Vastu Tips: પાટલો-વેલણ લેવા માટે કયો દિવસ સારો? જાણી લેજો કારણ કે ઘરની સમૃદ્ધિ સાથે જોડાયેલી છે આ વસ્તુઓ
Vastu Tips: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં રસોડા સંબંધિત જે મહત્વના નિયમો દર્શાવેલા છે તેમાંથી એક નિયમ રોટલી બનાવવા માટે જે પાટલો-વેલણ યુઝ થાય છે તેની ખરીદીને લઈને પણ છે. આ વસ્તુઓ કયા દિવસે ખરીદવી અને કેવી હોવી જોઈએ તે જાણવું જરૂરી છે કારણ કે તેનો સંબંધ ઘરની સુખ-સમૃદ્ધિ સાથે છે.
Vastu Tips: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ઘરની અને ખાસ કરીને રસોડાની કેટલીક મહત્વની વસ્તુઓ સંબંધિત નિયમો જણાવેલા છે. જેનું પાલન કરવામાં આવે તો જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ બની રહે છે. આવી વસ્તુઓ રસોડાની સૌથી જરૂરી વસ્તુઓ હોય છે. આ વસ્તુઓનો કઈ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે. કેવી રીતે રાખવામાં આવે છે તેનું પણ મહત્વ રહેલું છે. કારણ કે આ વસ્તુઓનો સંબંધ ઘરની સમૃદ્ધિ સાથે હોય છે.
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર રસોડામાં રહેલી એક વસ્તુ છે જેને વાસ્તુના નિયમ અનુસાર ખરીદવામાં આવે અને રસોડામાં રાખવામાં આવે તો દોષથી બચી શકાય છે. આ વસ્તુ છે રોટલી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં આવતો પાટલો અને વેલણ. પાટલો વેલણ વ્યક્તિનું ભાગ્ય જગાડી શકે છે. જો પાટલો-વેલણ સંબંધિત નિયમ પાલન કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ ધનવાન અને સુખી રહે છે.
કયા દિવસે ન ખરીદવા પાટલો-વેલણ
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર પાટલો અને વેલણ ખરીદવા માટે શુભ દિવસ ધ્યાન લેવો જરૂરી છે. નિયમ અનુસાર પાટલો અને વેલણ ખરીદવા હોય તો મંગળવાર અને શનિવારે આ કામ કરવું નહીં. શનિવાર, મંગળવારે પાટલો વેલણ લેવાથી ઘરમાં દરિદ્રતા વધે છે.
કયા દિવસે ખરીદવા શુભ
ઘર માટે નવો પાટલો-વેલણ ખરીદવા હોય તો સૌથી શ્રેષ્ઠ દિવસ બુધવાર ગણાય છે. આ વારે ખાસ કરીને પથ્થર કે લાકડાનો ચકલો-વેલણ લેવા શુભ ગણાય છે. આ સિવાય રવિવારે પણ પાટલો વેલણ લઈ શકાય છે. આ બે દિવસ સૌથી શુભ ગણાય છે.
રોટલી કરતી વખતે અવાજ આવવો
પાટલો વેલણ ખરીદતી વખતે ખાસ ધ્યાન એ વાતનું રાખવું કે પાટલો ઊંચો-નીચો ન હોય. જો પાટલો બરાબર નહીં હોય તો રોટલી કરતી વખતે અવાજ આવશે. અને આ અશુભ ગણાય છે. તેનાથી ઘરમાં અશાંતિ વધે છે અને ધનહાનિ થાય છે.
ઊભા ન રાખો
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર પાટલો અને વેલણ આ બંને વસ્તુઓને એકસાથે જ રાખવી અને આડા જ રાખવા. પાટલો અને વેલણ ક્યારેય ઊભા ન રાખવા. તેનાથી અપશુકન થાય છે.
રાત્રે સફાઈ કરો
ઘણા લોકોની આદત હોય છે કે તેઓ પાટલો વેલણ ફક્ત કપડાથી સાફ કરી રાખી દેતા હોય છે. આમ કરવું નહીં. ઉપયોગ પછી પાટલો અને વેલણ સારી રીતે સાફ કરીને જ મુકો. ખાસ તો રાતના સમયે પાટલો વેલણ સાફ કર્યા વિના રાખવા નહીં. સાફ કર્યા વિના પાટલો વેલણ રાખવાથી દોષ ઉત્પન્ન થાય છે.
