળીયાના જાળા સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ વાસ્તુ અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી તે સંપત્તિ અને તકોમાં અવરોધ ઉભો કરે છે. વાસ્તુ અનુસાર, કરોળિયાના જાળા ઘરમાંથી સકારાત્મક ઉર્જાને અવરોધે છે. તેથી અઠવાડિયામાં એકવાર ખૂણા, છત અને ફર્નિચર પાછળના વિસ્તારોને સાફ કરો. જો શક્ય હોય તો સફાઈ કર્યા પછી કપૂર પ્રગટાવો. જે ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જા ઘટાડે છે.
છોડના સૂકા પાંદડા
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર, છોડના સૂકા પાંદડા આળસની નિશાની છે. ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સુકા અથવા સુકાઈ ગયેલા છોડ નકારાત્મક ઉર્જા લાવે છે. તેથી દરરોજ તમારા છોડની સંભાળ રાખો અને સૂકા પાંદડા અથવા તૂટેલી ડાળીઓને તાત્કાલિક દૂર કરો. તમારા ઘરમાં તુલસી, મની પ્લાન્ટ અથવા વાંસ જેવા છોડ રાખો. આ છોડ પ્રગતિનો માર્ગ ખોલે છે તેવું માનવામાં આવે છે. સુકાઈ ગયેલી તુલસીને ક્યારેય આંગણામાં ન રાખો. આ દેવી લક્ષ્મીને ગુસ્સે કરે છે.
ચામાચીડિયા
ચામાચીડિયા એવા જીવો છે જે અંધકાર અને ગંદકીમાં રહે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર, ચામાચીડિયા જ્યાં રહે છે ત્યાં નકારાત્મક ઉર્જા વધે છે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે દેવી લક્ષ્મી એવા ઘરો કે દુકાનોમાં જતા નથી જ્યાં ચામાચીડિયા રહે છે. આવા વિસ્તારોને તાત્કાલિક સાફ કરો. સફાઈ કર્યા પછી દરરોજ સવારે ગાયત્રી મંત્ર અથવા શ્રી સૂક્તનો પાઠ કરો, આનાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા વધે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
