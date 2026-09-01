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24 કલાક બાદ ચમકી જશે 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, શુક્રના આશીર્વાદથી થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

Shukra gochar 2 September 2026: 2 સપ્ટેમ્બરે શુક્ર પોતાની સ્વરાશિ તુલામાં આવી રહ્યાં છે. શુક્રના તુલા રાશિમાં ગોચરથી પાંચ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો શું લિસ્ટમાં તમારી રાશિ સામેલ છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:06 PM IST
24 કલાક બાદ ચમકી જશે 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, શુક્રના આશીર્વાદથી થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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