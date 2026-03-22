Weekly Horoscope: આ અઠવાડિયું આર્થિક રીતે મેષ, વૃષભ સહિતની રાશિઓ માટે શુભ, કર્ક રાશિએ યાત્રા ટાળવી, સાપ્તાહિક રાશિફળ
Weekly Horoscope 23 to 29 March 2026: 29 માર્ચ 2026 સુધીના દિવસો મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે આર્થિક, પારિવારિક અને કરિયરની દ્રષ્ટિએ કેટલા શુભ છે જાણવા વાંચો સાપ્તાહિક રાશિફળ.
Weekly Horoscope 23 to 29 March 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 23 થી 29 માર્ચ દરમિયાન ગ્રહ નક્ષત્રોની ચાલ કેટલીક રાશિઓ માટે લાભકારી સાબિત થવાની છે તો કેટલીક રાશિના લોકોને આ સપ્તાહમાં સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. આ સપ્તાહ તમારી રાશિ માટે કેટલું શુભ છે સાપ્તાહિક રાશિફળ પરથી જાણો.
મેષ સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે આર્થિક ધન વૃદ્ધિ થતી દેખાઈ રહી છે. સ્વાસ્થ્ય તરફ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પ્રેમ સંબંધમાં મન ભાવુક રહેશે અને કોઈ પિતાતુલ્ય વ્યક્તિ વિશે વિચારીને મન ચિંતિત રહેશે. વેપારિક યાત્રાને કારણે વધુ થાક અનુભવી શકો છો માટે ટાળી દેવી. અઠવાડિયાના અંતે સુખદ સમાચાર મળી શકે છે.
વૃષભ સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી સમય અનુકૂળ છે અને રોકાણનું સારું ફળ મળશે. આ અઠવાડિયે પરિવાર સાથે સુમેળ રહેશે. પ્રેમ સંબંધમાં સમય સુખદ રહેશે અને લવ લાઈફ વધુ સારી બનાવાની ઘણી તક મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આ અઠવાડિયે થતો દેખાઈ રહ્યો છે.
મિથુન સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે પરિવાર આગળ આવીને તમારી મદદ કરશે અને જીવનની સમસ્યાઓને ઉકેલવામાં મદદ કરશે. આર્થિક મામલે પ્રગતિ થશે અને સ્ટ્રેસ પણ ઘટશે. પ્રેમ સંબંધમાં એકલતા અનુભવશો. વેપારિક યાત્રા આ અઠવાડિયે ટાળવાની સલાહ છે.
કર્ક સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, પરિવારમાં નવી શરૂઆતથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પરિવારના સાંનિધ્યમાં કેટલીય ખુશીઓ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ બંધનમાં મૂકી શકે છે. રોકાણ તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વેપારિક યાત્રા હાલ ટાળી દેવી. પ્રેમ સંબંધમાં કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલાં બીજાની વાતો સાંભળ્યા વિના પોતાનું ધાર્યું કરવું.
સિંહ સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને સુખદ સમાચાર મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સામાન્ય સુધારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ સપ્તાહ વેપારની દ્રષ્ટિએ સારું રહેવાનું છે. પરિવારમાં બધા સાથે હોવા છતાં એકલતા અનુભવશો. પ્રેમ સંબંધમાં સમય સાનુકૂળ રહેશે અને મન પ્રફુલ્લિત રહેશે.
કન્યા સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે સંતુલન જાળવીને આગળ વધવાની જરૂર છે ત્યારે જ પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થશે. આર્થિક ધન વૃદ્ધિના શુભ સંયોગ બની રહ્યા છે તેમ છતાં કોઈ રોકાણને લીધે મન ચિંતિત રહેશે. પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થશે પરંતુ તેના માટે તમારે થોડા પ્રયાસ કરવા પડશે. સ્વાસ્થ્ય તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
તુલા સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, પ્રેમ સંબંધમાં નવી શરૂઆત મનને પ્રફુલ્લિત કરશે. આ અઠવાડિયે વેપારિક યાત્રા દ્વારા સારી સફળતા મળી શકે છે. પોતાના પરિવારજનો સાથે ફરવાનો યોગ બની રહ્યો છે. કાર્યક્ષેત્રે કરેલી મહેનત ભવિષ્યમાં શુભ સમાચાર આપશે. સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે ઠોસ નિર્ણય લઈને પ્રયાસ કરશો તો સારા પરિણામ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ધન લાભની સારી સ્થિતિ બની રહી છે અને રોકાણનું શુભ ફળ મળશે. પ્રિયજનોના સાંનિધ્યમાં સુખ-શાંતિ અનુભવશો. આ અઠવાડિયે વેપારિક યાત્રા દ્વારા વિશેષ લાભ મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં રોમાન્સની શરૂઆત થશે, સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય સુધરી શકે છે.
ધન સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે કડક વલણ રાખશો તો જ સારા પરિણામ મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સારો સુધારો દેખાઈ રહ્યો છે. આ અઠવાડિયે વેપારિક યાત્રા દ્વારા સારી સફળતા મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં કોઈપણ પ્રકારનો બાહ્ય હસ્તક્ષેપ જીવનમાં કષ્ટ લઈને આવી શકે છે. પરિવારના કેટલાક મુદ્દે દુઃખી રહેશો.
મકર સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને માન-સન્માન વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં સારો સુધારો દેખાશે અને તંદુરસ્તી અનુભવશો. પ્રેમ સંબંધ રોમેન્ટિક રહેશે અને સાથી સાથે પાર્ટીના મૂડમાં રહેશો. વેપારિક યાત્રા દ્વારા શુભ સમાચાર મળી શકે છે અને તમે કોઈ સારા સ્થળે યાત્રા કરવાનું વિચારી શકો છો.
કુંભ સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ધન વૃદ્ધિના શુભ સંયોગ આ અઠવાડિયે બની રહ્યા છે અને કોઈ નવું રોકાણ શુભ પરિણામ આપશે. પ્રેમ સંબંધમાં સુખદ અનુભવ રહેશે અને આ અઠવાડિયે તમે ઘરની સજાવટ માટે શોપિંગ કરશો. કાર્યક્ષેત્રે આ અઠવાડિયે તકલીફ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સુધરતું દેખાઈ રહ્યું છે.
મીન સાપ્તાહિક રાશિફળ:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે પ્રેમ સંબંધમાં એક વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણ જીવનમાં પ્રસન્નતા લાવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તણાવ વધશે અથવા તો એકાએક નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે. આર્થિક વ્યય વધારે રહેશે અને કોઈ યુવાન વ્યક્તિ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારમાં સ્થિતિ સુધરશે. આ અઠવાડિયું યાત્રા માટે અનુકૂળ ના હોવાથી ટાળી દેવી.
