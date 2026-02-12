Vijaya Ekadashi 2026: 13 ફેબ્રુઆરીએ વિજયા એકાદશી, જાણો એકાદશીની કથા અને વ્રત કરવાના મહત્વ વિશે
Vijaya Ekadashi 2026: મહા મહિનાના વદ પક્ષમાં આવતી એકાદશીને વિજયા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. વિજયા એકાદશીનું વ્રત કરવાનું અનેરું મહત્વ છે. આ એકાદશી વ્રત કરવાની શરુઆત શ્રીરામ ભગવાને કરી હતી. વિજયા એકાદશી વ્રતની કથા શું છે, તેનું મહત્વ શું અને આ દિવસે પૂજા કેવી રીતે કરવી ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
- ત્રેતાયુગમાં શ્રીરામએ આ વ્રત રાવણ સાથે યુદ્ધ કરતાં પહેલા કર્યું હતું
- 13 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ બપોર સુધી જ છે એકાદશી
- સફળતા મળવામાં વારંવાર બાધા આવતી હોય તો વિજયા એકાદશીનું વ્રત અચુક કરવું
Vijaya Ekadashi 2026: હિંદુ ધર્મમાં એકાદશીના વ્રતનું વિશેષ મહત્વ છે. દરેક મહિનામાં વદ પક્ષ અને સુદ પક્ષમાં એકાદશી આવે છે. આ રીતે વર્ષ દરમિયાન 24 એકાદશીના વ્રત આવે છે. જે વર્ષે અધિકમાસ આવતો હોય ત્યારે 26 એકાદશી હોય છે. આ દરેક એકાદશી અલગ હોય છે અને તેનું મહત્વ પણ અલગ હોય છે. જેમકે મહા મહિનાના વદ પક્ષમાં આવતી એકાદશીને વિજયા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આ એકાદશી કરવાથી શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્તિના આશીર્વાદ મળે છે.
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ એકાદશીનું વ્રત કરનારને ભારેમાં ભારે સંકટથી અને ભયંકર શત્રુ સામે પણ વિજય પ્રાપ્તિના આશીર્વાદ મળે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર આ એકાદશીમાં ભગવાનની પૂજા કરી વ્રત કરવાથી ઈશ્વર ભયંકર શત્રુ સામે વિજય પ્રાપ્તિનું સામર્થ્ય આપે છે. વિજયા એકાદશીના વ્રત વિશે પદ્મ પુરાણ અને સ્કંદ પુરાણમાં પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વ્રતનો મહિમા સ્વયં શ્રીકૃષ્ણએ અર્જુનને સંભળાવ્યો હતો.
વિજયા એકાદશીનું વ્રત અને શ્રીરામની કથા
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર વિજયા એકાદશીના વ્રત વિશે અર્જુનએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પુછ્યું હતું. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને વિજયા એકાદશીનું મહત્વ સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે ત્રેતાયુગમાં શ્રીરામએ આ વ્રત રાવણ સાથે યુદ્ધ કરતાં પહેલા કર્યું હતું. પૌરાણિક કથા અનુસાર રાવણ જ્યારે માતા સીતાનું હરણ કરી લંકા લઈ ગયો હતો ત્યારે શ્રીરામ એ લક્ષણ, હનુમાનજી, સુગ્રીવ સહિત વાનર સેના સાથે લંકા પર આક્રમણ કરવાની તૈયારી કરી. પરંતુ તેમની સામે વિશાળ સાગર સ્વરુપ સમસ્યા આવી. તે સમયે ભગવાન શ્રીરામને વકદાલ્ભ્ય મુનિએ વિજયા એકાદશીનું વ્રત કરવાનું કહ્યું અને જણાવ્યું કે આ એકાદશીના વ્રતના ફળના પ્રતાપથી સમુદ્ર પાર કરવામાં અને રાવણને પરાજિત કરવામાં શ્રીરામને સફળતા મળશે. શ્રીરામે વિજયા એકાદશીના દિવસે લક્ષ્મણ, હનુમાનજી અને સેના સહિત વિધિ પૂર્વક વિજયા એકાદશીનું વ્રત કર્યું હતું.
વિજયા એકાદશી શુભ મુહૂર્ત
મહા વદ એકાદશીની તિથિનો પ્રારંભ 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ બપોરે 12.22 થી થશે અને તેનું સમાપાન 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ 2.25 મિનિટે છે. ઉદયાતિથિ અનુસાર એકાદશીનું વ્રત 13 ફેબ્રુઆરીએ કરવાનું રહેશે. 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ પણ એકાદશી બપોરે 2.25 મિનિટ સુધી જ છે. એકાદશી નિમિત્તે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય 13 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ સવારે 6.48 મિનિટથી સવારે 9.41 મિનિટ સુધીનો છે.
વિજયા એકાદશીનું વ્રત કરવાથી થતા લાભ
વિજયા એકાદશીનું વ્રત કરવાથી જીવનમાં સફળતા, શત્રુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાના આશીર્વાદ મળે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ એકાદશી કરવાથી પૂર્વ જન્મોના પાપથી મુક્તિ મળે છે. આ એકાદશી કરવાથી જાતકને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળે છે. સફળતાના માર્ગમાં વારંવાર જો બાધા આવતી હોય તો વિજયા એકાદશીનું વ્રત વિધિપૂર્વક અચુક કરવું જોઈએ.
