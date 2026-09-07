/Shukra Gochar: 8 રાશિઓના દુ:ખના દિવસો પુરા, 6 નવેમ્બર 2026 સુધી શુક્ર કરાવશે બંપર લાભ, દરેક કામ થશે સફળ

Shukra Gochar September 2026: સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરુઆતમાં જ શુક્ર ગ્રહે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. શુક્ર તુલા રાશિમાં 65 દિવસ સુધી ગોચર કરશે. એટલે કે તુલા રાશિમાં શુક્ર 6 નવેમ્બર 2026 સુધી રહેશે. સ્વરાશિમાં શુક્રનું ગોચર જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ખાસ છે. આ ગોચર 12 માંથી 8 રાશિઓ માટે લાભકારી સિદ્ધ થશે.
તુલા રાશિમાં શુક્ર ગોચરનો સમય મેષ, મિથુન સહિતની 8 રાશિઓ માટે શુભ છે. આ રાશિઓને દિવાળી સુધી બંપર લાભ થશે. શુક્રનું ગોચર જીવનમાં ધન, સુખ, સુવિધા, પ્રેમ, ભૌતિક સુખમાં વધારો કરી શકે છે. તુલા રાશિમાં શુક્રની સ્થિતિ મજબૂત હશે જેની અસર નોકરી, વેપાર અને પૈસાની સ્થિતિ પર પોઝિટિવ રહેશે.
શુક્રના તુલા રાશિમાં ગોચરનું શુભ ફળ
મેષ રાશિ - તુલા રાશિમાં શુક્રનો પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ રહી શકે છે. મેષ રાશિના લોકોને નોકરીમાં સારી તક મળી શકે છે. ભાગીદારીના વેપારથી ફાયદો થવાની સંભાવના, પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે.
મિથુન રાશિ - મિથુન રાશિના લોકોને પણ શુક્ર દિવાળી સુધી લાભ કરાવશે. આ સમય કરિયરની દ્રષ્ટિએ સારો રહેશે. નોકરીમાં પ્રતિભા દેખાડવાની તક મળશે. વેપારમાં નવા લોકો સાથે લાભકારી જોડાણ થવાની શક્યતા.
કર્ક રાશિ - તુલા રાશિમાં શુક્રનું ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે આર્થિક રીતે લાભકારી રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન સુખ સુવિધા પર ખર્ચ થઈ શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે.
કન્યા રાશિ - શુક્ર કન્યા રાશિના લોકોને લાભ કરાવશે. આવક વધારવાની તકો મળશે. વેપારમાં અટકેલા સોદા થઈ શકે છે. બજેટને ધ્યાનમાં રાખી ખર્ચ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
તુલા રાશિ - તુલા રાશિમાં જ શુક્રનો પ્રવેશ થયો છે. આ રાશિના લોકો માટે દિવાળી સુધીનો સમય શુભ અને લાભકારી રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નોકરીમાં નવી ઓળખ ઊભી થશે.
ધન રાશિ - ધન રાશિના લોકો માટે પણ શુક્રનું ગોચર આવકની દ્રષ્ટિએ શુભ ગણાય છે. નવા લોકો સાથે મુલાકાત આ સમય દરમિયાન શુભ સાબિત થશે. વેપારમાં નવા સોદા થઈ શકે છે. આવક વધી શકે છે.
મકર રાશિ - મકર રાશિને દિવાળી સુધી શુક્ર બંપર લાભ કરાવશે. કરિયરની બાબતમાં આ સમય ઉત્તમ હશે. નોકરીમાં જવાબદારી વધી શકે છે. કામમાં સફળતાથી નવી ઓળખ મળશે. વેપારીઓને સારી ડીલ મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ - શુક્ર કુંભ રાશિના લોકો માટે પણ શુભ છે. તુલા રાશિમાં રહીને શુક્ર કુંભ રાશિને ફાયદો કરાવી શકે છે. નોકરીમાં નવી તકો મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન થયેલી યાત્રા લાભકારી રહી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)