Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Vastu Tips:આ તિથિઓ પર ઘરે રોટલી ન બનાવવી જોઈએ, જીવનમાં આવે છે આર્થિક સંકટ!

Vastu Tips For Roti: અન્નને દેવી અનપૂર્ણાનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ઘરે ભોજન બનાવવાના કેટલાક વિશેષ નિયમ જણાવવામાં આવ્યા છે. કેટલીક તિથિઓ પર ઘરે રોટલી બનાવવાની ના પાડવામાં આવી છે. આવો તે વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:18 PM IST

Trending Photos

Vastu Tips:આ તિથિઓ પર ઘરે રોટલી ન બનાવવી જોઈએ, જીવનમાં આવે છે આર્થિક સંકટ!

Vastu Tips For Roti: ભોજન માત્ર પેટની જરૂરિયાત નહીં, પરંતુ અન્નને દેવી અનપૂર્ણાનું રૂપ માનવામાં આવ્યું છે. ભોજનને સમૃદ્ધિના રૂપમાં દેવી લક્ષ્મીનું રૂપ માનવામાં આવે છે. ઘરે ભોજન બનાવવાને લઈને વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં કેટલાક નિયમોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ભોજન બનાવવા સમયે ઘરનું વાતાવરણ શુદ્ધ અને પવિત્ર હોવું જોઈએ, ત્યારે ભોજન શુભ ફળ આપે છે.

પરંતુ વાસ્ત્રુ શાસ્ત્રમાં કેટલીક તિથિઓ પર ઘરમાં રોટલી બનાવવાની મનાઈ છે. આવો જાણીએ વાસ્તુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કઈ તિથિઓમાં ઘરે રોટલી ન બનાવવી જોઈએ.

Add Zee News as a Preferred Source

શીતળા સાતમ
શીતળા સાતમને પાવન અને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે માતા શીતળાને ઠંડા એટલે કે વાસી ભોજનનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. માન્યતા અનુસાર આ દિવસે ઘરમાં ચૂલ્હો ન ચાલુ કરવો જોઈએ. આ દિવસે ઘરમાં ભોજન કે રોટલી બનાવવી વર્જિત છે. આ દિવસે માતાને ધરાવેલો વાસી ખોરાક પરિવાર સાથે ખાવો જોઈએ.

દિવાળી
દિવાળી હિંદુ ધર્મનો સૌથી શુભ તહેવાર માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ દિવસે દરેક ઘરમાં માતા લક્ષ્મી આવે છે, તેથી આ દિવસે રોટલીની જગ્યાએ વિશેષ પકવાન બનાવવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે દિવાળી પર રોટલી બનાવવાથી માતા લક્ષ્મી અપ્રસન્ન થઈ શકે છે. તેથી દિવાળી પર ખીર, પુરી, માલપુવા અને અન્ય વિશેષ વ્યંજન પકાવી માતા લક્ષ્મી જી પાસે કૃપા અને સમૃદ્ધિની કામના કરવામાં આવે છે.

શ્રાદ્ધ
શ્રાદ્ધના દિવસોમાં પણ ઘરે રોટલી ન બનાવવી જોઈએ. આ તિથિઓમાં પિતૃને યાદ કરી તેનું સન્માન કરવામાં આવે છે. તેથી સાધારણ ભોજનની જગ્યાએ પિતૃ માટે વિશેષ પકવાન બનાવવામાં આવે છે અને શ્રદ્ધાથી તેને અર્પિત કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ દિવસે બનાવેલું ભોજન સીધુ પિતૃ સુધી પહોંચે છે, જેથી તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.

શરદ પૂનમ
શરદ પૂનમના દિવસે પણ ઘરમાં રોટલી બનાવવાની ના પાડવામાં આવે છે. શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ દેવી લક્ષ્મીનું પ્રાગટ્ય માનવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે શરદ પૂનમની રાત્રે ચંદ્રમા અમૃત વર્ષા કરી ભોગનમાં દિવ્યતા ભેળવે છે. આ દિવસે રોટલી બનાવવાથી શુભતા ઓછી થાય છે. જીવનમાં આર્થીક મુશ્કેલી આવી શકે છે. તેથી આ દિવસે ખીર અને પુરીનો ભોગ માતાને ધરાવવામાં આવે છે.

મૃત્યુ થવા પર
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય ત્યારે રોટલી ન બનાવવી જોઈએ. માન્યતા છે કે આમ કરવાથી અન્ન અપવિત્ર થઈ જાય છે. મૃત્યુના સમયમાં ઘરનું વાતાવરણ શોકભર્યું હોય છે, તેથી આ દરમિયાન અન્ન પકાવવું અને ગ્રહણ કરવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી.

ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ માહિતી આપવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Vastu Shastravastu tips

Trending news