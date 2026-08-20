/Venus Retrograde: શુક્રની ઉલટી ચાલ વધારશે મુશ્કેલી, 5 રાશિના જાતકો 42 દિવસ રહેજો સાવધાન નહીં તો....

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને મહત્વનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જેને પ્રેમ, સંબંધો અને લક્ઝરી સાથે જોડીને જોવાય છે. જ્યારે જ્યારે શુક્ર રાશિ કે નક્ષત્ર બદલે છે ત્યારે મોટાભાગની રાશિઓના ઓછી વત્તી અસર થતી હોય છે. જોકે, જ્યારે શુક્ર ગ્રહ વક્રી ચાલ ચાલે છે ત્યારે કેટલીક રાશિઓ માટે મુશ્કેલીભર્યા દિવસોની શરૂઆત થઈ જાય છે. જ્યોતિષાચાર્ય મનિષભાઈના જણાવ્યા અનુસાર 3 ઓકટોબર પછી કુલ 5 રાશિઓમાં સ્વાસ્થ્ય, પ્રેમ, બાળકો, નોકરી અને માનસિક તણાવ સંલગ્ન સમસ્યાનો વધારો થશે. હવે જાણીલો કઈ કઈ રાશિઓએ આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે.
વૃષભ રાશિ
ઓક્ટોબરમાં શુક્ર વક્રી થતાં વૃષભ રાશિના જાતકોને હેલ્થમાં સૌથી મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે. જો તમને આ સમસ્યા વારંવાર થાય તો તેને ભૂલથી પણ નજર અંદાજ ન કરતા નહીં તો મોટા ખાડામાં ઉતરી જશો. કામનું પ્રેશર પણ આ સમયે વધારે રહેશે. જેના કારણે માનસિક અને શારીરિક થાકનો તમને અહેસાસ થશે. આ સમયે તમે ખાવાપીવામાં જરૂર ધ્યાન રાખશો. ફાલતુ તણાવ લઈને પોતાની જાતને પરેશાન ન કરતા નહીં તો હેલ્થ બગડી શકે છે. આ સમયે તમે તમારા રૂટિન કામ પર વધારે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.
મિથુન રાશિ
શુક્રની વક્રી ચાલ મિથુન રાશિના જાતકોમાં પ્રેમ અને બાળકો મામલે ઉતાર ચઢાવની સ્થિતિ પેદા કરશે. લાઈફ પાર્ટનર સાથે કોઈ બાબતે ચડભડ રહેશે. બાળકો સાથે જોડાયેલી કોઈ સમસ્યા તમને પરેશાન કરી મૂકશે. આ સમયે એ ધ્યાન રાખજો કે નાની બાબતોને મોટું સ્વરૂપ ના આપો. એ પ્રયાસો કરજો કે વાતચીતમાં કોઈ પણ સમસ્યાનો ઉકેલ આવી જાય. ઈમોશનલ બની જઈને કોઈ મોટો કે ખોટો નિર્ણય લેતા નહીં.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને 3 ઓક્ટોબર બાદ એવો અહેસાસ થવા લાગશે કે તેમને ભાગ્યનો સાથ મળી રહ્યો નથી. એવું બની શકે તે જોરદાર મહેનત પછી પણ એનું રિઝલ્ટ ના મળે. કોઈ કામ માટે તમે પ્રયાસો કરી રહ્યાં હોય એ કામ છેલ્લે આવીને ના થાય, ચેન્જ થાય કે અથવા અટકી જાય. આ સ્થિતિમાં ધૈર્ય ના ગુમાવશો અને નિરાશ પણ ના થશો. પોતાની કોશિશો કરતા રહો અને ઉતાવળમાં કોઈ ખોટો નિર્ણય લેવાથી બચીને રહેજો.
તુલા રાશિ
3 ઓક્ટોબરથી 14 નવેમ્બર સુધી તુલા રાશિના જાતકોએ હેલ્થના મામલામાં સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આ સમયે તમને શરીરમાં કમજોરી અને થાક મહેસૂસ થશે. તમારા હેક્ટિક શિડ્યૂલ વચ્ચે તમે પોતાના માટે સમય કાઢો એ જરૂરી છે. હેલ્થને સાઈડમાં મૂકી ફક્ત કામને વળગી રહેવું તમારા માટે નુક્સાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયે બહાર ખાવાનું ટાળજો અને રૂટિન ને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા.
મકર રાશિ
શુક્રના વક્રી થવાની ઉલટી અસર મકર રાશિના જાતકો પર પડી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને મેંટલ પ્રેશર મહેસૂસ થશે. લવ લાઈફ, સંતાન અને બિઝનેસ સાથે જોડાયેલી બાબતો મગજ પર મોટી અસર કરશે. એવું પણ બને કે તમારું કામમાં મન જ ના લાગે. આ સમયે ઓવરથિંકિંગ ટાળી દેશો અને કોઈ પણ કામ એક દિશામાં આગળ ન વધી રહ્યું હોય તો પણ તમામ બાબતોને એક દિશામાં વાળવાનો પ્રયાસ ન કરતા. ધીમે ધીમે એક બાદ એક ચીજોને સરખી કરી પછી આગળ વધશો.
કુંભ રાશિ
શુક્રની ટેઢી ચાલની અસરથી કુંભ રાશિના જાતકો પણ બાકાત નહીં રહી શકે. આ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યની સ્થિતિ થોડી કમજોર રહી શકે છે. કામમાં મોડું પણ થઈ શકે છે. અથવા કોઈ નવા કામ માટે વધારે મહેનત કરવી પડે એવી સ્થિતિ ઉભી થઈ શકે છે. તમે નસીબના સહારે રહેવાને બદલે પોતાના કામ પર વધારે ફોકસ કરશો. આ સમયે ધૈર્ય બનાવી રાખવાની જરૂર છે. થોડા દિવસો સંભાળીને ચાલશો.