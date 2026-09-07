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Shukra Gochar: 8 રાશિઓના દુ:ખના દિવસો પુરા, 6 નવેમ્બર 2026 સુધી શુક્ર કરાવશે બંપર લાભ, દરેક કામ થશે સફળ

Shukra Gochar September 2026: શુક્ર ગ્રહ એ પોતાની રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ રાશિમાં શુક્ર ગ્રહ બળવાન બન્યો છે. બળવાન શુક્ર દિવાળી સુધી 8 રાશિના લોકોને બંપર લાભ કરાવશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 07, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:06 PM IST
Shukra Gochar: 8 રાશિઓના દુ:ખના દિવસો પુરા, 6 નવેમ્બર 2026 સુધી શુક્ર કરાવશે બંપર લાભ, દરેક કામ થશે સફળ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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