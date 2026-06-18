/આ 5 રાશિના જાતકોને રહેવું પડશે સાવધાન ! 10 જુલાઈથી વ્યતિપાત યોગ લાવશે આર્થિક મુશ્કેલી, અણધાર્યો વધશે ખર્ચ

Vyatipat Yog 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 10 જુલાઈ, 2026ના રોજ વ્યતિપાત યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ સવારે 6:53 થી બપોરે 12:27 વાગ્યા સુધી અમલમાં રહેશે. જ્યોતિષીય રીતે, આ સમયગાળો સામાન્ય રીતે પડકારજનક માનવામાં આવે છે, તેથી આ 5 રાશિઓના વ્યક્તિઓ આ સમય દરમિયાન માનસિક તણાવ અને વિવિધ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓને આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવી પડશે. ખર્ચ વધી શકે છે અને ભંડોળની અછત અનુભવાઈ શકે છે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોએ કૌટુંબિક બાબતોમાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. તમને તમારા માતાપિતા તરફથી નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને તેમને શાંત કરવામાં સમય લાગી શકે છે. કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન થવાથી તણાવ વધી શકે છે. ખરાબ સંગત ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સિંહ રાશિ
આ સમયગાળો સિંહ રાશિના લોકો માટે ચિંતામાં વધારો લાવી શકે છે. પરિવારના વૃદ્ધ સભ્યના ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે તમે ચિંતિત રહી શકો છો. ખર્ચ અણધારી રીતે વધી શકે છે અને મિલકત સંબંધિત બાબતો અટકી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં પણ તણાવ પેદા થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓને તેમના કામમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વ્યવસાયિકોને અપેક્ષિત નફો ન મળી શકે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કાર્યસ્થળ પર દબાણ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સંબંધોમાં અંતર વધી શકે છે અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમસ્યાઓ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન નવી યોજનાઓ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં નાણાકીય નુકસાનનું જોખમ રહેલું છે. મિલકત સંબંધિત નિર્ણયો હાલ પૂરતા મુલતવી રાખવાનું શ્રેષ્ઠ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો વધી શકે છે, જેનાથી માનસિક અશાંતિ થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.