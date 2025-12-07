Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Vastu Tips: અમીરોના ઘરમાં હોય છે આ 5 વસ્તુઓ, તમે પણ રાખી લો, માં લક્ષ્મીની કૃપા ધન સ્વરુપે વરસવા લાગશે

Vastu Tips: વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં કેટલીક ખાસ વસ્તુઓ રાખવાથી ઘરમાં એવી સકારાત્મકતા વધે છે જેનાથી ધન, સમૃદ્ધિ આકર્ષિત થાય છે. અમીર અને સફળ લોકોના ઘરમાં મોટાભાગે આ 5 વસ્તુઓ જોવા મળે છે. જો તમે પણ આ વસ્તુઓને રાખશો તો ઘરમાં સમૃદ્ધિમાં વધારો થવા લાગશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:24 PM IST

Vastu Tips: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર આપણા ઘરમાં રાખેલી કેટલીક ખાસ વસ્તુઓ આસપાસ સકારાત્મક ઉર્જા વધારવાનું કામ કરે છે માનવામાં આવે છે કે જ્યારે ઘરમાં વાતાવરણ સકારાત્મક અને સંતુલિત હોય તો ઘરમાં રહેતા લોકોનું જીવન પણ સુખ અને સમૃદ્ધિથી છલોછલ રહે છે. ઘરમાં ખુશહાલી અને ધન સતત વધતું રહે છે આ જ કારણ છે કે અમીર અને સફળ લોકોના ઘરમાં કેટલીક વિશેષ વસ્તુઓ હંમેશા જોવા મળે છે. આ વસ્તુઓ ઘરની સુંદરતા વધારવાની સાથે ઘરની સમૃદ્ધિ વધારે છે, આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ વસ્તુ ઘરમાં રાખીને તમે પણ ઘરમાં સમૃદ્ધિ આકર્ષિત કરી શકો છો. 

મની પ્લાન્ટ 

મની પ્લાન્ટને વાસ્તુશાસ્ત્રમાં શુભ માનવામાં આવે છે જે ઘરમાં મની પ્લાન્ટ હોય ત્યાં ધન, સૌભાગ્ય અને ખુશહાલી વધે છે જેમ જેમ મની પ્લાન્ટનો ગ્રોથ થાય છે તેમ વ્યક્તિના જીવનમાં પણ પ્રગતિ વધે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર મની પ્લાન્ટ હંમેશા દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં રાખવો જોઈએ તેને ધન અને સમૃદ્ધિની દિશામાં માનવામાં આવે છે. 

વહેતું પાણી 

વાસ્તુશાસ્ત્રમાં વહેતા પાણીને શુભ માનવામાં આવે છે ઘરમાં પાણીનો પ્રવાહ ચાલતો રહે તો તે જીવનમાં ઉર્જા અને ગતિવિધિ તેમજ ધનના નિરંતર પ્રવાહને વધારે છે તેથી જ સફળ અને અમીર લોકોના ઘરના પ્રવેશ દ્વાર પાસે નાનકડું ફાઉન્ટેન જોવા મળે છે. તે ઘરની સુંદરતા વધારે છે અને સકારાત્મકતા પણ વધારે છે. પરંતુ ઘરનું ફાઉન્ટેન એવી રીતે રાખવો જોઈએ જેમાં પાણીનો પ્રવાહ ઘરની અંદરની તરફ વહેતો હોય. 

લાફિંગ બુદ્ધા 

લાફિંગ બુદ્ધાને વાસ્તુ અને ફેંગશૂઈમાં સૌભાગ્ય અને સકારાત્મક ઊર્જાનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે. ચહેરા પર સ્મિત સાથે લાફિંગ બુદ્ધા ઘરમાં પણ ખુશહાલીનું વાતાવરણ રાખે છે. માન્યતા તો છે કે જે ઘરમાં લાફિંગ બુદ્ધા હોય ત્યાં ઘરના સભ્યો વચ્ચે સૌહાર્દ વધે છે. 

મની ફ્રોગ 

ત્રણ પગવાળું મની ફ્રોગ ધન, સમૃદ્ધિ આકર્ષિત કરવા માટેનું શુભ પ્રતીક ગણાય છે. માન્યતા છે કે મની ફ્રોગ ઘરમાં રાખવાથી ઘરમાં આર્થિક અવસરો વધે છે ધનનો પ્રવાહ વધે છે. વાસ્તુશાસ્ત્રમાં લાફિંગ બુદ્ધા અને મની ફ્રોગને ઘરના મુખ્ય દ્વાર તરફ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે 

ચોખા 

હિન્દુ ધર્મમાં ચોખાનું વિશેષ મહત્વ છે. ચોખા અન્નનું પ્રતિક હોવાની સાથે સમૃદ્ધિ વધારે છે ચોખાનો ઉપયોગ પૂજાપાઠમાં કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ ચોખાને સન્માનપૂર્વક સ્વચ્છ જગ્યાએ રાખવામાં આવે તો ઘરમાં અન્નની ખામી સર્જાતિ નથી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

