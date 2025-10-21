24 કલાક બાદ બંપર ધનલાભ કરાવે તેવો ચાલીસા યોગ બનશે, 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી જશે, ધન-સંપત્તિમા ઉછાળો આવશે!
આવતી કાલે એટલે કે 22 ઓક્ટોબરના રોજ શુક્ર અને મંગળનો ચાલીસા યોગ બની રહ્યો છે. જે એક દુર્લભ જ્યોતિષીય યોગ છે. જેનાથી 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
22 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સાંજે 06:55 PM વાગ્યાથી વૈદિક જ્યોતિષના બે સૌથી પ્રભાવશાળી ગ્રહો શુક્ર અને મંગળ એકબીજાથી 40 ડિગ્રીના ખૂણે રહેશે. જ્યોતિષમાં આ યોગને શુક્ર અને મંગળનો ચાલીસા યોગ પણ કહે છે. શુક્ર અને મંગળનો આ યોગ ખુબ જ દુર્લભ હોય છે. સંસ્કૃતમાં તેને ચત્વારિંશત યોગ કહે છે. જ્યારે અંગ્રેજીમાં નોવાઈલ આસ્પેક્ટ (Novile Aspect) કહે છે.
જ્યોતિષાચાર્યોનું કહેવું છે કે દિવાળીના બે દિવસ બાદ આ યોગનું નિર્માણ થવું એ ખુબ મહત્વનું છે. આ યોગની અસરથી અનેક રાશિઓના ખરાબ દિવસો દૂર થઈ સારા દિવસો આવી શકે છે. ખાસ કરીને 3 રાશિઓના જાતકોને ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
શુક્ર અને મંગળનો ચાલીસા યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહ લઈને આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને કરિયર અને વ્યવસાયમાં અટકેલા કામ ગતિ પકડશે. અચાનક ધનલાભ કે જૂના રોકાણથી લાભ થવાની શક્યતા છે. નોકરીમાં પદોન્નતિ કે માન સન્માન મળવાના સંકેત છે. સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. દિવાળી બાદનો સમય આર્થિક રીતે ઉન્નતિનો માર્ગ ખોલશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળા માટે આ યોગ આત્મબળ અને નિર્ણય શક્તિ વધારનારો છે. નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. જૂના આર્થિક તણાવ દૂર થશે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે યોગ્ય સમય છે. ખાસ કરીને તે કળા, ફેશન કે ડિઝાઈન સંલગ્ન હોય. જીવનસાથી સાથે તાલમેળ સારો રહેશે અને કૌટુંબિક જીવન સુખદ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય અનુકૂળ રહેશે. ભાગ્ય તમારી પડખે હશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ અત્યંત શુભ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. અટકેલા કામો પૂરા થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે. અચાનક મુસાફરી કે ટ્રાન્સફરના યોગ ઊભા થઈ શકે છે. જે લાભકારી રહેશે. રોકાણ સંલગ્ન નિર્ણય હવે લાભ કરાવશે. માનસિક ચિંતા ઓછી થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. જીવન પ્રત્યે દ્રષ્ટિકોણ સકારાત્મક રહેશે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આ સમય તમારી મહેનતને ઓળખ અપાવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ, જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
