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Venus Retrograde: શુક્રની ઉલટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલી, 5 રાશિના જાતકો 42 દિવસ રહેજો સાવધાન નહીં તો....

Venus Retrograde 2026: શુક્ર ઓક્ટોબરમાં વક્રી થવાનો છે. પરિણામે, 5 રાશિના વ્યક્તિઓએ 42 દિવસ સુધી સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. જ્યોતિષ પાસેથી જાણો કે આ સમય દરમિયાન કયા રાશિના લોકોએ વધારાની તકેદારી રાખવાની જરૂર છે.

Published: Aug 20, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:45 PM IST
Venus Retrograde: શુક્રની ઉલટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલી, 5 રાશિના જાતકો 42 દિવસ રહેજો સાવધાન નહીં તો....

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