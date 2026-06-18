Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /આ 5 રાશિના જાતકોને રહેવું પડશે સાવધાન ! 10 જુલાઈથી વ્યતિપાત યોગ લાવશે આર્થિક મુશ્કેલી, અણધાર્યો વધશે ખર્ચ

આ 5 રાશિના જાતકોને રહેવું પડશે સાવધાન ! 10 જુલાઈથી વ્યતિપાત યોગ લાવશે આર્થિક મુશ્કેલી, અણધાર્યો વધશે ખર્ચ

Vyatipat Yog 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 10 જુલાઈના રોજ એક પડકારજનક વ્યતિપાત યોગ બનવાનો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વૃષભ, મિથુન અને સિંહ સહિત પાંચ રાશિઓને નાણાકીય નુકસાન અને માનસિક તણાવથી બચીને રહેવું પડશે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:50 PM IST
આ 5 રાશિના જાતકોને રહેવું પડશે સાવધાન ! 10 જુલાઈથી વ્યતિપાત યોગ લાવશે આર્થિક મુશ્કેલી, અણધાર્યો વધશે ખર્ચ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાનમાં વર્ષોથી જામેલો મેલ પણ 10 મિનિટમાં બહાર આવી જશે, બસ આ વસ્તુના 2 ટીપાં નાખી દો
Ear wax13 min ago
2
Batwara 194751 min ago
3
E20 Petrol Attracts Aunt and Insects1 hr ago
4
gujarat weather forecast2 hrs ago
5
Football World Cup 20262 hrs ago