/શુક્ર કરશે નક્ષત્ર પરિવર્તન, આ રાશિઓના જીવનમાં સંકટ, દરેક કામમાં આવશે મુશ્કેલી

16 જુલાઈએ શુક્ર પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શઉક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 4 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે નહીં. આ રાશિના જાતકોએ અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેને આર્થિકથી લઈને કરિયરના મામલામાં પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે. શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ રાશિના જાતકોના જીવન પર નકારાત્મક અસર કરશે. તેનાથી દરેક કામમાં સમસ્યા આવશે. આવો જાણીએ આ અશુભ રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકોની મુશ્કેલી વધારી શકે છે. તેણે માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડશે. અંદર તમે ઉદાસ રહી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર કામમાં મન લાગશે નહીં. આ સમયે ઘર અને ઓફિસમાં નાની-નાની વાતોને નજરઅંદાજ ન કરો તે તમારા માટે સારૂ રહેશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોએ ઘણા પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ રાશિના કારોબારી સંભાળીને રહે બાકી પૈસાના મામલામાં છેતરપિંડી થઈ શકે છે. આ સમયે કન્યા રાશિના જાતકો પૈસાના વહીવટથી બચે. નોકરી કરનાર લોકો પર કામનું ભારણ વધી શકે છે, જેનાથી મન તણાવમાં રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શુક્રનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના જીવન પર નકારાત્મક અસર કરશે. આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. આ સમયે વેપારનો કોઈ નિર્ણય સમજી-વિચારીને કરો. સ્વાસ્ત્યનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખો, નાની બેદરકારી ભારે પડી શકે છે. ગાડી ચલાવવા સમયે સાવચેતી રાખો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય થોડો ભારે રહી શકે છે. ઘરમાં અશાંત રહેવાથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે. કામમાં તમારે વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં વિવાદ થઈ શકે છે. આ સમયે આર્થિક, કરિયર અને સ્વાસ્થ્ય ત્રણેય મામલામાં વિશેષ રૂપથી સાવધાની રાખો.
કરો આ ઉપાય
જ્યોતિષમાં શુક્ર ગ્રહને ભૌતિક સુખ, સૌંદર્ય, પ્રેમ, આકર્ષણ અને વૈભવનો કારક માનવામાં આવ્યો છે. જે વ્યક્તિની કુંડળીમાં શુક્ર મજબૂત હોય છે, તેને જીવનમાં તમામ પ્રકારના સુખ-સાધન, વાહન અને એશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેવામાં શુક્રને સંતુલિત રાખવો જરૂરી માનવામાં આવ્યો છે. તો શુક્રને મજબૂત કરવા માટે સફેદ વસ્તુનું દાન કરો. શુક્ર ગ્રહને શાંત કરવા માટે ખાંડ, દૂધ, ચોખા, ચાંદી અને સફેદ મિઠાઈનું દાન કરો. આ સાથે ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદને ખીર ખવળાવો. આમ કરવાથી શુક્ર ગ્રહનું શુભ પરિણામ મળે છે.