/Vipreet Rajyog 2026:૩૧ ઓક્ટોબર સુધીમાં બનશે વિપરીત અને હંસ રાજયોગ; ૬ રાશિઓ માલામાલ થઈ જશે!

Vipreet Rajyog 2026: દ્રિક પંચાંગના અનુસાર, ૨ જૂનના રોજ દેવગુરૂ બૃહસ્પતિએ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી ત્યાં જ રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે ગુરુ પોતાના ઉચ્ચ રાશિ કર્ક રાશિમાંથી પ્રવેશ કરે છે ત્યારે વિશેષ ભાવોનો એક સંયોગ બને છે. આ સમયે વિપરીત રાજયોગ અને હંસ રાજયોગ જેવી શુભ સ્થિતિઓ બને છે. 31 ઓક્ટોબર સુધી ચાલનારા વિપરીત રાજયોગ અને ગુરુના ઉચ્ચ ગોચરને કારણે કેટલીક રાશિઓને અચાનક મોટો લાભ મળવાની શક્યતા છે.
મિથુન
પ્રભાવ : મિથુન રાશિમાં ગુરુ રાશિના ધન અને કુટુંબ ભાવમાં બિરાજમાન છે.
લાભ: અચાનક મોટો નાણાકીય લાભ થવાના મજબૂત સંકેતો છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે.
કર્ક
પ્રભાવ: ગુરુનું ગૌચર આ રાશિમાં પહેલા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. જેનાથી હંસ રાજયોગ બની રહ્યો છે.
લાભ: તમારો આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો તવાની સાથે માન સન્માનમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. તમારી કારકિર્દીમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અવરોધો દૂર થશે. પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે.
સિંહ
પ્રભાવ: સિંહ રાશિ માટે ગુરુના 12મા ભાવમાં ઉચ્ચ બનીને બેસવું એ વિપરીત રાજયોગની સ્થિતિ બનાવે છે.
લાભ: શરૂઆતના સંઘર્ષો અથવા પડકારો પછી, તમને અચાનક, મોટો આર્થિક લાભ થશે. તમને નોકરી, ધંધો અને વિદેશ સંબંધિત રોકાણોમાં મોટી સફળતા મળશે. તમે ગુપ્ત શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો.
કન્યા
પ્રભાવ : તમારી રાશિમાં ગુરૂનું અગિયારમા ભાવમાં ઉચ્ચ સ્થાન અત્યંત શુભ છે.
લાભ: આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. મોટા વ્યવસાયિક સોદાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે.
તુલા
પ્રભાવ : તમારા દસમા ભાવમાં ગુરુનું આ ગોચર તમારી કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી શકે છે.
લાભ: નોકરિયાતોને પ્રમોશન, પગારમાં વધારો અથવા ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. સરકારી અથવા વહીવટી બાબતોને લગતા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.
વૃશ્ચિક
પ્રભાવ: નવમા ભાવમાં ઉચ્ચ ગુરુનું બેસવું એ તમારા સૂતેલા ભાગ્યને જગાડે છે.
લાભ: તમારા બધા પ્રયત્નોમાં ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. ધાર્મિક યાત્રાઓની તકો ઉભી થશે, અને તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફો મળશે.
ગુરુ ગ્રહના શુભ પ્રભાવને વધારવા માટેના સરળ ઉપાયો
- દર ગુરુવારે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો અને તેમને પીળા ફૂલો અને ચણાની દાળ અર્પણ કરો.
- નિયમિતપણે તમારા કપાળ પર કેસર અથવા હળદરનું તિલક કરો
- ऊं बृं बृहस्पतये नमः મંત્રનો જાપ કરો. આ તમને મોટો લાભ કરાવશે. આમ વિપરીત રાજયોગ અને હંસ રાજયોગ રાશીઓને મોટો ફાયદો કરાવે તેવી પૂરી સંભાવના છે.