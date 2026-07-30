Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /11 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ સિતારા ચમકશે, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર અપાવશે બમ્પર લાભ

11 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ સિતારા ચમકશે, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર અપાવશે બમ્પર લાભ

Shukra Gochar: શુક્ર એક નિશ્ચિત સમયે પોતાની રાશિની જેમ નક્ષત્રમાં પણ ફેરફાર કરે છે. શ્રાવણમાં શુક્ર ચંદ્રમાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને ત્રણ રાશિઓનું કલ્યાણ કરશે. જાણો શુક્રના નક્ષત્ર ગોચરનો લાભ કઈ ત્રણ રાશિઓને મળશે.


 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:11 PM IST
11 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ સિતારા ચમકશે, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર અપાવશે બમ્પર લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
લાંબા સમયથી ગળાની ખરાશ હોઈ શકે છે કેન્સરનો સંકેત, જાણો ક્યારે તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક
Cancer Early Warning Symptoms54 min ago
2
gujarat heavy rain alert58 min ago
3
Commonwealth Games 20261 hr ago
4
Madhi’s Green Empire1 hr ago
5
White House1 hr ago