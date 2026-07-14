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શુક્ર કરશે નક્ષત્ર પરિવર્તન, આ રાશિઓના જીવનમાં સંકટ, દરેક કામમાં આવશે મુશ્કેલી

શુક્ર જલ્દી નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે, જેનાથી ચાર રાશિના જાતકો પર નકારાત્મક અસર પડશે. આ રાશિના જાતકોએ અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:44 PM IST
શુક્ર કરશે નક્ષત્ર પરિવર્તન, આ રાશિઓના જીવનમાં સંકટ, દરેક કામમાં આવશે મુશ્કેલી
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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