/24 કલાક બાદ ચમકી જશે 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, શુક્રના આશીર્વાદથી થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને ધન, સંપત્તિ, વૈભવ અને એશ્વર્યના કારક માનવામાં આવે છે. શુક્ર એક ચોક્કસ સમયે એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે છે. 2 સપ્ટેમ્બરે શુક્ર તુલા રાશિમાં આવશે. તુલા રાશિના સ્વામી સ્વયં શુક્ર છે. શુક્ર આ રાશિમાં 5 નવેમ્બર 2026 સુધી રહેશે. જ્યારે શુક્ર પોતાની રાશિમાં આવે છે તો માલવ્ય મહાપુરૂષ રાજયોગ બને છે. શુક્રના પ્રભાવથી જાતકને સુખ-સંપત્તિ, વૈભવ અને એશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેનાથી સામાજિક માન-પ્રતિષ્ઠા વધે છે અને પારિવારિક જીવનમાં સુધાર થાય છે. જ્યોતિષ અનુસાર શુક્રનું ગોચર પાંચ રાશિઓ માટે લાભકારી માનવામાં આવી રહ્યું છે. જાણો શુક્ર ગોચરથી કઈ-કઈ રાશિઓને લાભ થશે.
1. વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતોને શુક્ર ગોચરથી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થશે. વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર છે. શુક્ર ગોચરથી તમારૂ જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. આ સમયે નોકરી કરનાર જાતકોને સારા પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. તમારી મુશ્કેલી દૂર થશે. વ્યાપારમાં વિસ્તારનો યોગ બની રહ્યો છે.
2. મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોના ઘણા સપના શુક્રના ગોચરથી સાચા પડી શકે છે. તમે તમારૂ લક્ષ્ય હાસિલ કરવામાં સફળ રહેશો. કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે, જેનો લાભ કરિયરમાં મળશે. નોકરી કરનારને પ્રગતિ સાથે પગાર વધારાનો લાભ મળી શકે છે. કોઈ શુભ સમાચારની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. માનસિક રીતે રાહતનો અનુભવ કરશો. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા લોકોને સારા પરિણામ મળશે. ધન લાભ માટે નવા માર્ગ ખુલશે. પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે.
3. ધન રાશિ
ધન રાશિના 11મા ભાવમાં શુક્ર ગોચર કરશે. શુક્રના પ્રભાવથી તમને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. અટવાયેલા ધનની વાપસી થઈ શકે છે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે. નોકરી કરનારને નવી તક મળશે. કેટલાક જાતકોને વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. તમારી લાઇફમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. અટવાયેલા કામ ગતિ પકડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધાર થશે.
4. મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્ર પાંચમાં અને દશમા ભાવના સ્વામી હોય છે અને સ્વયં દશમ ભાવમાં આવી રહ્યાં છે. શુક્રના પ્રભાવથી મકર રાશિના જાતકોની નોકરી સંબંધિત મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. જીવનસાથી સાથે સમય પસાર કરશો. વ્યાપારમાં કોઈ મોટી ડીલ કે સોદા થઈ શકે છે. ભાગીદારી સારી રહેશે. લોકો તમારા વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થશે.
5. વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ માટે શુક્ર સાતમાં અને 12મા ભાવના સ્વામી માનવામાં આવે છે. તુલા રાશિ દરમિયાન શુક્ર 12મા ભાવમાં રહેશે. આ સમયે તમને સરપ્રાઇઝ મળી શકે છે. યાત્રાઓ લાભકારી રહેશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં વિજયનો સંકેત છે. તમારી લાઇફમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવશે. કોઈ નવી વ્યક્તિની જીવનમાં એન્ટ્રી થઈ શકે છે. ધનની સ્થિતિ પહેલાથી સારી થશે. વ્યાપારિક સ્થિતિમાં સુધારની આશા છે.
શુક્ર કૃપા મેળવવા માટે કરો આ ઉપાય
1. માન્યતા છે કે જન્મકુંડળીમાં શુક્ર ગ્રહની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે શુક્રવારે દહીંનું દાન લાભકારી હોય છે. આ દિવસે વ્રત કરવાથી શુક્ર ગ્રહનો શુભ પ્રભાવ વધે છે.
2. શુક્રવારના દિવસે માતા લક્ષ્મીને ખીરનો ભોગ ધરાવવો જોઈએ. માન્યતા છે કે આમ કરવાથી શુક્રનો અશુભ પ્રભાવ ઓછો થાય છે.