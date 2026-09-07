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Vipreet Rajyog 2026:૩૧ ઓક્ટોબર સુધીમાં બનશે વિપરીત અને હંસ રાજયોગ; ૬ રાશિઓ માલામાલ થઈ જશે!

Vipreet Rajyog 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુ (દેવગુરુ બૃહસ્પતિ) ને જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ, ભાગ્ય અને સંતાનનો કારક માનવામાં આવે છે. ૨ જૂનથી પોતાની ઉચ્ચ રાશિ, કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યા પછી, ગુરુ ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી આ રાશિમાં જ રહેશે, જેનાથી વિપરીત રાજયોગ બનશે. ચાલો જાણીએ કે આ વિપરીત રાજયોગથી કઈ રાશિના લોકોને થશે મોટો લાભ.

Published: Sep 07, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:24 PM IST
Vipreet Rajyog 2026:૩૧ ઓક્ટોબર સુધીમાં બનશે વિપરીત અને હંસ રાજયોગ; ૬ રાશિઓ માલામાલ થઈ જશે!

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