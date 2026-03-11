Prev
Chakla Belan: રસોડામાં ચકલો-વેલણ રાખવાના નિયમો જાણો, આ 2 વસ્તુ ઘરમાં સમૃદ્ધિ વધારી પણ શકે અને ઘટાડી પણ નાખે

Chakla Belan Vastu Tips: રોટલી કરવા માટે જે ચકલા અને વેલણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના સંબંધિત કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કારણ કે આ 2 વસ્તુ ઘરની સમૃદ્ધિ, ધન, ધાન્ય વધારી પણ શકે છે અને આ બંને વસ્તુ સંબંધિત દોષ ધન, ધાન્ય અને સમૃદ્ધિ ઘટાડી પણ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:35 AM IST
  • રસોડામાં ચકલો-વેલણ રાખવાના નિયમ.
  • આ નિયમોનું પાલન કરવાથી ઘરમાં ધન, ધાન્યના ભંડાર ભરેલા રહે છે.
  • સામાન્ય લાગતા ચકલો વેલણ હોય છે પાવરફુલ.

Chakla Belan Vastu Tips: રસોડામાં રોજ ઉપયોગમાં આવતી વસ્તુઓમાંથી એક વસ્તુ ચકલો-વેલણ છે. રોટલી, પરોઠા, પુરી સહિતની વસ્તુઓ બનાવવા માટે ચકલો વેલણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ વસ્તુઓ સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તેને પાવરફુલ કહી શકાય છે. કારણ કે આ વસ્તુઓને રાખવામાં, ખરીદવામાં ભુલ કરવામાં આવે તો તેની અસર ઘરની સમૃદ્ધિ અને સુખ પર પણ થઈ શકે છે.

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા આવા જ મહત્વપૂર્ણ નિયમો વિશે આજે જાણીએ. આ નિયમોનું પાલન કરવાથી ઘરમાં ધન, ધાન્યના ભંડાર ભરેલા રહે છે. તો ચાલો જાણીએ વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં જણાવેલા ચકલા વેલણ સંબંધિત આ નિયમો વિશે. 

રસોડામાં ચકલો-વેલણ રાખવાના નિયમ

1. સૌથી પહેલો નિયમ છે સફાઈનો. ચકલા અને વેલણનો ઉપયોગ કરો એટલે તેને સાફ કરીને જ રાખવા જોઈએ. ઘણા લોકો રોટલી કર્યા પછી રોજ ચકલો વેલણ ધોતા નથી કપડાથી સાફ કરીને રાખી દેતા હોય છે. ઉપયોગમાં લીધા પછી ચકલો વેલણ પાણીથી સાફ કરી તેને કોરા કરી પછી રાખવા જોઈએ. 

2. વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર રોટલી કરતા હોય ત્યારે અવાજ કરે તેવા ચકલાનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. પાટલો અવાજ કરતો હોય તો ઘરમાં ક્લેશ વધે છે અને ધન હાનિ તાય છે. 

3. વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં લાકડા કે પથ્થરના જ ચકલાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. લાકડાનો ચકલો અને વેલણ હોય તો તે સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે. 

4. વાસ્તુ અનુસાર ચકલો અને વેલણ બંને ખરીદવા હોય કે બે માંથી કોઈ એક વસ્તુ પણ ખરીદવી હોય તો વારનું ધ્યાન રાખવું. ચકલો વેલણ ખરીદવા માટે ગુરુવાર અને બુધવાર ઉત્તમ દિવસ ગણાય છે. 

ચકલો વેલણ કેવી રીતે ન રાખવા

રસોડામાં કેટલી વસ્તુઓ ઊંધી રાખવાની મનાઈ હોય છે. જેમાંથી એક ચકલો પણ છે. રોટલી કરવાનો પાટલો કે ચકલો ક્યારેય ઊંધો રાખવો નહીં. આ સિવાય ચકલો અને વેલણને ભીના પણ ન રાખો. સાફ કર્યા પછી તેને સુકવો અને પછી પાટલો સીધો રહે અને વેલણ આડુ રહે તે રીતે રાખવું. પાટલો ઊંધો ન રાખવો અને વેલણ ઊભું ન રાખવું. 

કઈ દિશામાં રાખવા ચકલો વેલણ

ચકલો અને વેલણ રાખવાની દિશાની વાત કરીએ તો રસોડામાં અગ્નિ ખૂણામાં એટલે કે દક્ષિણ પૂર્વમાં અથવા તો ઉત્તર પૂર્વ દિશા એટલે કે ઈશાન ખૂણામાં રાખો. ચકલો અને વેલણ હંમેશા કોઈની નજર ન પડે તે રીતે રાખવા જોઈએ. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

