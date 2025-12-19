Prev
Shukra Chandra Yuti: 2026 ની શરૂઆતમાં આ ત્રણ રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ, શુક્ર-ચંદ્રની યુતિ બનાવશે માલામાલ

Shukra Chandra Yuti 2026: નવા વર્ષમાં ગ્રહોના ગોચરને કારણે યુતિ અને મહાયુતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જેમાંથી એક શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિ છે. આવો પંચાંગની મદદથી જાણીએ કે 2026ની શરૂઆતમાં ક્યારે શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિ બનશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને લાભ થશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:33 AM IST

Shukra Chandra Yuti 2026 Rashifal: ગ્રહોની યુતિ એક ખગોળીય ઘટના છે, જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન પર પડે છે. ખાસ કરી વ્યક્તિના વ્યક્તિગત જીવન, આર્થિક સ્થિતિ, કરિયર, સ્વાસ્થ્ય, લવ લાઇફ અને સામાજિક સંબંધો પર તેની અસર જોવા મળે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 13 જાન્યુઆરી 2026ના સવારે 4 કલાક આસપાસ શુક્ર ગ્રહનું ગોચર મકર રાશિમાં થશે. જ્યાં  તે 6 ફેબ્રુઆરી સુધી રહેશે. પરંતુ આ વચ્ચે 18 જાન્યુઆરી 2026ના બપોરે 4 કલાકે ચંદ્ર ગ્રહ મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. 

નવા વર્ષમાં મકર રાશિમાં ચંદ્ર અને શુક્રની યુતિ થશે, જેનો પ્રભાવ 12 રાશિઓ પર પડશે. પરંતુ ત્રણ રાશિઓ એવી છે, જેને આ યુતિથી ખુબ લાભ મળશે. આ જાતકોની ધન-સંપત્તિમાં વધારો થશે અને કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-ચંદ્રની યુતિ 2026ની શરૂઆતમાં બનવી લાભદાયક રહેશે. જો તમે શું કરવું અને શું નહીં? તે સ્થિતિમાં ફસાયેલા છો તો તેનો જવાબ તમને કોઈ મિત્રની મદદથી નવા વર્ષમાં મળી જશે. જે લોકો ધાર્મિક કાર્યો સાથે જોડાયેલા છે કે સમાજ હિત માટે કામ કરે છે, તેનું માન-સન્માન વધશે. નવા વર્ષમાં વૃષભ રાશિના જાતકોએ 2025ના મુકાબલે આર્થિક સંકટનો સામનો ઓછો કરવો પડશે. આ સિવાય તમારા સંબંધોમાં મજબૂતી આવશે.

તુલા રાશિ
2026ની શરૂઆતમાં બની રહેલી ચંદ્ર-શુક્રની યુતિ તુલા રાશિના જાતકોને સકારાત્મક ફળ આપશે. નોકરીયાત લોકોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. આ સિવાય કમાણીના પ્રયાસોમાં સફળતા મળશે. નવા વર્ષમાં તમને નવી યોજનાથી લાભ થશે અને કેટલાક જૂના પ્રોજેક્ટ્સ તમારા હિતમાં રહેશે. બાળકો સંબંધિત મામલામાં તુલા રાશિના જાતકોને જલ્દી સારા સમાચાર મળી શકે છે.

કુંભ રાશિ
વૃષભ અને તુલા સિવાય કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ 2026ની શરૂઆત સારી થશે. શુક્ર અને ચંદ્રની યુતિનો સકારાત્મક પ્રભાવ તમારા જીવન પર પડશે. જ્યાં એક તરફ તમને નવા પ્રોજેક્ટ્સથી લાભ થશે તો બીજીતરફ જૂના રોકાણથી ફાયો થશે. અચાનક જૂના પૈસા પરત મળવાથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. આશા છે કે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં તમારા પર કોઈ દેવું રહેશે નહીં. પરંતુ સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે પગલા તમારે ભરવા પડશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

