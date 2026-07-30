/11 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ સિતારા ચમકશે, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર અપાવશે બમ્પર લાભ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને ધન, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને સૌંદર્યનો કારક માનવામાં આવે છે. શ્રાવણમાં શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાનું છે. આ સમયે શુક્ર ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં છે અને 11 ઓગસ્ટે ચંદ્રમાના હસ્ત નક્ષત્રમાં જશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર અને ચંદ્રમા વચ્ચે શત્રુતાનો ભાવ માનવામાં આવે છે. શત્રુતાનો ભાવ હોવા છતાં હસ્ત નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર ત્રણ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહેશે. જ્યોતિષ અનુસાર ચંદ્રમા અને શુક્ર વચ્ચે શત્રુતાનો ભાવ છે પરંતુ તેનો પ્રભાવ વધુ નકારાત્મક કે પ્રતિકૂળ હોતો નથી. આ દરમિયાન માનસિક ચંચળતા વધી જાય છે. જ્યારે શુક્ર ચંદ્રમાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે તો તે કેટલીક રાશિઓ માટે લાભકારી પરિણામ પ્રદાન કરે છે. આવો જાણીએ શુક્રનું હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કઈ રાશિઓ માટે લાભકારી રહેશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર ભૌતિક સુખ-સુવિધામાં વધારો કરશે. પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા આવશે અને કોઈ શુભ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આર્થિક મુશ્કેલી દૂર થશે અને આ સમય સારો રહેશે. રોકાણથી લાભની તક મળશે. પ્રેમ સંબંધમાં મજબૂતી આવશે. વેપારના વિસ્તારનો યોગ છે. કાર્યસ્થળ પર ઇચ્છીત પ્રગતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કોર્ટ-કચેરીમાં વિજયનો સંકેત છે. શત્રુ પરાસ્ત થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર સાહસ, પરાક્રમ અને આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ કરાવશે. આ સમયે તમને ભાઈ-બહેનનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. ભાગીદારીમાં કાર્યોથી લાભ થશે. સામાજિક માન-સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કૌશલ કે ક્રિએટિવિટીની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે અને લોકો તમારા તરફ આકર્ષિત થશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા ધનની વાપસીનો સંકેત છે. આ ગોચર તમારા કરિયરમાં નવી ઉડાન કે ઓળખ અપાવી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર અત્યંત શુભ રહેશે. આ સમયે તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. મિત્રોનો ભરપૂર સહયોગ મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. વેપારમાં વૃદ્ધિનો યોગ છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા થઈ શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને નવી જવાબદારી કે પ્રમોશન મળી શકે છે. ઉચ્ચઅધિકારીઓ તમારા કામથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને પ્રશંસા થશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી પર અમે દાવો નથી કરતા કે સંપૂર્ણ સત્ય છે. વધુ માહિતી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની જરૂર સલાહ લો.