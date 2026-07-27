/4 દિવસ બાદ આ 5 રાશિઓ થશે માલામાલ, રૂપિયાનો થશે વરસાદ ! શુક્ર ગોચર બદલી નાખશે કિસ્મત

Shukra Gochar : પંચાંગ મુજબ, 1 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સવારે 9:33 વાગ્યે શુક્ર સૂર્યની રાશિ સિંહ છોડીને બુધની રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર 2 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી કન્યા રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી શુક્રનું આ રાશિ પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ ગોચર ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તનની મજબૂત શક્યતાઓ બનાવે છે. ત્યારે શુક્ર ગોચરથી કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકશે, તેના પર એક નજર કરીએ.
વૃશ્ચિક રાશિ
બુધની રાશિ કન્યામાં શુક્રનો પ્રવેશ વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમને અગાઉના રોકાણોમાંથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વધશે. લાંબા સમયથી રોકાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. વધુમાં તમારું પ્રેમ જીવન રોમાંસ અને મધુરતાથી ભરેલું રહેશે.
મિથુન રાશિ
આ શુક્ર ગોચર મિથુન રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ પરિણામો લાવી રહ્યું છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયિક લોકો કોઈ મોટો અને નફાકારક સોદો મેળવી શકે છે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે, જેનાથી ઘરમાં સુખદ વાતાવરણ બનશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.
ધન રાશિ
શુક્ર ગોચર ધન રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નવા દરવાજા ખોલશે. જો તમે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું અથવા વિસ્તરણનું આયોજન કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે. આ સમયગાળો નવા પરિણીત યુગલો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. રોકાણ સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર તમને મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
કન્યા રાશિમાં શુક્રનું ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ઘણા શુભ પરિણામો લાવી રહ્યું છે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળનું વાતાવરણ રહેશે. આ સમય દરમિયાન વિદેશ યાત્રા પણ શક્ય છે. તમારા જીવનસાથીના સંપૂર્ણ સહયોગથી તમે તમારા કાર્ય અથવા જીવનમાં કોઈપણ પડકારોને સરળતાથી પાર કરી શકશો.
મકર રાશિ
શુક્ર ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે અત્યંત સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. જે લોકો પોતાની કારકિર્દીને આગળ વધારવા અથવા આવક વધારવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધી રહ્યા છે તેમને ઉત્તમ તકો મળી શકે છે. પરિવારની સંમતિથી લગ્ન ગોઠવાય તેવી શક્યતા છે અથવા શુભ ઘટનાઓ બને છે. માન અને સન્માનમાં વધારો થશે.
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