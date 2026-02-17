Prev
પ્રેમાનંદ મહારાજના દરબારમાં ફરી પહોંચ્યા વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા, એક કલાક સુધી સાંભળ્યો ઉપદેશ

Kohli and Anushka News: વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા ઘણી વખત વૃંદાવનની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. આ વખતે, તેઓ સેંકડો ભક્તો સાથે બેઠા હતા અને પ્રેમાનંદ મહારાજનો સત્સંગ સાંભળ્યો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:46 PM IST
  • બંને ખૂબ જ સાદગીથી પ્રેમાનંદ મહારાજના ચરણોમાં બેઠા હતા
  • વિરુષ્કાની સાદગીની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહી છે.
  • ભક્તો સાથે એક કલાક સત્સંગ સાંભળ્યો હતો

Kohli and Anushka News: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા ફરી એકવાર વૃંદાવનની મુલાકાતે આવ્યા છે. વિરુષ્કાની સાદગીની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહી છે. બંને ખૂબ જ સાદગીથી પ્રેમાનંદ મહારાજના ચરણોમાં બેઠા હતા, માત્ર તેમના આશીર્વાદ જ નહીં પરંતુ સત્સંગનો આનંદ પણ માણ્યો હતો.

વિદેશથી દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઉતરેલા વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા સોમવારે સીધા વૃંદાવન પહોંચ્યા હતા. તેઓએ હોટલમાં રાત વિતાવી હતી. સવારે, તેઓ પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા શ્રી હિત રાધા કેલી કુંજ ગયા હતા.

ભક્તો સાથે એક કલાક સત્સંગ સાંભળ્યો હતો

વિરાટ અને અનુષ્કાએ ઘણી વખત પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કર્યા છે. તેઓ પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથે ખાનગી ચર્ચામાં હાજરી આપે છે અને તેમના આશીર્વાદ મેળવે છે. જો કે, આ વખતે, દંપતી સેંકડો ભક્તો વચ્ચે બેસીને લગભગ એક કલાક સુધી પ્રેમાનંદ મહારાજનો સત્સંગ સાંભળ્યો હતો.

કપાળ પર ચંદન અને ગળામાં તુલસી

આ દરમિયાન બંને સાદા કપડામાં દેખાતા હતા. તેમના કપાળ પર ચંદન લગાવવામાં આવ્યું હતું, ગળામાં તુલસીની માળા હતી, અને તેમના હાથમાં રાધાના નામનો જાપ કરવા માટેનું કાઉન્ટર હતું. સામાન્ય ભક્તોની જેમ, બંનેએ મહારાજના દર્શન કર્યા અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. અનુષ્કા અને વિરાટે મહારાજને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો નહીં.

તેઓ કરી ચૂક્યા છે બાબા નીમ કરોલીના પણ દર્શન

ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા બંને આધ્યાત્મિક છે અને ઘણીવાર ધાર્મિક યાત્રાઓ પર જાય છે. અગાઉ, તેઓ કૈંચી ધામ ખાતે બાબા નીમ કરોલી આશ્રમની મુલાકાત લેતા હતા. વૃંદાવનની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ બાંકે બિહારીની મુલાકાત લેતા હતા.

